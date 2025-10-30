Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 30/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:15:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Mất điện: một phần đường 30/4 từ ngã tư Mậu Thân đến ngã ba đường Quang Trung; một phần đường Mạc Thiên Tích từ đường 30/4 vào bên tay trái đến đường Mậu Thân, bên tay phải đến cafe Duy Minh – P. Ninh Kiều, TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Mất điện: một phần đường Trần Hưng Đạo từ đường Trần Bình Trọng đến các hẻm 123, 93, 138 và đến đường Lý Tự Trọng – P. Ninh Kiều, TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:15:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Mất điện: đường Cao Thắng, Phường Ninh Kiều Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Mất điện: đường Mậu Thân, Phường Ninh Kiều Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 31/10/2025 11:00:00 ngày 31/10/2025 Rạch Xẻo Tràm – một phần KV 3, P. Cái Răng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 31/10/2025 15:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần KV Phú Lễ, Phú Lợi – P. Hưng Phú, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 09:00:00 ngày 30/10/2025 Ấp Thới Hòa B, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 30/10/2025 10:30:00 ngày 30/10/2025 KV Hòa An B, KV Hòa Thạnh A, KV Hòa Thạnh B, KV Hòa Long A, KV Hòa Long, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 09:15:00 ngày 31/10/2025 Khu vực 10, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 31/10/2025 11:00:00 ngày 31/10/2025 Khu vực 10, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 31/10/2025 14:30:00 ngày 31/10/2025 Khu vực 2, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 31/10/2025 16:30:00 ngày 31/10/2025 Khu vực 2, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/11/2025 11:00:00 ngày 02/11/2025 Trạm chuyên dùng, KV Thới Trinh, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/10/2025 14:00:00 ngày 30/10/2025 Đường Lê Hồng Phong, Phường Thới An Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 31/10/2025 16:30:00 ngày 31/10/2025 Cuối Rạch Khoán Châu, KV Bình Dương A, Phường Long Tuyền Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:40:00 ngày 30/10/2025 09:40:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50:00 ngày 30/10/2025 11:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/10/2025 14:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10:00 ngày 30/10/2025 15:10:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

