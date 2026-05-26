Giá bạc hôm nay 26/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 26/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm nhẹ, xuống ngưỡng 79 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 26/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội lại giảm nhẹ sau đà tăng ngày hôm qua, giá bạc niêm yết khung giờ 9h33 phút hiện đang được rao bán ở ngưỡng 79,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,993 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán cùng thời điểm sáng qua đang phục hồi về vùng 80,986 triệu đồng/kg, tương đương 3,037 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tương tự, tại hệ thống Ancarat sáng nay, giá bạc cũng có sự điều chỉnh giảm so với giá bán ngày hôm qua. Cụ thể giá bạc bán ra tại thời điểm 9h18 phút hiện đang niêm yết ở vùng 79,787 triệu đồng/kg, tương đương 2,992 triệu đồng/lượng. Giá đã giảm 960.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (80,747 triệu đồng/kg, tương đương 3,028 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Sáng nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc đã có sự điều chỉnh giảm so với giá bán ngày hôm qua, giá bán niêm yết bảng giá cập nhật tại khung giờ 9h28 phút sáng nay đang ở vùng 79,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,991 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 80,960 triệu đồng/kg, tương đương 3,039 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái giảm giá cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra sáng nay đã giảm xuống vùng 3,009 triệu đồng/lượng và khoảng 15,045 triệu đồng/5 lượng, giảm 32.000 đồng/lượng so với giá bán sáng qua (3,041 triệu đồng/lượng và khoảng 15,220 triệu đồng/5 lượng).
Giá bạc thế giới hôm nay
Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng có động thái giảm nhẹ sau đà bật tăng lên vùng 77-78 USD/ounce của ngày hôm qua, giá bạc hiện đang duy trì quanh vùng 76-77 USD/ounce.
Thời gian qua, giá bạc thế giới có biên độ dao động khá lớn từ 74-87 USD/ounce, giá bạc có những thời điểm phục hồi mạnh, tuy đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.
