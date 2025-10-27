Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 27/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 27/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 27/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/10/2025 08:59:00 ngày 27/10/2025 Một phần Phường Trà Vinh và Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 12:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Đôn Hóa, xã Song Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/10/2025 11:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Rạch Bèo - xã Long Đức; ấp Long Đại – xã Long Đức; trạm biến áp chuyên dùng Công ty TNHH vật liệu xây dựng 359, Công ty Hiệp Long Petrol, Doanh nghiệp Bảy Khuynh, Công ty TNHH Hạnh Giang, Công ty TNHH Tyler Thanh Võ, phường Long Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 29/10/2025 16:00:00 ngày 29/10/2025 Đường Nguyễn Chí Thanh: từ Cửa hàng xăng dầu Phường 9 đến Bưu điện Phường 6 (dãy Cửa hàng xăng dầu Phường 9), Phường Trà Vinh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 28/10/2025 16:30:00 ngày 28/10/2025 Ấp Bình Tân, ấp Ba So xã Nhị Trường; ấp Thuận Hiệp và một phần ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 29/10/2025 12:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/10/2025 12:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Kim Hòa, xã Vinh Kim và một phần ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 31/10/2025 11:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp Sơn Lang, xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 31/10/2025 15:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp Sơn Lang, xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/11/2025 16:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp Minh Thuận A, ấp Thuận Hiệp, ấp Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, ấp Bờ Kinh 1, ấp Cẩm Hương, ấp Hòa Hưng, xã Cầu Ngang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 02/11/2025 15:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp Mỹ Cẩm A, Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp Sơn Lang, xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 08:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Vàm Buôn, xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Bến Bạ, xã Hàm Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 28/10/2025 09:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Đầu Giồng, xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 28/10/2025 10:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Đầu Giồng, xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Giồng Chanh B, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 28/10/2025 14:00:00 ngày 28/10/2025 Trạm Thạch Thị Ba Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Bến Tranh, xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Trà Kha, Xà Lôn, xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Cá Lóc, xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 11:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Trà Sất C, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Nô Đùng, Trà Sất C, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 31/10/2025 11:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp Nô Đùng, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp Ba Trạch B, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 01/11/2025 10:30:00 ngày 01/11/2025 Ấp Bến Trị, Cây Da, Thốt Nốt, Ông Rùm, Leng, Cây Trôm (xã Tập Sơn); Ấp Sóc Tro, Ấp Phố (xã Lưu Nghiệp Anh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 10:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần Ấp Ông Xây - xã Tập Ngãi Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 12:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần Ấp 2, Trung Tiến - xã Hùng Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 09:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp Ngãi Phú - xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 30/10/2025 10:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp Ngãi Phú - xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 30/10/2025 11:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/10/2025 14:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp Chánh Hội B - xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 30/10/2025 15:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp Phụng Sa - xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp Xóm Vó - xã Tiểu Cần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 12:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần Ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi; Một phần Ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/10/2025 09:30:00 ngày 27/10/2025 Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thị Bé Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 27/10/2025 11:00:00 ngày 27/10/2025 Mất điện một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/10/2025 13:00:00 ngày 27/10/2025 Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/10/2025 13:45:00 ngày 27/10/2025 Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Út Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 27/10/2025 15:30:00 ngày 27/10/2025 Mất điện một phần khóm Mù U phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/10/2025 09:30:00 ngày 28/10/2025 Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Dương Quang Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/10/2025 13:00:00 ngày 28/10/2025 Mất điện trạm chuyên dùng Công Ty Ngón Biển Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 28/10/2025 10:45:00 ngày 28/10/2025 Mất điện một phần ấp 10 xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 13:45:00 ngày 28/10/2025 Mất điện trạm chuyên dùng KNT Nguyễn Minh Vương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 13:00:00 ngày 29/10/2025 Mất điện một phần khóm Láng Cháo phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 10:00:00 ngày 30/10/2025 Mất điện một phần ấp Cây Da xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/11/2025 09:00:00 ngày 01/11/2025 Mất điện một phần khóm 1, một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 01/11/2025 11:00:00 ngày 01/11/2025 Mất điện một phần khóm 1, một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Mất điện ấp Ba Động, một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 11:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần Ấp Trung Thiên, xã An Trường Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện 13:00:00 ngày 28/10/2025 15:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần An Định Cầu, xã An Trường Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 11:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Gò Tiến, xã Càng Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp Đon, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 11:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp Đức Mỹ, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp Long Sơn, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/10/2025 09:00:00 ngày 27/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 3), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 27/10/2025 10:00:00 ngày 27/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-3), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 27/10/2025 11:00:00 ngày 27/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-4), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 27/10/2025 12:00:00 ngày 27/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 1-1), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/10/2025 14:00:00 ngày 27/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 2-7), ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 27/10/2025 15:00:00 ngày 27/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1-4), ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 27/10/2025 16:00:00 ngày 27/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1-5), ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/10/2025 15:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 28/10/2025 10:00:00 ngày 28/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1), ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 28/10/2025 11:00:00 ngày 28/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ông Yển 1-1), ấp Ông Yển, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 28/10/2025 12:00:00 ngày 28/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 1-6), ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 14:00:00 ngày 28/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 1-5), ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 28/10/2025 15:00:00 ngày 28/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 2-2), ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 28/10/2025 16:00:00 ngày 28/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1), ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 09:00:00 ngày 29/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 4-ĐNT), ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 29/10/2025 10:00:00 ngày 29/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 3), ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 29/10/2025 11:00:00 ngày 29/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 1-5), ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 29/10/2025 12:00:00 ngày 29/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1-3), ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 29/10/2025 14:00:00 ngày 29/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Bảy 1-3), ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 29/10/2025 15:00:00 ngày 29/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Sâu 1-2 ĐNT), ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 29/10/2025 16:00:00 ngày 29/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Sâu), ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 09:00:00 ngày 30/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1), ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 30/10/2025 10:00:00 ngày 30/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-3), ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 30/10/2025 11:00:00 ngày 30/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-1), ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 30/10/2025 12:00:00 ngày 30/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 2-1), ấp Hai Thủ, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/10/2025 14:00:00 ngày 30/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 3-1), ấp Hai Thủ, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 30/10/2025 15:00:00 ngày 30/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thủ Sau 2-2), ấp Hai Thủ, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 4), ấp Bùng Binh, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 09:00:00 ngày 31/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Bạ 1), ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 31/10/2025 10:00:00 ngày 31/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 1), ấp Xẽo Ranh, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 31/10/2025 11:00:00 ngày 31/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hòa 2), ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 31/10/2025 12:00:00 ngày 31/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1-4), ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 31/10/2025 14:00:00 ngày 31/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1-2), ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 31/10/2025 15:00:00 ngày 31/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 1-2), ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Giồng 2-1), ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Tà Rom A - xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:10:00 ngày 28/10/2025 14:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 11:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/11/2025 11:30:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp