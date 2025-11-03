Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Thứ hai, 10:00 03/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 3-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 3-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 3-9/11/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 06/11/2025

11:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần Ba Se, xã Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/11/2025

13:00:00 ngày 07/11/2025

Đường Đồng Khởi (Phường Trà Vinh) & Đường Phạm Ngọc Thạch (Phường Trà Vinh)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Sa Bình, Phường Long Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

15:00:00 ngày 07/11/2025

Đường tuyến số 1, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Đường Nguyễn Đáng & Đường Đồng Khởi, Phường Trà Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/11/2025

11:00:00 ngày 08/11/2025

Đường Đồng Khởi (hướng cầu Tầm Phương) & các hẻm liên quan, Phường Trà Vinh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Vinh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 09/11/2025

11:00:00 ngày 09/11/2025

Khu vực Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phường Nguyệt Hóa và các ấp: Bến Có, Trà Đét, Sóc Thát, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 03/11/2025

10:00:00 ngày 03/11/2025

Một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 03/11/2025

12:00:00 ngày 03/11/2025

Một phần ấp Nhứt B, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 03/11/2025

15:00:00 ngày 03/11/2025

Một phần ấp Ba, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 03/11/2025

17:00:00 ngày 03/11/2025

Một phần ấp Nhứt B và một phần ấp Ba, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/11/2025

10:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 04/11/2025

12:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 04/11/2025

15:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần ấp Sóc Chuối, xã Nhị Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần ấp Nô Pộk, xã Nhị Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 05/11/2025

11:30:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

13:30:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Giồng Dài và một phần ấp Mỹ Quí, xã Hiệp Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần ấp Nô Lựa A, ấp Là Ca A, Là Ca B, xã Nhị Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

10:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Nhứt B, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 07/11/2025

12:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Sóc Xoài, xã Nhị Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 07/11/2025

15:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 05/11/2025

08:30:00 ngày 05/11/2025

Trạm Kinh Ngang 3 – một phần ấp Trà Ốt, xã Tam Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 05/11/2025

09:30:00 ngày 05/11/2025

Trạm Ô Chích 2 – một phần ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

12:30:00 ngày 08/11/2025

Ấp Giồng Lớn, Giồng Dầu và một phần Ấp 1, 2, 3, Bà Mi, Thông Thảo, xã Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Cú

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 09/11/2025

15:00:00 ngày 09/11/2025

Ấp Định Bình, Định Hòa, Nhơn Hòa, Cần Tiêu, Cao Một, Sóc Dừa, Sóc Tràm, Ấp Trẹm, Tân Thành Đông, Tân Thành Tây – xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 03/11/2025

15:00:00 ngày 03/11/2025

Trạm chuyên dùng NT Võ Việt Minh, NT Võ Việt Minh 1, NT Lương Thị Thảo, NT Huỳnh Văn Đạt 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 04/11/2025

13:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần khóm Phước An, phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 05/11/2025

14:00:00 ngày 05/11/2025

Một phần khóm Phước Trị, phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Khoán Tiều, phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 06/11/2025

13:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải, một phần khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 06/11/2025

11:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần khóm Mù U, phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

12:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần khóm 3, phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 06/11/2025

15:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Một phần khóm Long Thạnh, phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:30:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

Một phần khóm Thống Nhất, phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần khóm Cồn Ông, phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/11/2025

11:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

09:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần khóm 1, phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 09/11/2025

18:00:00 ngày 09/11/2025

Ấp 15, Ấp 16, Ấp 17 – xã Long Hữu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:45:00 ngày 04/11/2025

11:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần Ấp Long Hội, xã Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 04/11/2025

14:00:00 ngày 04/11/2025

Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

11:30:00 ngày 05/11/2025

Một phần ấp Phú Hưng, xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/11/2025

11:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần ấp Tân Hạnh, xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 06/11/2025

13:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Rọ Say, Thốt Lốt, Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/11/2025

11:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 07/11/2025

10:00:00 ngày 07/11/2025

Trạm Lê Minh Tướng thuộc ấp Tân Khánh - xã Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 07/11/2025

12:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 07/11/2025

14:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 07/11/2025

16:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 09/11/2025

18:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

12:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần La Bang Chùa, La Bang Chùa, La Bang kênh, xã Đôn Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần ấp Cây Da, Cây Cồng, Lộ Sỏi, Quảng Âm, xã Đôn Châu; một phần ấp Trà Kha, xã Đại An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuầnLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/10 -2/11/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/10 -2/11/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Một số khu vực bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Một số khu vực bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 4 phút trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 9 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 phút trước

GĐXH - Theo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra thường quy đối với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan (số 6 đường Bờ sông Sét) vào ngày 12/8 - trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) chỉ khoảng một tuần nhưng không phát hiện sai phạm gì!. Hiện tại, UBND phường cũng chưa biết gì về sự việc nghiêm trọng nói trên.

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max hiện vô cùng hấp dẫn dù vẫn có thể mang lại khả năng xử lý tuyệt vời không bị thua kém iPhone 17 Pro Max mới quá nhiều.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác nhờ thiết kế hầm hố ăn đứt những cái tên như Honda Vision hay SH Mode.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 2/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của loạt biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe tay ga 110 thiết kế đẹp mắt cùng giá bán dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang săn đón thay vì Honda Vision.

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ Pusan

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ Pusan

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Tin vào quảng cáo “nâng mũi phong thủy cải vận”, bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã phải trả giá đắt: Mất thị lực mắt trái sau khi tiêm filler (chất làm đầy) vào vùng mũi, tại Trung tâm thẩm mỹ Pusan ở phường Tương Mai, Hà Nội.

Xem nhiều

Xe ô tô 7 chỗ giá 283 triệu đồng trang bị tiện nghi, rộng hơn Toyota Innova Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Xe ô tô 7 chỗ giá 283 triệu đồng trang bị tiện nghi, rộng hơn Toyota Innova Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ “rẻ nhất” có kích thước lớn hơn Toyota Innova Cross nhưng nhỏ hơn Kia Carnival đã được bán tại Trung Quốc.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Suzuki đẹp hoài cổ, sạc nhanh, pin khỏe, rẻ hơn Vision sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Suzuki đẹp hoài cổ, sạc nhanh, pin khỏe, rẻ hơn Vision sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda Vision

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top