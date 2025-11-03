Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 3-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 3-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 3-9/11/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
11:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần Ba Se, xã Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/11/2025
13:00:00 ngày 07/11/2025
Đường Đồng Khởi (Phường Trà Vinh) & Đường Phạm Ngọc Thạch (Phường Trà Vinh)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Sa Bình, Phường Long Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
15:00:00 ngày 07/11/2025
Đường tuyến số 1, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Đường Nguyễn Đáng & Đường Đồng Khởi, Phường Trà Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/11/2025
11:00:00 ngày 08/11/2025
Đường Đồng Khởi (hướng cầu Tầm Phương) & các hẻm liên quan, Phường Trà Vinh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Vinh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 09/11/2025
11:00:00 ngày 09/11/2025
Khu vực Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phường Nguyệt Hóa và các ấp: Bến Có, Trà Đét, Sóc Thát, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 03/11/2025
10:00:00 ngày 03/11/2025
Một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 03/11/2025
12:00:00 ngày 03/11/2025
Một phần ấp Nhứt B, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 03/11/2025
15:00:00 ngày 03/11/2025
Một phần ấp Ba, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 03/11/2025
17:00:00 ngày 03/11/2025
Một phần ấp Nhứt B và một phần ấp Ba, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/11/2025
10:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 04/11/2025
12:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 04/11/2025
15:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần ấp Sóc Chuối, xã Nhị Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần ấp Nô Pộk, xã Nhị Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
13:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Giồng Dài và một phần ấp Mỹ Quí, xã Hiệp Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần ấp Nô Lựa A, ấp Là Ca A, Là Ca B, xã Nhị Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
10:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Nhứt B, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 07/11/2025
12:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Sóc Xoài, xã Nhị Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/11/2025
15:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
08:30:00 ngày 05/11/2025
Trạm Kinh Ngang 3 – một phần ấp Trà Ốt, xã Tam Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 05/11/2025
09:30:00 ngày 05/11/2025
Trạm Ô Chích 2 – một phần ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
12:30:00 ngày 08/11/2025
Ấp Giồng Lớn, Giồng Dầu và một phần Ấp 1, 2, 3, Bà Mi, Thông Thảo, xã Cầu Kè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 09/11/2025
15:00:00 ngày 09/11/2025
Ấp Định Bình, Định Hòa, Nhơn Hòa, Cần Tiêu, Cao Một, Sóc Dừa, Sóc Tràm, Ấp Trẹm, Tân Thành Đông, Tân Thành Tây – xã Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Duyên Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 03/11/2025
15:00:00 ngày 03/11/2025
Trạm chuyên dùng NT Võ Việt Minh, NT Võ Việt Minh 1, NT Lương Thị Thảo, NT Huỳnh Văn Đạt 1
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 04/11/2025
13:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần khóm Phước An, phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
14:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần khóm Phước Trị, phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Khoán Tiều, phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 06/11/2025
13:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải, một phần khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khóm Mù U, phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
12:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khóm 3, phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 06/11/2025
15:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khóm Long Thạnh, phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Một phần khóm Thống Nhất, phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần khóm Cồn Ông, phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
11:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
09:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần khóm 1, phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 09/11/2025
18:00:00 ngày 09/11/2025
Ấp 15, Ấp 16, Ấp 17 – xã Long Hữu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:45:00 ngày 04/11/2025
11:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần Ấp Long Hội, xã Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 04/11/2025
14:00:00 ngày 04/11/2025
Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Phú Hưng, xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/11/2025
11:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần ấp Tân Hạnh, xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
13:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Rọ Say, Thốt Lốt, Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 07/11/2025
10:00:00 ngày 07/11/2025
Trạm Lê Minh Tướng thuộc ấp Tân Khánh - xã Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 07/11/2025
12:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 07/11/2025
14:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 07/11/2025
16:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 09/11/2025
18:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
12:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần La Bang Chùa, La Bang Chùa, La Bang kênh, xã Đôn Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần ấp Cây Da, Cây Cồng, Lộ Sỏi, Quảng Âm, xã Đôn Châu; một phần ấp Trà Kha, xã Đại An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 4 phút trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 9 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'Bảo vệ người tiêu dùng - 10 phút trước
GĐXH - Theo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra thường quy đối với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan (số 6 đường Bờ sông Sét) vào ngày 12/8 - trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) chỉ khoảng một tuần nhưng không phát hiện sai phạm gì!. Hiện tại, UBND phường cũng chưa biết gì về sự việc nghiêm trọng nói trên.
Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là baoGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max hiện vô cùng hấp dẫn dù vẫn có thể mang lại khả năng xử lý tuyệt vời không bị thua kém iPhone 17 Pro Max mới quá nhiều.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác nhờ thiết kế hầm hố ăn đứt những cái tên như Honda Vision hay SH Mode.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 2/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của loạt biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe tay ga 110 thiết kế đẹp mắt cùng giá bán dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang săn đón thay vì Honda Vision.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ PusanBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Tin vào quảng cáo “nâng mũi phong thủy cải vận”, bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã phải trả giá đắt: Mất thị lực mắt trái sau khi tiêm filler (chất làm đầy) vào vùng mũi, tại Trung tâm thẩm mỹ Pusan ở phường Tương Mai, Hà Nội.
Xe ô tô 7 chỗ giá 283 triệu đồng trang bị tiện nghi, rộng hơn Toyota Innova Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ “rẻ nhất” có kích thước lớn hơn Toyota Innova Cross nhưng nhỏ hơn Kia Carnival đã được bán tại Trung Quốc.