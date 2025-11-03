Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 3-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 3-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 3-9/11/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 11:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần Ba Se, xã Song Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/11/2025 13:00:00 ngày 07/11/2025 Đường Đồng Khởi (Phường Trà Vinh) & Đường Phạm Ngọc Thạch (Phường Trà Vinh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Sa Bình, Phường Long Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 15:00:00 ngày 07/11/2025 Đường tuyến số 1, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Đường Nguyễn Đáng & Đường Đồng Khởi, Phường Trà Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/11/2025 11:00:00 ngày 08/11/2025 Đường Đồng Khởi (hướng cầu Tầm Phương) & các hẻm liên quan, Phường Trà Vinh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Vinh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 09/11/2025 11:00:00 ngày 09/11/2025 Khu vực Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phường Nguyệt Hóa và các ấp: Bến Có, Trà Đét, Sóc Thát, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 03/11/2025 10:00:00 ngày 03/11/2025 Một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 03/11/2025 12:00:00 ngày 03/11/2025 Một phần ấp Nhứt B, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 03/11/2025 15:00:00 ngày 03/11/2025 Một phần ấp Ba, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 03/11/2025 17:00:00 ngày 03/11/2025 Một phần ấp Nhứt B và một phần ấp Ba, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/11/2025 10:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 04/11/2025 12:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 04/11/2025 15:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần ấp Sóc Chuối, xã Nhị Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần ấp Nô Pộk, xã Nhị Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 13:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Giồng Dài và một phần ấp Mỹ Quí, xã Hiệp Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần ấp Nô Lựa A, ấp Là Ca A, Là Ca B, xã Nhị Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 10:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Nhứt B, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 07/11/2025 12:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Sóc Xoài, xã Nhị Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/11/2025 15:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 08:30:00 ngày 05/11/2025 Trạm Kinh Ngang 3 – một phần ấp Trà Ốt, xã Tam Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 05/11/2025 09:30:00 ngày 05/11/2025 Trạm Ô Chích 2 – một phần ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 12:30:00 ngày 08/11/2025 Ấp Giồng Lớn, Giồng Dầu và một phần Ấp 1, 2, 3, Bà Mi, Thông Thảo, xã Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Cú

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 09/11/2025 15:00:00 ngày 09/11/2025 Ấp Định Bình, Định Hòa, Nhơn Hòa, Cần Tiêu, Cao Một, Sóc Dừa, Sóc Tràm, Ấp Trẹm, Tân Thành Đông, Tân Thành Tây – xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 03/11/2025 15:00:00 ngày 03/11/2025 Trạm chuyên dùng NT Võ Việt Minh, NT Võ Việt Minh 1, NT Lương Thị Thảo, NT Huỳnh Văn Đạt 1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 04/11/2025 13:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần khóm Phước An, phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 14:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần khóm Phước Trị, phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Khoán Tiều, phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 06/11/2025 13:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải, một phần khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khóm Mù U, phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 12:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khóm 3, phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 06/11/2025 15:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khóm Long Thạnh, phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Một phần khóm Thống Nhất, phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần khóm Cồn Ông, phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 11:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 09:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần khóm 1, phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 09/11/2025 18:00:00 ngày 09/11/2025 Ấp 15, Ấp 16, Ấp 17 – xã Long Hữu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:45:00 ngày 04/11/2025 11:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần Ấp Long Hội, xã Tân An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 04/11/2025 14:00:00 ngày 04/11/2025 Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Phú Hưng, xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/11/2025 11:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần ấp Tân Hạnh, xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 13:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Rọ Say, Thốt Lốt, Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 07/11/2025 10:00:00 ngày 07/11/2025 Trạm Lê Minh Tướng thuộc ấp Tân Khánh - xã Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 07/11/2025 12:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 07/11/2025 14:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 07/11/2025 16:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 09/11/2025 18:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 12:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần La Bang Chùa, La Bang Chùa, La Bang kênh, xã Đôn Châu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần ấp Cây Da, Cây Cồng, Lộ Sỏi, Quảng Âm, xã Đôn Châu; một phần ấp Trà Kha, xã Đại An Bảo trì, sửa chữa lưới điện