Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, xuống mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 158,3-161,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 158,50-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch 25/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Đến 8h30, giá vàng thế giới có cú sụt giảm mạnh về mốc 4.539 USD/ounce. Đến 9h59, giá vàng chưa có cú hồi phục nào. Giá giao dịch quanh ngưỡng 4.532 USD/ounce.

Sáng nay, giá vàng thế giới vượt 4.573 USD/ounce, hướng đến mốc 4.600 USD/ounce.

Lúc 23h ngày 25/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.570 USD/ounce, tăng 60 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.571 USD/ounce.