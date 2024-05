Lịch cúp điện Vĩnh Long hôm nay đến hết tuần (từ 22 – 26/4/2024): Những khu vực nào nằm trong diện cúp điện kéo dài nhiều tiếng trong ngày?

Trạm Hòa Long: ấp Hòa Long, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

Trạm Hòa Long 1: ấp Hòa Long, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

TrạmAn Hương 2B: ấp An Hương, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

TrạmAn Mỹ Hương 1: ấp An Hương, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

23/05/2024 15:30:00

23/05/2024 17:00:00

TrạmAn An Hương 3: ấp An Hương, xã Mỹ An, huyện Mang Thít