Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 23-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 23-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 23-26/10/2025
Lịch cúp điện Phan Thiết
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
12:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm biến áp Mũi Né 5C, phần đường Nguyễn Minh Châu, phường Mũi Né
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm biến áp Tiến Lợi 2, thuộc một phần đường Trần Quý Cáp, xã Tuyên Quang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:45:00 ngày 24/10/2025
07:00:00 ngày 24/10/2025
Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ngư Ông, Nguyễn Văn Cừ, phường Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 24/10/2025
12:00:00 ngày 24/10/2025
Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Quý Cáp, Trương Văn Ly, thuộc một phần phường Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm biến áp Phú Lâm 1, khu vực UBND phường Tiến Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm biến áp Gỗ 19/4, khu vực Chùa Thiền Lâm, thuộc một phần phường Tiến Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00:00 ngày 24/10/2025
12:15:00 ngày 24/10/2025
Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ngư Ông, Nguyễn Văn Cừ, phường Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
12:00:00 ngày 25/10/2025
Trục đường 715, khu vực thôn Thiện Sơn, phường Mũi Né
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
10:30:00 ngày 23/10/2025
Thôn Hiệp Đức 1, 2; Hà Thủy 1, 2, 3; Tân Thanh; một phần Thanh Lương - Chí Công, xã Phan Rí Cửa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 24/10/2025
16:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần thôn Lâm Lộc 1, Lâm Lộc 2, thôn Hội Tâm, xóm 12B thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Thôn La Bá 1, La Bá 2 - Phan Dũng; một phần thôn 1 - Phong Phú, xã Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/10/2025
16:00:00 ngày 25/10/2025
Toàn bộ khu vực xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hàm Tân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 23/10/2025
16:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần thôn Đông Tân, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần thôn Sùng Nhơn 2, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/10/2025
16:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần thôn Sùng Nhơn 6, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
16:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần thôn 2B, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
16:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần thôn Mê Pu 7, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
16:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần thôn 2A, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện La Gi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Khu vực Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
09:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
11:00:00 ngày 23/10/2025
Nhánh khách hàng Nguyễn Ngọc Nam, Thôn 1 (Hàm Đức), xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
11:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần Thôn 2, một phần Thôn 4 (Hàm Đức), xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần Thôn 4 xã Hồng Sơn, một phần Thôn 1 (Hàm Đức), xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/10/2025
16:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần thôn Phú Lập xã Hàm Thuận Bắc và các xã Đông Giang, xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 24/10/2025
10:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm biến áp khách hàng HÀ NÀM XẤM, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/10/2025
10:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN ĐỨC TIẾN, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/10/2025
10:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm biến áp khách hàng LÊ VĂN THÉP, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/10/2025
10:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN MINH HOÀNG, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/10/2025
10:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN THỊ TÂN, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/10/2025
10:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm biến áp khách hàng HỒ VĂN DIỄM, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/10/2025
10:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN ĐÔNG 2, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
KCN HK II, xã Hàm Kiệm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
CDC Km15 QL1A, thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
CDC Km16 QL1A, thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
CDC Km17 QL1A, thôn Phú Sung, xã Hàm Kiệm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
CDC Km18 QL1A, thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
CDC Km19 QL1A, thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/10/2025
11:30:00 ngày 25/10/2025
Thôn Văn Kê, thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bắc Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 24/10/2025
12:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần Khu phố Lương Nam, Thôn Suối Nhum, Thôn 1, xã Lương Sơn, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tánh Linh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 23/10/2025
09:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần thôn Đức Tân 8, xã Bắc Ruộng, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 ngày 23/10/2025
12:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần thôn Đức Tân 7, xã Bắc Ruộng, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cáchBảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước
GĐXH - Chiều 24/10, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý và Phát triển thị trường chính thức khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, nhằm quảng bá, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.
Người dân Hà Nội mong muốn được hướng dẫn có sức thuyết phục khi nộp sổ đỏ photo 'làm sạch dữ liệu đất đai'Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH - Triển khai chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, nhiều người dân Hà Nội cho biết họ thực hiện đúng hướng dẫn của tổ dân phố nhưng vẫn băn khoăn vì chưa hiểu rõ mục đích, quy trình và quyền lợi của mình.
Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tửGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Nhằm khuyến khích tiêu dùng và tôn vinh nông sản "Made in Việt Nam", trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt Nam do Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) phát động, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như GO!, Tops Market... đồng loạt bán các mặt hàng nông sản nội địa với mức giá ưu đãi, dễ tiếp cận.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 24/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Người dân ‘nhanh chóng’ nộp sổ đỏ, nhưng Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu Quốc gia về đất đai vẫn còn nhiều rào cảnSản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH - Theo TS. Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định: “Thời gian “chiến dịch” này chỉ có 03 tháng (90 ngày) và hai mục tiêu đặt ra (“làm sạch” và “làm giàu” dữ liệu) là rất chính đáng nhưng cũng có rất nhiều khó khăn" .
Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới 'chống cô đơn' cho người cao tuổiSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
Khi mô hình dưỡng lão truyền thống dần lỗi thời trước nhu cầu sống chủ động, năng động của thế hệ cao tuổi mới, mô hình dưỡng lão bán trú (daycare) trở thành xu hướng toàn cầu. Tại Việt Nam, Vin New Horizon là nơi tiên phong kiến tạo hệ sinh thái hưu trí hiện đại, đánh thức “bình minh thứ hai” rực rỡ và giàu trải nghiệm cho thế hệ tuổi vàng.
Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâuGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh rõ rệt khi giá mở phiên từ 1,931 triệu đồng/lượng giảm còn 1,913 và sau đó phục hồi nhẹ lên 1,922 triệu đồng/lượng.
Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh sốGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe số Honda Super Cub 110 đã chính thức ra mắt với thiết kế đẹp vượt thời gian, giá bán siêu rẻ chỉ 35 triệu đồng, dễ hút khách hơn Wave Alpha, RSX và Future.
Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?Giá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng nhẹ, gần 150 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 39,9 triệu đồng trang bị đẳng cấp sánh ngang SH125i, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện mang thiết kế thể thao linh hoạt với sự kết hợp của một mẫu tay ga đường phố và một chiếc adventure với kính chắn gió cao.