Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Một số khu vực bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 30/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 14:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần đường Quang Trung, Hùng Vương, Ngô Gia Tự, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Huỳnh Ngọc Điệp, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Việt Khái và một phần đường 3/2, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Giảm 3MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 31/10/2025 14:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng và một phần đường Sông Gành Hào, Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau (Giảm 0.6MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 01/11/2025 14:00:00 ngày 01/11/2025 Đường Mậu Thân, Đoàn Giỏi, Trần Quang Diệu, Huỳnh Hữu Nghĩa, Ngô Thời Nhiệm, Khu Vành Đai 2, Kinh Giồng Kè và một phần đường Nguyễn Trãi, khóm 21–25, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Giảm 3.5MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 02/11/2025 14:00:00 ngày 02/11/2025 Đường Lý Thái Tôn, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Lý Bôn, Phan Đình Phùng, Hồ Thị Kỹ, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Đề Thám, Nguyễn Hữu Lễ, Bùi Thị Xuân, Phạm Hồng Thám, Lâm Thành Mậu; khóm 01–09, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Giảm 5.5MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 02/11/2025 11:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần Ấp 4, Ấp 5, Nàng Kèo, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/11/2025 16:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần Ấp Ông Kiểng, Tắc Năm Căn, Phòng Hộ, Bùi Mắc, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 31/10/2025 15:30:00 ngày 31/10/2025 Ấp Rạch Bào, ấp Ông Bích, ấp 19/5, ấp 1/5, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 02/11/2025 15:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 02/11/2025 15:30:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp Phạm Kiệt, một phần ấp Ông Bích, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 1 MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 01/11/2025 16:00:00 ngày 01/11/2025 Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 1.8 MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 02/11/2025 16:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 2.5 MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 13:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Tân Bằng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 02/11/2025 12:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần khóm 2, khóm 7, khóm 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 02/11/2025 12:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần khóm 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 02/11/2025 12:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp Má Tám, ấp Hiệp Thành, ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 01/11/2025 16:00:00 ngày 01/11/2025 Một phần ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Một phần xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 02/11/2025 16:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp Dân Quân, ấp Tân Thành, ấp Bào Chấu, ấp Kiến Vàng B, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 02/11/2025 16:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp Xẻo Lá, ấp Xẻo Ngay, ấp Tắc Biển, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

