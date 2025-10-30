Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Một số khu vực bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 30/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/10 – 2/11/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
14:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần đường Quang Trung, Hùng Vương, Ngô Gia Tự, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Huỳnh Ngọc Điệp, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Việt Khái và một phần đường 3/2, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Giảm 3MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 31/10/2025
14:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng và một phần đường Sông Gành Hào, Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau (Giảm 0.6MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 01/11/2025
14:00:00 ngày 01/11/2025
Đường Mậu Thân, Đoàn Giỏi, Trần Quang Diệu, Huỳnh Hữu Nghĩa, Ngô Thời Nhiệm, Khu Vành Đai 2, Kinh Giồng Kè và một phần đường Nguyễn Trãi, khóm 21–25, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Giảm 3.5MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 02/11/2025
14:00:00 ngày 02/11/2025
Đường Lý Thái Tôn, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Lý Bôn, Phan Đình Phùng, Hồ Thị Kỹ, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Đề Thám, Nguyễn Hữu Lễ, Bùi Thị Xuân, Phạm Hồng Thám, Lâm Thành Mậu; khóm 01–09, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Giảm 5.5MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
16:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 02/11/2025
11:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần Ấp 4, Ấp 5, Nàng Kèo, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/11/2025
16:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần Ấp Ông Kiểng, Tắc Năm Căn, Phòng Hộ, Bùi Mắc, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 31/10/2025
15:30:00 ngày 31/10/2025
Ấp Rạch Bào, ấp Ông Bích, ấp 19/5, ấp 1/5, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 02/11/2025
15:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 02/11/2025
15:30:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp Phạm Kiệt, một phần ấp Ông Bích, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 1 MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 01/11/2025
16:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 1.8 MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 02/11/2025
16:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 2.5 MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
13:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Tân Bằng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
16:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 02/11/2025
12:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần khóm 2, khóm 7, khóm 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 02/11/2025
12:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần khóm 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 02/11/2025
12:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 30/10/2025
16:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp Má Tám, ấp Hiệp Thành, ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 01/11/2025
16:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Một phần xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 02/11/2025
16:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp Dân Quân, ấp Tân Thành, ấp Bào Chấu, ấp Kiến Vàng B, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
16:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 02/11/2025
16:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp Xẻo Lá, ấp Xẻo Ngay, ấp Tắc Biển, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
