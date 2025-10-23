Mới nhất
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Thứ năm, 11:31 23/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 23-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 23-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 23-26/10/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

12:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm biến áp Mũi Né 5C, phần đường Nguyễn Minh Châu, phường Mũi Né

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm biến áp Tiến Lợi 2, thuộc một phần đường Trần Quý Cáp, xã Tuyên Quang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:45:00 ngày 24/10/2025

07:00:00 ngày 24/10/2025

Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ngư Ông, Nguyễn Văn Cừ, phường Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 24/10/2025

12:00:00 ngày 24/10/2025

Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Quý Cáp, Trương Văn Ly, thuộc một phần phường Phan Thiết

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Trạm biến áp Phú Lâm 1, khu vực UBND phường Tiến Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Trạm biến áp Gỗ 19/4, khu vực Chùa Thiền Lâm, thuộc một phần phường Tiến Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00:00 ngày 24/10/2025

12:15:00 ngày 24/10/2025

Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ngư Ông, Nguyễn Văn Cừ, phường Phan Thiết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/10/2025

12:00:00 ngày 25/10/2025

Trục đường 715, khu vực thôn Thiện Sơn, phường Mũi Né

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

10:30:00 ngày 23/10/2025

Thôn Hiệp Đức 1, 2; Hà Thủy 1, 2, 3; Tân Thanh; một phần Thanh Lương - Chí Công, xã Phan Rí Cửa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 24/10/2025

16:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần thôn Lâm Lộc 1, Lâm Lộc 2, thôn Hội Tâm, xóm 12B thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Thôn La Bá 1, La Bá 2 - Phan Dũng; một phần thôn 1 - Phong Phú, xã Tuy Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/10/2025

16:00:00 ngày 25/10/2025

Toàn bộ khu vực xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hàm Tân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 23/10/2025

16:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần thôn Đông Tân, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần thôn Sùng Nhơn 2, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/10/2025

16:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần thôn Sùng Nhơn 6, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/10/2025

16:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần thôn 2B, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

16:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần thôn Mê Pu 7, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

16:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần thôn 2A, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện La Gi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Khu vực Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

09:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

11:00:00 ngày 23/10/2025

Nhánh khách hàng Nguyễn Ngọc Nam, Thôn 1 (Hàm Đức), xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

11:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần Thôn 2, một phần Thôn 4 (Hàm Đức), xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần Thôn 4 xã Hồng Sơn, một phần Thôn 1 (Hàm Đức), xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/10/2025

16:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần thôn Phú Lập xã Hàm Thuận Bắc và các xã Đông Giang, xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 24/10/2025

10:00:00 ngày 24/10/2025

Trạm biến áp khách hàng HÀ NÀM XẤM, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/10/2025

10:00:00 ngày 24/10/2025

Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN ĐỨC TIẾN, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/10/2025

10:00:00 ngày 24/10/2025

Trạm biến áp khách hàng LÊ VĂN THÉP, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/10/2025

10:00:00 ngày 24/10/2025

Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN MINH HOÀNG, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/10/2025

10:00:00 ngày 24/10/2025

Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN THỊ TÂN, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/10/2025

10:00:00 ngày 24/10/2025

Trạm biến áp khách hàng HỒ VĂN DIỄM, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/10/2025

10:00:00 ngày 24/10/2025

Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN ĐÔNG 2, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

KCN HK II, xã Hàm Kiệm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

CDC Km15 QL1A, thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

CDC Km16 QL1A, thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

CDC Km17 QL1A, thôn Phú Sung, xã Hàm Kiệm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

CDC Km18 QL1A, thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

CDC Km19 QL1A, thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/10/2025

11:30:00 ngày 25/10/2025

Thôn Văn Kê, thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 24/10/2025

12:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần Khu phố Lương Nam, Thôn Suối Nhum, Thôn 1, xã Lương Sơn, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tánh Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 23/10/2025

09:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần thôn Đức Tân 8, xã Bắc Ruộng, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 ngày 23/10/2025

12:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần thôn Đức Tân 7, xã Bắc Ruộng, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

