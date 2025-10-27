Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 27/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 27/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 27/10 – 2/11/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/10/2025
08:59:00 ngày 27/10/2025
Một phần Phường Trà Vinh và Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
12:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Đôn Hóa, xã Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
11:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Rạch Bèo - xã Long Đức; ấp Long Đại – xã Long Đức; trạm biến áp chuyên dùng Công ty TNHH vật liệu xây dựng 359, Công ty Hiệp Long Petrol, Doanh nghiệp Bảy Khuynh, Công ty TNHH Hạnh Giang, Công ty TNHH Tyler Thanh Võ, phường Long Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 29/10/2025
16:00:00 ngày 29/10/2025
Đường Nguyễn Chí Thanh: từ Cửa hàng xăng dầu Phường 9 đến Bưu điện Phường 6 (dãy Cửa hàng xăng dầu Phường 9), Phường Trà Vinh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
16:30:00 ngày 28/10/2025
Ấp Bình Tân, ấp Ba So xã Nhị Trường; ấp Thuận Hiệp và một phần ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 29/10/2025
12:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Năm, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/10/2025
12:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Kim Hòa, xã Vinh Kim và một phần ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 31/10/2025
11:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp Sơn Lang, xã Hiệp Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 31/10/2025
15:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp Sơn Lang, xã Hiệp Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/11/2025
16:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp Minh Thuận A, ấp Thuận Hiệp, ấp Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, ấp Bờ Kinh 1, ấp Cẩm Hương, ấp Hòa Hưng, xã Cầu Ngang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 02/11/2025
15:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp Mỹ Cẩm A, Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp Sơn Lang, xã Hiệp Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Trà Cú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
08:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Vàm Buôn, xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Bến Bạ, xã Hàm Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 28/10/2025
09:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Đầu Giồng, xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 28/10/2025
10:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Đầu Giồng, xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Giồng Chanh B, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 28/10/2025
14:00:00 ngày 28/10/2025
Trạm Thạch Thị Ba
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Bến Tranh, xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Trà Kha, Xà Lôn, xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Cá Lóc, xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
11:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Trà Sất C, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Nô Đùng, Trà Sất C, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 31/10/2025
11:30:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp Nô Đùng, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp Ba Trạch B, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 01/11/2025
10:30:00 ngày 01/11/2025
Ấp Bến Trị, Cây Da, Thốt Nốt, Ông Rùm, Leng, Cây Trôm (xã Tập Sơn); Ấp Sóc Tro, Ấp Phố (xã Lưu Nghiệp Anh)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
10:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần Ấp Ông Xây - xã Tập Ngãi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 29/10/2025
12:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần Ấp 2, Trung Tiến - xã Hùng Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
09:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp Ngãi Phú - xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 30/10/2025
10:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp Ngãi Phú - xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 30/10/2025
11:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 30/10/2025
14:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp Chánh Hội B - xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 30/10/2025
15:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp Phụng Sa - xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 30/10/2025
16:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp Xóm Vó - xã Tiểu Cần
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
12:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần Ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi; Một phần Ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Duyên Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/10/2025
09:30:00 ngày 27/10/2025
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thị Bé
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 27/10/2025
11:00:00 ngày 27/10/2025
Mất điện một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/10/2025
13:00:00 ngày 27/10/2025
Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/10/2025
13:45:00 ngày 27/10/2025
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Út
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 27/10/2025
15:30:00 ngày 27/10/2025
Mất điện một phần khóm Mù U phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/10/2025
09:30:00 ngày 28/10/2025
Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Dương Quang Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/10/2025
13:00:00 ngày 28/10/2025
Mất điện trạm chuyên dùng Công Ty Ngón Biển
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 28/10/2025
10:45:00 ngày 28/10/2025
Mất điện một phần ấp 10 xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/10/2025
13:45:00 ngày 28/10/2025
Mất điện trạm chuyên dùng KNT Nguyễn Minh Vương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
13:00:00 ngày 29/10/2025
Mất điện một phần khóm Láng Cháo phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
10:00:00 ngày 30/10/2025
Mất điện một phần ấp Cây Da xã Long Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/11/2025
09:00:00 ngày 01/11/2025
Mất điện một phần khóm 1, một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 01/11/2025
11:00:00 ngày 01/11/2025
Mất điện một phần khóm 1, một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Mất điện ấp Ba Động, một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
11:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần Ấp Trung Thiên, xã An Trường
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
13:00:00 ngày 28/10/2025
15:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần An Định Cầu, xã An Trường
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
11:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Gò Tiến, xã Càng Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp Đon, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 31/10/2025
11:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp Đức Mỹ, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp Long Sơn, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/10/2025
09:00:00 ngày 27/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 3), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 27/10/2025
10:00:00 ngày 27/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-3), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 27/10/2025
11:00:00 ngày 27/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-4), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 27/10/2025
12:00:00 ngày 27/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 1-1), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/10/2025
14:00:00 ngày 27/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 2-7), ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 27/10/2025
15:00:00 ngày 27/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1-4), ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 27/10/2025
16:00:00 ngày 27/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1-5), ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/10/2025
15:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 28/10/2025
10:00:00 ngày 28/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1), ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 28/10/2025
11:00:00 ngày 28/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ông Yển 1-1), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 28/10/2025
12:00:00 ngày 28/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 1-6), ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/10/2025
14:00:00 ngày 28/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 1-5), ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 28/10/2025
15:00:00 ngày 28/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 2-2), ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 28/10/2025
16:00:00 ngày 28/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1), ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
09:00:00 ngày 29/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 4-ĐNT), ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 29/10/2025
10:00:00 ngày 29/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 3), ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 29/10/2025
11:00:00 ngày 29/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 1-5), ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 29/10/2025
12:00:00 ngày 29/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1-3), ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 29/10/2025
14:00:00 ngày 29/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Bảy 1-3), ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 29/10/2025
15:00:00 ngày 29/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Sâu 1-2 ĐNT), ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 29/10/2025
16:00:00 ngày 29/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Sâu), ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
09:00:00 ngày 30/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1), ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 30/10/2025
10:00:00 ngày 30/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-3), ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 30/10/2025
11:00:00 ngày 30/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-1), ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 30/10/2025
12:00:00 ngày 30/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 2-1), ấp Hai Thủ, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 30/10/2025
14:00:00 ngày 30/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 3-1), ấp Hai Thủ, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 30/10/2025
15:00:00 ngày 30/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thủ Sau 2-2), ấp Hai Thủ, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 30/10/2025
16:00:00 ngày 30/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 4), ấp Bùng Binh, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 31/10/2025
09:00:00 ngày 31/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Bạ 1), ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 31/10/2025
10:00:00 ngày 31/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 1), ấp Xẽo Ranh, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 31/10/2025
11:00:00 ngày 31/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 2), ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 31/10/2025
12:00:00 ngày 31/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1-4), ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 31/10/2025
14:00:00 ngày 31/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1-2), ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 31/10/2025
15:00:00 ngày 31/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 1-2), ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 2-1), ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Tà Rom A - xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:10:00 ngày 28/10/2025
14:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
11:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/11/2025
11:30:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
