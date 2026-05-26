Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm 500 nghìn đồng/lượng cả ở vàng SJC và vàng nhẫn.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, xuống mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 158,3-161,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 158,50-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch 25/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Đến 8h30, giá vàng thế giới có cú sụt giảm mạnh về mốc 4.539 USD/ounce. Đến 9h59, giá vàng chưa có cú hồi phục nào. Giá giao dịch quanh ngưỡng 4.532 USD/ounce.
Sáng nay, giá vàng thế giới vượt 4.573 USD/ounce, hướng đến mốc 4.600 USD/ounce.
Lúc 23h ngày 25/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.570 USD/ounce, tăng 60 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.571 USD/ounce.
