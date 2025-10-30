Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Thứ năm, 10:05 30/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 30/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện 4 ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:15:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Mất điện: một phần đường 30/4 từ ngã tư Mậu Thân đến ngã ba đường Quang Trung; một phần đường Mạc Thiên Tích từ đường 30/4 vào bên tay trái đến đường Mậu Thân, bên tay phải đến cafe Duy Minh – P. Ninh Kiều, TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Mất điện: một phần đường Trần Hưng Đạo từ đường Trần Bình Trọng đến các hẻm 123, 93, 138 và đến đường Lý Tự Trọng – P. Ninh Kiều, TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:15:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Mất điện: đường Cao Thắng, Phường Ninh Kiều

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Mất điện: đường Mậu Thân, Phường Ninh Kiều

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 31/10/2025

11:00:00 ngày 31/10/2025

Rạch Xẻo Tràm – một phần KV 3, P. Cái Răng, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 31/10/2025

15:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần KV Phú Lễ, Phú Lợi – P. Hưng Phú, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 30/10/2025

09:00:00 ngày 30/10/2025

Ấp Thới Hòa B, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 30/10/2025

10:30:00 ngày 30/10/2025

KV Hòa An B, KV Hòa Thạnh A, KV Hòa Thạnh B, KV Hòa Long A, KV Hòa Long, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 31/10/2025

09:15:00 ngày 31/10/2025

Khu vực 10, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 31/10/2025

11:00:00 ngày 31/10/2025

Khu vực 10, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 31/10/2025

14:30:00 ngày 31/10/2025

Khu vực 2, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 31/10/2025

16:30:00 ngày 31/10/2025

Khu vực 2, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/11/2025

11:00:00 ngày 02/11/2025

Trạm chuyên dùng, KV Thới Trinh, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 30/10/2025

14:00:00 ngày 30/10/2025

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thới An Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 31/10/2025

16:30:00 ngày 31/10/2025

Cuối Rạch Khoán Châu, KV Bình Dương A, Phường Long Tuyền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:40:00 ngày 30/10/2025

09:40:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:50:00 ngày 30/10/2025

11:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 30/10/2025

14:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:10:00 ngày 30/10/2025

15:10:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/10 – 2/11/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy nằm trong diện bị cúp điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/10-2/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Hồng Thủy
Tags:

