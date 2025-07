Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21 - 27/7/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Mất điện: đường Ngô Tất Tố, B27, B28, một phần đường B21, B22, B23, B29, Lê Chân – Phường Tân An TPCT

Mất điện: một phần đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu, Ngô Hữu Hạnh. (P Tân An).

Mất điện: một phần đường X.V.N.T từ đầu đường Trương Định bên phải đi đến hẻm 18, đến đầu đường Hoàng Văn Thụ (P Tân An).

Mất điện: một phần đường Lý Tự Trọng từ đầu hẻm 1 đi đến đường Trần Bình Trọng vào đến hẻm 27 (P Tân An).

Mất điện: một phần đường Phan Văn Trị từ đường Nguyễn Việt Hồng bên trái đi đến đường Lê Lai. (P Tân An).

Mất điện: một phần đường 3/2 từ shop Minh Triết bên trái đi đến đường Mậu Thân rẽ trái vào đến đầu hẻm Trường Mầm Non An Nghiệp.

Mất điện: một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Chợ Xuân Khánh đi đến cầu Quang Trung, một phần đường Mậu Thân từ đường 30/4 vào đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, một phần đường Mạc Thiên Tích từ đường 30/4 vào bên phải đi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ Nguyễn Thị Minh Khai đi đến đầu hẻm 71 đường Quang Trung. (P Tân An).

Mất điện: một phần đường Châu Văn Liêm từ đường Phan Đình Phùng đi đến đường Điện Biên Phủ, Ngô Đức Kế, Cao Bá Quát, đến hẻm 158 Phan Đình Phùng. (P Tân An).

Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ đầu hẻm liên tổ 3-4 đi đến hẻm 388 và đến đầu hẻm liên tổ 1-2.

26/07/2025 08:10:00

26/07/2025 16:00:00

Mất điện: một phần Đường Nguyễn An Ninh từ đường Phan Đình Phùng bên phải đi đến đường Đồng Khởi rẽ phải vào đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi đến đường Điện Biên Phủ, một phần Đường Điện Biên Phủ từ Đường Nguyễn An Ninh đi đến đường Võ Văn Tần rẽ phải vào đến đường Phan Đình Phùng. (P Tân An)