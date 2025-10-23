Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 23-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 23-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 23-26/10/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 12:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm biến áp Mũi Né 5C, phần đường Nguyễn Minh Châu, phường Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm biến áp Tiến Lợi 2, thuộc một phần đường Trần Quý Cáp, xã Tuyên Quang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:45:00 ngày 24/10/2025 07:00:00 ngày 24/10/2025 Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ngư Ông, Nguyễn Văn Cừ, phường Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/10/2025 12:00:00 ngày 24/10/2025 Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Quý Cáp, Trương Văn Ly, thuộc một phần phường Phan Thiết Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm biến áp Phú Lâm 1, khu vực UBND phường Tiến Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm biến áp Gỗ 19/4, khu vực Chùa Thiền Lâm, thuộc một phần phường Tiến Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00:00 ngày 24/10/2025 12:15:00 ngày 24/10/2025 Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ngư Ông, Nguyễn Văn Cừ, phường Phan Thiết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 12:00:00 ngày 25/10/2025 Trục đường 715, khu vực thôn Thiện Sơn, phường Mũi Né Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 10:30:00 ngày 23/10/2025 Thôn Hiệp Đức 1, 2; Hà Thủy 1, 2, 3; Tân Thanh; một phần Thanh Lương - Chí Công, xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần thôn Lâm Lộc 1, Lâm Lộc 2, thôn Hội Tâm, xóm 12B thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Thôn La Bá 1, La Bá 2 - Phan Dũng; một phần thôn 1 - Phong Phú, xã Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Toàn bộ khu vực xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hàm Tân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 16:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần thôn Đông Tân, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần thôn Sùng Nhơn 2, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/10/2025 16:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần thôn Sùng Nhơn 6, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần thôn 2B, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần thôn Mê Pu 7, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần thôn 2A, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Khu vực Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 09:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:00:00 ngày 23/10/2025 Nhánh khách hàng Nguyễn Ngọc Nam, Thôn 1 (Hàm Đức), xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần Thôn 2, một phần Thôn 4 (Hàm Đức), xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần Thôn 4 xã Hồng Sơn, một phần Thôn 1 (Hàm Đức), xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/10/2025 16:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần thôn Phú Lập xã Hàm Thuận Bắc và các xã Đông Giang, xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 24/10/2025 10:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm biến áp khách hàng HÀ NÀM XẤM, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 10:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN ĐỨC TIẾN, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 10:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm biến áp khách hàng LÊ VĂN THÉP, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 10:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN MINH HOÀNG, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 10:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN THỊ TÂN, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 10:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm biến áp khách hàng HỒ VĂN DIỄM, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 10:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN ĐÔNG 2, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 KCN HK II, xã Hàm Kiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 CDC Km15 QL1A, thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 CDC Km16 QL1A, thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 CDC Km17 QL1A, thôn Phú Sung, xã Hàm Kiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 CDC Km18 QL1A, thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 CDC Km19 QL1A, thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Thôn Văn Kê, thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 24/10/2025 12:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần Khu phố Lương Nam, Thôn Suối Nhum, Thôn 1, xã Lương Sơn, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tánh Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 09:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần thôn Đức Tân 8, xã Bắc Ruộng, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 ngày 23/10/2025 12:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần thôn Đức Tân 7, xã Bắc Ruộng, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

