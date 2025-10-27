Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Thứ hai, 12:22 27/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 27/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 27/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 27/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/10/2025

08:59:00 ngày 27/10/2025

Một phần Phường Trà Vinh và Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

12:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Đôn Hóa, xã Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

11:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Rạch Bèo - xã Long Đức; ấp Long Đại – xã Long Đức; trạm biến áp chuyên dùng Công ty TNHH vật liệu xây dựng 359, Công ty Hiệp Long Petrol, Doanh nghiệp Bảy Khuynh, Công ty TNHH Hạnh Giang, Công ty TNHH Tyler Thanh Võ, phường Long Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 29/10/2025

16:00:00 ngày 29/10/2025

Đường Nguyễn Chí Thanh: từ Cửa hàng xăng dầu Phường 9 đến Bưu điện Phường 6 (dãy Cửa hàng xăng dầu Phường 9), Phường Trà Vinh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

16:30:00 ngày 28/10/2025

Ấp Bình Tân, ấp Ba So xã Nhị Trường; ấp Thuận Hiệp và một phần ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 29/10/2025

12:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Năm, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 30/10/2025

12:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Kim Hòa, xã Vinh Kim và một phần ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 31/10/2025

11:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần ấp Sơn Lang, xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 31/10/2025

15:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần ấp Sơn Lang, xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/11/2025

16:00:00 ngày 02/11/2025

Một phần ấp Minh Thuận A, ấp Thuận Hiệp, ấp Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, ấp Bờ Kinh 1, ấp Cẩm Hương, ấp Hòa Hưng, xã Cầu Ngang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 02/11/2025

15:00:00 ngày 02/11/2025

Một phần ấp Mỹ Cẩm A, Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Một phần ấp Sơn Lang, xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

08:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Vàm Buôn, xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Bến Bạ, xã Hàm Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 28/10/2025

09:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Đầu Giồng, xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 28/10/2025

10:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Đầu Giồng, xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Giồng Chanh B, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 28/10/2025

14:00:00 ngày 28/10/2025

Trạm Thạch Thị Ba

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Bến Tranh, xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Trà Kha, Xà Lôn, xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Cá Lóc, xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

11:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Trà Sất C, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Nô Đùng, Trà Sất C, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 31/10/2025

11:30:00 ngày 31/10/2025

Một phần ấp Nô Đùng, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần ấp Ba Trạch B, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 01/11/2025

10:30:00 ngày 01/11/2025

Ấp Bến Trị, Cây Da, Thốt Nốt, Ông Rùm, Leng, Cây Trôm (xã Tập Sơn); Ấp Sóc Tro, Ấp Phố (xã Lưu Nghiệp Anh)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

10:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần Ấp Ông Xây - xã Tập Ngãi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 29/10/2025

12:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần Ấp 2, Trung Tiến - xã Hùng Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 30/10/2025

09:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp Ngãi Phú - xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 30/10/2025

10:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp Ngãi Phú - xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 30/10/2025

11:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 30/10/2025

14:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp Chánh Hội B - xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 30/10/2025

15:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp Phụng Sa - xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 30/10/2025

16:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp Xóm Vó - xã Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

12:00:00 ngày 02/11/2025

Một phần Ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi; Một phần Ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/10/2025

09:30:00 ngày 27/10/2025

Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thị Bé

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 27/10/2025

11:00:00 ngày 27/10/2025

Mất điện một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/10/2025

13:00:00 ngày 27/10/2025

Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/10/2025

13:45:00 ngày 27/10/2025

Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Út

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 27/10/2025

15:30:00 ngày 27/10/2025

Mất điện một phần khóm Mù U phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/10/2025

09:30:00 ngày 28/10/2025

Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Dương Quang Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/10/2025

13:00:00 ngày 28/10/2025

Mất điện trạm chuyên dùng Công Ty Ngón Biển

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 28/10/2025

10:45:00 ngày 28/10/2025

Mất điện một phần ấp 10 xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/10/2025

13:45:00 ngày 28/10/2025

Mất điện trạm chuyên dùng KNT Nguyễn Minh Vương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

13:00:00 ngày 29/10/2025

Mất điện một phần khóm Láng Cháo phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 30/10/2025

10:00:00 ngày 30/10/2025

Mất điện một phần ấp Cây Da xã Long Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 01/11/2025

09:00:00 ngày 01/11/2025

Mất điện một phần khóm 1, một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 01/11/2025

11:00:00 ngày 01/11/2025

Mất điện một phần khóm 1, một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Mất điện ấp Ba Động, một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

11:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần Ấp Trung Thiên, xã An Trường

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

13:00:00 ngày 28/10/2025

15:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần An Định Cầu, xã An Trường

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 30/10/2025

11:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Gò Tiến, xã Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp Đon, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 31/10/2025

11:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp Đức Mỹ, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp Long Sơn, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/10/2025

09:00:00 ngày 27/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 3), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/10/2025

10:00:00 ngày 27/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-3), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 27/10/2025

11:00:00 ngày 27/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-4), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 27/10/2025

12:00:00 ngày 27/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 1-1), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/10/2025

14:00:00 ngày 27/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 2-7), ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 27/10/2025

15:00:00 ngày 27/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1-4), ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 27/10/2025

16:00:00 ngày 27/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1-5), ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/10/2025

15:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 28/10/2025

10:00:00 ngày 28/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1), ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 28/10/2025

11:00:00 ngày 28/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ông Yển 1-1), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 28/10/2025

12:00:00 ngày 28/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 1-6), ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/10/2025

14:00:00 ngày 28/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 1-5), ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 28/10/2025

15:00:00 ngày 28/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 2-2), ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 28/10/2025

16:00:00 ngày 28/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1), ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

09:00:00 ngày 29/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 4-ĐNT), ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 29/10/2025

10:00:00 ngày 29/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 3), ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 29/10/2025

11:00:00 ngày 29/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 1-5), ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 29/10/2025

12:00:00 ngày 29/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1-3), ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 29/10/2025

14:00:00 ngày 29/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Bảy 1-3), ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 29/10/2025

15:00:00 ngày 29/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Sâu 1-2 ĐNT), ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 29/10/2025

16:00:00 ngày 29/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Sâu), ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

09:00:00 ngày 30/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1), ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 30/10/2025

10:00:00 ngày 30/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-3), ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 30/10/2025

11:00:00 ngày 30/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-1), ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 30/10/2025

12:00:00 ngày 30/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 2-1), ấp Hai Thủ, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 30/10/2025

14:00:00 ngày 30/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 3-1), ấp Hai Thủ, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 30/10/2025

15:00:00 ngày 30/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thủ Sau 2-2), ấp Hai Thủ, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 30/10/2025

16:00:00 ngày 30/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 4), ấp Bùng Binh, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 31/10/2025

09:00:00 ngày 31/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Bạ 1), ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 31/10/2025

10:00:00 ngày 31/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 1), ấp Xẽo Ranh, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 31/10/2025

11:00:00 ngày 31/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 2), ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 31/10/2025

12:00:00 ngày 31/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1-4), ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 31/10/2025

14:00:00 ngày 31/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1-2), ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 31/10/2025

15:00:00 ngày 31/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 1-2), ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 31/10/2025

16:00:00 ngày 31/10/2025

Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 2-1), ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Tà Rom A - xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:10:00 ngày 28/10/2025

14:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

11:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/11/2025

11:30:00 ngày 02/11/2025

Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

