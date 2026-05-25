Xe máy điện giá 32,8 triệu đồng thiết kế thể thao, đi 146 km/lần sạc, tăng tốc siêu nhanh, công nghệ thông minh như ô tô, rẻ ngang Vision

Xe máy điện thiết kế thể thao, đi 146 km/lần sạc, tăng tốc siêu nhanh, công nghệ thông minh như ô tô

Xe điện Ather 450X

Trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh mạnh về công nghệ, Ather 450X đang trở thành một trong những mẫu scooter điện nổi bật tại Ấn Độ nhờ sở hữu loạt trang bị vốn chỉ thường xuất hiện trên các dòng xe cao cấp.

Đây là sản phẩm của Ather Energy – thương hiệu xe điện nổi tiếng tại Ấn Độ với định hướng tập trung mạnh vào trải nghiệm công nghệ, khả năng kết nối và cảm giác lái thể thao.

Không chỉ hướng tới nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị, Ather 450X còn được xem là mẫu xe điện dành cho nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và trải nghiệm vận hành hiện đại.

Ấn tượng đầu tiên trên Ather 450X đến từ thiết kế mang phong cách thể thao và hiện đại. Xe sử dụng nhiều đường nét góc cạnh thay vì kiểu bo tròn mềm mại thường thấy trên scooter điện phổ thông.

Phần đầu nổi bật với cụm đèn pha LED cỡ lớn đặt thấp ở mặt nạ trước, kết hợp dải đèn định vị và đèn xi nhan LED tạo cảm giác khá tương lai khi nhìn trực diện.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe từ đèn pha, đèn hậu tới xi nhan đều sử dụng công nghệ LED nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng cũng như tiết kiệm điện năng.

Thân xe được thiết kế gọn nhưng vẫn tạo cảm giác chắc chắn và khỏe khoắn. Trong khi đó, phần yên xe có độ cao vừa phải giúp người dùng dễ làm quen khi di chuyển trong đô thị. Xe cũng được trang bị cốp chứa đồ khoảng 22 lít dưới yên, đủ để đựng mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân hàng ngày.

Một trong những điểm khiến Ather 450X khác biệt nằm ở cụm đồng hồ công nghệ cao. Xe được trang bị màn hình TFT màu kích thước 7 inch sử dụng chip Snapdragon 212 Quad-core 1.3GHz đi kèm hệ điều hành Android.

Giao diện hiển thị được thiết kế theo phong cách hiện đại giống smartphone, cho phép người dùng thao tác trực quan và dễ làm quen. Thông qua khả năng kết nối điện thoại thông minh, người lái có thể theo dõi trạng thái xe, cập nhật phần mềm từ xa, kiểm tra hành trình hoặc nhận thông báo cuộc gọi ngay trên màn hình.

Đặc biệt, với gói nâng cấp Pro Pack, màn hình của Ather 450X còn hỗ trợ Google Maps tích hợp sẵn, cho phép điều hướng trực tiếp mà không cần gắn thêm điện thoại ngoài như nhiều mẫu xe khác.

Không chỉ mạnh về công nghệ, Ather 450X còn gây chú ý ở khả năng vận hành. Xe được trang bị mô-tơ điện cho công suất tối đa khoảng 6,4 kW cùng mô-men xoắn cực đại 26 Nm.

Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu scooter điện này có thể tăng tốc từ 0-40 km/h chỉ trong khoảng 3,3 giây. Tốc độ tối đa đạt khoảng 90 km/h – mức khá cao trong phân khúc xe máy điện đô thị hiện nay. Khả năng tăng tốc nhanh giúp xe linh hoạt hơn khi vượt xe hoặc di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.





Ngoài ra, cảm giác phản hồi tay ga gần như tức thì cũng là điểm được nhiều người dùng đánh giá cao trên Ather 450X. Nguồn điện của xe đến từ bộ pin lithium-ion dung lượng 3,7 kWh. Theo công bố, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 146 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Con số này đủ đáp ứng nhu cầu đi làm, đi học hoặc di chuyển nội thành nhiều ngày mà không cần sạc liên tục.

Ngoài phạm vi hoạt động dài, Ather 450X còn được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ vận hành thông minh. Phiên bản Pro Pack có thêm tính năng Auto Hold giúp giữ xe đứng yên khi dừng ngang dốc mà không bị trôi lùi.

Xe cũng có khả năng nhận diện độ dốc và hỗ trợ người lái khi dừng đèn đỏ trên cầu vượt hoặc đường nghiêng. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau giúp xe vận hành ổn định hơn khi đi tốc độ cao hoặc qua các đoạn đường xấu.

Giá xe máy điện Ather 450X

Tại thị trường Ấn Độ, Ather 450X được bán với giá khoảng 114.636 Rupee, tương đương khoảng 32,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Trong khi đó, phiên bản Ather 450X Pro Pack có giá khoảng 145.000 Rupee (tương đương khoảng 41,6 triệu đồng).

Với những gì được trang bị từ hiệu suất, pin cho tới công nghệ, Ather 450X đang được xem là một trong những mẫu xe điện nổi bật nhất ở phân khúc scooter điện phổ thông tại Ấn Độ.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm tới trải nghiệm thông minh và khả năng kết nối trên xe điện, các mẫu xe như Ather 450X cho thấy xu hướng “smart scooter” đang phát triển rất nhanh trong những năm gần đây.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.



