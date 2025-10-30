Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện 4 ngày cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 30/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:15:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Mất điện: một phần đường 30/4 từ ngã tư Mậu Thân đến ngã ba đường Quang Trung; một phần đường Mạc Thiên Tích từ đường 30/4 vào bên tay trái đến đường Mậu Thân, bên tay phải đến cafe Duy Minh – P. Ninh Kiều, TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Mất điện: một phần đường Trần Hưng Đạo từ đường Trần Bình Trọng đến các hẻm 123, 93, 138 và đến đường Lý Tự Trọng – P. Ninh Kiều, TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:15:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Mất điện: đường Cao Thắng, Phường Ninh Kiều
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Mất điện: đường Mậu Thân, Phường Ninh Kiều
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 31/10/2025
11:00:00 ngày 31/10/2025
Rạch Xẻo Tràm – một phần KV 3, P. Cái Răng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 31/10/2025
15:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần KV Phú Lễ, Phú Lợi – P. Hưng Phú, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
09:00:00 ngày 30/10/2025
Ấp Thới Hòa B, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 30/10/2025
10:30:00 ngày 30/10/2025
KV Hòa An B, KV Hòa Thạnh A, KV Hòa Thạnh B, KV Hòa Long A, KV Hòa Long, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 31/10/2025
09:15:00 ngày 31/10/2025
Khu vực 10, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 31/10/2025
11:00:00 ngày 31/10/2025
Khu vực 10, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 31/10/2025
14:30:00 ngày 31/10/2025
Khu vực 2, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 31/10/2025
16:30:00 ngày 31/10/2025
Khu vực 2, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/11/2025
11:00:00 ngày 02/11/2025
Trạm chuyên dùng, KV Thới Trinh, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 30/10/2025
14:00:00 ngày 30/10/2025
Đường Lê Hồng Phong, Phường Thới An Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 31/10/2025
16:30:00 ngày 31/10/2025
Cuối Rạch Khoán Châu, KV Bình Dương A, Phường Long Tuyền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:40:00 ngày 30/10/2025
09:40:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:50:00 ngày 30/10/2025
11:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 30/10/2025
14:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:10:00 ngày 30/10/2025
15:10:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Thới Lai
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
