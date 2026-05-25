Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 25 - 31/5/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 25 - 31/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 25 - 31/5/2026
Lịch cúp điện Cao Lãnh
KHU VỰC: Một phần đường Trần Trong Khiêm, Đinh Công Bê, tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 13, khóm Tịnh Long, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/05/2026 đến 07:30:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Đinh Công Bê, Nguyễn Thị Trà, Tân Việt Hòa, Nguyễn Hương, tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 13, khóm Tịnh Long, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/05/2026 đến 12:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trần Trong Khiêm, Đinh Công Bê, tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 13, khóm Tịnh Long, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/05/2026 đến 12:30:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lê văn Kiếc, từ tổ 6 đến tổ 9, khóm Tân Thuận, khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp - Kho P11 (Tổng kho xăng dầu), Quốc Lộ 30, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Văn Phục (Bánh mì Văn Quý), khóm 2, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Dương Thị Mỹ, từ tổ 3 đến tổ 5, tổ 8, khóm Tịnh Châu, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực 2 - Công Ty Lương Thực Đồng Tháp (Trạm Thủy Sản Sông Tiền 2), Quốc Lộ 30, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/05/2026 đến 12:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực 2 - Công Ty Lương Thực Đồng Tháp (Trạm Thủy Sản Sông Tiền 1), Quốc Lộ 30, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Hữu Nghĩa, Trần Văn Phụng, từ tổ 3 đến tổ 8, khóm 3, khóm 5, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 11:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Phụng, tổ 6, tổ 8, khóm 7, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Cái Tắc Thông Lưu, từ tổ 7 đến tổ 12, khóm Đông Bình, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Sa Đéc
KHU VỰC: Khu vực cơ sở Cơ Khí Phước Lụa, Đường QL80, xã Tân Dương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 11:30:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Thị Nhượng (từ trường THCS Lưu Văn Lang đến ngã ba Trần Thị Nhượng ĐT848), phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/05/2026 đến 11:30:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực cơ sở thuộc tram Ông Hạnh, Đường ĐT852, xã Tân Dương
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Làng Hoa, phường Sa Đéc (từ cầu Sa Nhiên đến KDL Hùng Thy)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ hẻm sửa xe Quốc Hiền đến Công ty Sao Mai cũ), phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Võ Văn Phát (từ ngã tư đường Nguyễn Tất Thành đến ngã tư trường mầm non Tổ Ong Vàng), phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Làng Hoa, phường Sa Đéc (từ KDL Hùng Thy đến cầu Cai Dao)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc nhánh rẽ Công ty Bích Chi, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:30:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực cơ sở thuộc trạm Châu Hoài Nghĩa, Đường Rạch Ngã Bát, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đèn đường KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 09:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực cơ sở thuộc trạm Minh Đức, Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/05/2026 đến 11:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực cơ sở thuộc trạm Thành Lợi, Đường QL80, xã Tân Dương
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nha Mân
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Kinh 19 đến Ranh Giới Vĩnh Long thuộc xã Tân Nhuận Đông.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 11:30:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngang đến Rạch Xẻo Nổ thuộc xã Tân Nhuận Đông.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Tân Lễ đến cuối KDC Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/05/2026 đến 14:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Chợ Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 09:30:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Phước Lợi
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Cây Trâm đến cuối Ngọn Cây Trâm thuộc xã Tân Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Bằng Lăng đến Vàm Bằng Lăng thuộc xã Tân Nhuận Đông.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 11:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực rạch Rạch Gia thuộc xã Tân Nhuận Đông.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Nhà máy Ân Lộc đến Nhà máy Vạn Hưng thuộc xã Phú Hựu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:30:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Ông Hiệp thuộc xã Phú Hựu.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Vạt đến Cuối ngọn Kinh Xẻo Vạt thuộc xã Tân Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 09:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực dọc QL80 phía tay phải hướng Sa Đéc Cái Tàu từ Nhà máy Cua Đồng Đất Việt đến Nhà máy Đức Thành thuộc xã Tân Nhuận Đông.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 10:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Bến đò Tứ Phước đến Nhà máy Tân Hiệp Thành thuộc xã Tân Nhuận Đông.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/05/2026 đến 11:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Cầu Rạch Lá thuộc xã Phú Hựu.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/05/2026 đến 11:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Vạt đến Lữ đoàn công binh thuộc xã Tân Phú Trung. Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Vạt đến Lữ đoàn công binh thuộc xã Tân Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/05/2026 đến 15:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Đường Trâu đến Cầu Phản Công thuộc xã Phú Hựu.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/05/2026 đến 15:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lai Vung
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Rạch Lò Đường - Xếp Nò)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Rạch Gia Trên)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 12:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Cái Sứt – Thầy Thơ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Nam Sơn Hà, ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Khương, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Rạch Tầm Ron)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
KHU VỰC: Một phần khu vực đường Giồng ấp Long Bình, ấp Long Thạnh B xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/05/2026 đến 18:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ấp Long Hữu, xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Châu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 18:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Hậu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 18:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực bến đò đuôi ấp Long Châu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực phòng giảng ấp Long Châu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hồng
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Cấp Nước Cà Vàng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 16:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Cấp Nước Dinh Bà.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 16:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Phước Tiên xã Tân Thành (Khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Thị Chi đến nhà khách hàng Ngô Văn Thối).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 16:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ Cầu Việt Thuộc đến Gò Ô Môi).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Ông Có 1.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 12:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Nguyễn Hồng Lâm.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Đinh Văn Sĩ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Chín Chói.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 2 xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Ca Văn Vũ đến nhà khách hàng Phạm Văn Tuấn).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 13:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tháp Mười
KHU VỰC: Một phần khu vực xã Phương Thịnh tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1P, xã Ba Sao (mất điện khu vực Chợ Phương Trà)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung (mất điện khu vực Đình Bình Hàng Trung)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160KVA Phúc An Tâm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 11:30:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-750kVA Tiến Phát
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250KVA Nguyễn Quang Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Nguyễn An Khanh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25KVA Cồn Bình Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA Phan Thanh Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-320kVA Việt Như Ý
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA VTC Tuấn Khải
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TS Bà Cúc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA Đặng Tấn Hồng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, ấp Mỹ Đồng Nhì, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Mười Đổng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, ấp Mỹ Đông Ba xã Mỹ Thọ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA TB Nguyễn Trọng Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:30:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Võ Văn Dũng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:30:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Minh Triết 1
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-37,5KVA TB Tư Diên
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA TB Kinh Tư-Đường Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực tỉnh lộ 844, xã Phương Thịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Trường Xuân - Hưng Thạnh, Xã Phương Thịnh, Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 Hưng Thạnh, xã Phương Thịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Trường, ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ ( mất điện khu vực Cống Ông Cá)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Bình Hàng Trung ( Mất điện khu vực Rạch Ngã Tư Nhỏ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
KHU VỰC: 1 phần xã Lấp vò
THỜI GIAN: Từ 01:43:00 ngày 25/05/2026 đến 03:13:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối
KHU VỰC: - Khu vực UB xã Mỹ An Hưng A cũ xã Mỹ An Hưng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Kinh 26/3 ấp Bình Lợi 2 xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Rạch Cai Bường xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu vực Chợ Tòng Sơn xã Mỹ An Hưng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Chùa An Long ấp An Ninh xã Mỹ An Hưng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Cây Xăng An Thái ấp An Thái xã Mỹ An Hưng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 11:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Rạch Cái Sứt ấp An Thạnh xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Cua An Thái ấp An Thái xã Mỹ An Hưng.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp An Thái xã Mỹ An Hưng A.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Rạch Vượt xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Rạch Hòa Thuận, nhà máy Ngọc Đồng ấp Hòa Thuận xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu vực Rạch Thủ Củ ấp Tân Bình xã Tân Khánh Trung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực TDC Sạt lở và một phần CDC Bình Trung, xã Bình Thành)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/05/2026 đến 14:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Bình Thành (một phần khu vực chợ Bình Tấn, xã Bình Tấn cũ)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực gần cơ sở nước đá Lê Thị Kim Tuyến)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 12:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực tuyến dân cư 2B)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 11:30:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (một phần khu vực chợ Tân Phú, xã Tân Phú cũ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 11:30:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực từ tuyến dân cư Tân Mỹ đến gần Kênh Giữa)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/05/2026 đến 14:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm bơm Ba Nghề, xã Phú Lợi cũ)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (một phần khu vực CDC Phú Lợi, xã Phú Lợi cũ)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (một phần khu vực CDC Phú Lợi, xã Phú Lợi cũ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 16:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tam Nông
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp C, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà bà Nguyễn Thị Bé Ngọc đến nhà ông Thái Văn Tới).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Ngô Thành Được đến nhà ông Nguyễn Văn Thành).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 16:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Ngọc đến nhà ông Hồ Minh Dũng).
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/05/2026 đến 12:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Lê Minh Tùng đến trường tiểu học Hòa Bình).
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Ngự
KHU VỰC: Mất điện 1 khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Tứ
THỜI GIAN: Từ 08:39:00 ngày 25/05/2026 đến 08:58:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: mất điện 1 khách hàng trạm bơm Cả góc
THỜI GIAN: Từ 09:33:00 ngày 25/05/2026 đến 11:37:00 ngày 25/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu Nguyễn Tất Thành đến trường Tiểu Học An Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một khách hàng Trạm 70.1 trụ 116A/17 tuyến 474HN
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ NTTS Quách Văn Chánh đến Nhà máy xử lý rác Bình Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Ranh Giới Trung Tâm đến NTTS Ông Hướng 2
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực đầu đường tránh QL 30 phía Mương Lớn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
