Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26 - 31/5/2026: Khu vực cúp điện tăng cao

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 26 - 31/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 26 - 31/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 26 - 31/5/2026

KHU VỰC: Khu vực hẻm số 02 đường Nguyễn Thiện Thành: Hướng ra nhà trọ Quốc Anh và Hướng ra đường tránh QL 53 (đá hoa cương Nam Cường), Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/05/2026 đến 09:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lê Lợi: Từ Hội Liên hiệp phụ nữ đến Nhà văn hóa cộng đồng Phường 1 củ (dãy Đài truyền hình Trà Vinh) , một phần đường Phạm Ngũ Lão (khu vực gần đài nước), Nhà làm việc Báo Trà Vinh, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 09:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực hẻm số 01 đường Nguyễn Thiện Thành: Khu dân cư đối diện sân bóng Duy Khổng và Khu dân cư đối diện sân bóng Duy Khổng, Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/05/2026 đến 10:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phạm Ngũ Lão: Từ TBA đến hẽm Cà phê Sáu Hữu và Từ TBA đến đầu đường Trương Văn Kỉnh Đường Ngô Quốc Trị: Từ Phạm Ngũ Lão đến hẻm số 43

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/05/2026 đến 11:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường D5: Từ nhà trọ Trung Trực đến tiệm tóc Duyên và các hẻm, Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/05/2026 đến 12:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/05/2026 đến 15:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn T. Minh Khai: Từ đường Trần Phú (TBA) đến đường Phạm Hồng Thái và các hẻm, Hẻm Chợ Cây Dầu phường 7 Đường Trần Phú nối dài: Từ đường Nguyễn T. Minh Khai đến Ẩm thực Hùng Biển, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 09:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Thị Minh Khai: + Từ đường Trần Phú đến bilar cửu lớn và các hẻm (dãy Khách sạn Gia Hoà) + Từ đường Trần Phú đến Khách sạn Cửu Long và các hẻm (dãy Khách sạn Cửu Long )

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/05/2026 đến 11:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Thị Minh Khai: + Từ Khách sạn Cửu Long đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy BV Quân Dân Y) + Từ Khách sạn Cửu Long đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy trường Mẩu Giáo Hướng Dương)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/05/2026 đến 15:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Nguyên Giáp: Từ Nguyễn Đáng đến Cơ sở EVA SPA Trà Vinh và các hẻm (dãy cửa hàng xe Bảy Chi)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: ấp Cải Già xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 09:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thôn Rôn xã Vinh KIm

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rẩy, ấp Thôn Rôn, Giồng Lớn, Chà Và xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùi, Xẻo Cạn, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/05/2026 đến 16:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ô Tưng B, Ô Rồm, Trà Bôn A, Trà Bôn B, Châu Hưng, Xóm Lớn, xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: Mất điện trạm Diệp Tấn Thành 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/05/2026 đến 09:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Giồng Chanh A- xã Long Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/05/2026 đến 10:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ sở sản xuất phân hữu cơ Long Hiệp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/05/2026 đến 11:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/05/2026 đến 14:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cầu Hanh- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/05/2026 đến 10:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ba Tục- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/05/2026 đến 15:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sóc Tro Giữa- xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 29/05/2026 đến 16:45:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Kinh - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/05/2026 đến 12:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi (Tài sản ĐTV)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 09:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ô Đùng - xã Tập Ngãi (Tài sản ĐTV)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/05/2026 đến 10:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Từ Ô - xã Hùng Hòa (Tài sản ĐTV)

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại- xã Tập Ngãi (Tài sản ĐTV)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/05/2026 đến 14:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Gòn - xã Tiểu Cần (Tài sản ĐTV)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/05/2026 đến 15:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Gòn - xã Tiểu Cần (Tài sản ĐTV)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/05/2026 đến 16:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phMột phần ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần (Tài sản ĐTV)

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 26/05/2026 đến 17:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Cư, xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 09:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/05/2026 đến 10:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/05/2026 đến 11:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ô Ét - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/05/2026 đến 14:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/05/2026 đến 15:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đại Sư - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2 - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng thuê QLVH)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Trung Kinh - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng thuê QLVH)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2 - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 09:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/05/2026 đến 10:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Te Te - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/05/2026 đến 11:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Điện Gió Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 13:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng ĐNT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 16:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng ĐNT

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/05/2026 đến 16:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Trình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 13:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng ĐNT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khóm 1 phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/05/2026 đến 13:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Phương Nam

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Chung Thị Hồng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng ĐNT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng ĐNT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 11:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Càng Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26 – 31/5/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Tiêu 2-ĐNT) ấp 4 xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 09:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thanh Trì 5-ĐNT) ấp Thanh Trì A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/05/2026 đến 10:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Khóm 2-1 TT Châu Thành) ấp 1 xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/05/2026 đến 12:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ôkađa 3-ĐNT) ấp Ôkađa xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/05/2026 đến 14:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đại Thôn 3-2-ĐNT) ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/05/2026 đến 15:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Chùa Samuk 1-ĐNT) ấp Hòa Lạc A xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 09:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Chùa Samuk) ấp Hòa Lạc A xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/05/2026 đến 10:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cống Ba Chiên) ấp Hòa Lạc A xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/05/2026 đến 12:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ô Chích 4) ấp Ô Chích A xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/05/2026 đến 14:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ô Chích 2) ấp Ô Chích A xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/05/2026 đến 15:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Ấp Tà Rom A, Tà Rom B, Sa Văng, Mồ Côi - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/05/2026 đến 18:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Da - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/05/2026 đến 15:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Sơn, xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 14:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khu NTTS Huỳnh Ngọc Vinh thuộc ấp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/05/2026 đến 10:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khu NTTS Ngô Thị Kim Phượng thuộc ấp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/05/2026 đến 12:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khu NTTS Trương Văn Hành thuộc ấp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/05/2026 đến 14:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khu NTTS Trần Văn Có thuộc ấp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 09:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Từ Ngọc Hai thộc ấp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/05/2026 đến 10:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/05/2026 đến 10:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khu NTTS Lê Văn Út Mười thuộc ấp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NTTS Vũ Văn Doanh thuộc ấp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 14:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Cối, Xẻo Bọng - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 14:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Bàn - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/05/2026 đến 15:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NTTS Phan Thị Lài thuộc ấp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Bàn - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp