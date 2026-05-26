The Pet Vietnam và chiến lược kết nối tại Pet Fair 2026
Trong khuôn khổ sự kiện Pet Fair 2026, tọa đàm với chủ đề "Chiến lược thích ứng cho doanh nghiệp Thú cưng trước biến động thị trường" đã mang đến nhiều góc nhìn thực tế về sự phát triển của ngành thú cưng tại Việt Nam.
Các diễn giả mang đến góc nhìn thực tiễn cho ngành thú cưng Việt Nam
Sự góp mặt của các diễn giả giàu kinh nghiệm đã mang đến góc nhìn đa chiều về xu hướng tiêu dùng, chiến lược phát triển thị trường và cơ hội tăng trưởng của ngành chăm sóc thú cưng trong giai đoạn mới.
The Pet Vietnam và câu chuyện thương hiệu nội địa trong ngành thú cưng
Theo ông Đức, lợi thế quan trọng nhất của thương hiệu Việt khi cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế chính là khả năng thấu hiểu thị trường nội địa. Điều này không chỉ nằm ở việc hiểu khẩu vị của thú cưng Việt Nam mà còn bao gồm hành vi tiêu dùng, nhu cầu chăm sóc và thói quen mua sắm của người nuôi thú cưng. Việt Nam có lợi thế lớn về nguồn nguyên liệu tự nhiên, đặc biệt là thịt, cá và các nguồn thực phẩm tươi phục vụ sản xuất thức ăn thú cưng. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp trong nước vẫn có quy mô nhỏ hơn nhiều so với các thương hiệu nước ngoài đã phát triển hàng chục đến hàng trăm năm. Vì vậy, việc cạnh tranh trực tiếp về giá là điều không dễ dàng.
Bên cạnh đó, lợi thế nhân công giá rẻ của Việt Nam đang dần thay đổi. Thay vì tập trung tối ưu kinh doanh trong ngắn hạn nhờ chi phí nhân công thấp, doanh nghiệp nội địa cần đầu tư mạnh hơn vào chất lượng sản phẩm, nghiên cứu dinh dưỡng và trải nghiệm người dùng để tạo ra giá trị bền vững hơn.
Gian hàng The Pet Vietnam thu hút sự quan tâm từ khách hàng và đối tác tại tọa đàm
Không chỉ tham gia chia sẻ tại tọa đàm chuyên ngành, gian hàng The Pet Vietnam tại buổi tọa đàm cũng thu hút đông đảo khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Nhiều khách hàng doanh nghiệp và các khách hàng cá nhân dành sự quan tâm cho các dòng sản phẩm dinh dưỡng dành cho chó mèo như pate lon và các loại hạt siêu topping, hạt dầu cá hồi phù hợp cho thú cưng hiện đại. Sự quan tâm của khách tham quan cho thấy nhu cầu đối với các thương hiệu nội địa đang ngày càng tăng, đặc biệt ở nhóm người tiêu dùng trẻ ưu tiên các sản phẩm phù hợp khẩu vị thú cưng Việt, minh bạch thành phần và dễ tiếp cận hơn trong quá trình chăm sóc thú cưng hàng ngày. Đây cũng chính là ưu điểm của The Pet Vietnam khi đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng Việt Nam và thế giới.
The Pet Vietnam hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị tại Pet Fair 2026
Sau những dấu ấn tại buổi tọa đàm chuyên ngành, The Pet Vietnam được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn dành cho cộng đồng yêu thú cưng tại Pet Fair 2026. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, gian hàng The Pet Vietnam còn hướng đến việc tạo ra không gian kết nối giữa thương hiệu, khách hàng và các đối tác trong ngành thú cưng.
Tại sự kiện, khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về các dòng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt dành cho chó mèo ở mọi lứa tuổi bao gồm pate tươi, pate lon, hạt siêu topping, hạt dầu cá hồi,... Đội ngũ The Pet Vietnam cũng sẽ hỗ trợ tư vấn về thành phần dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp và xu hướng chăm sóc thú cưng hiện đại.
Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, gian hàng The Pet Vietnam còn được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều chương trình tương tác thú vị, quà tặng và ưu đãi dành cho khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra Pet Fair 2026. Đây cũng là dịp để thương hiệu tiếp cận gần hơn với cộng đồng chủ nuôi Việt Nam và lắng nghe thêm nhu cầu thực tế của người nuôi thú cưng.
Sự góp mặt của The Pet Vietnam tại Pet Fair 2026 sắp tới tiếp tục cho thấy định hướng phát triển lâu dài của thương hiệu nội địa trong việc xây dựng các sản phẩm phù hợp với khẩu vị, nhu cầu dinh dưỡng và thói quen chăm sóc của chó mèo Việt Nam.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam
Email: sales@thepet.vn
Hotline: 0901234730
Website: https://thepet.vn/
