Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần

Thứ sáu, 11:31 31/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 31/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 31/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 31/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Đường Nguyễn Huệ từ vòng xoay Đông Tây đến chùa Phước Thiện; một phần phường Phú Khương; một phần phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Một phần tổ 8 khu phố Phú Lợi, phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 01/11/2025

12:00:00 ngày 01/11/2025

Đường Đoàn Hoàng Minh từ vòng xoay Phú Khương đến cầu Bình Nguyên; một phần phường Phú Tân; một phần phường Phú Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Đường Nguyễn Đình Chiểu từ chùa Vạn Quốc đến cầu Kinh Chẹt Sậy; một phần phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Đường Trương Vĩnh Ký từ vòng xoay Mỹ Thạnh An đến đường Âu Cơ; Cống An Thuận; một phần phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 02/11/2025

11:00:00 ngày 02/11/2025

Đường Nguyễn Đình Chiểu từ cầu Gò Đàng đến chùa Vạn Quốc; một phần phường Phú Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/11/2025

12:00:00 ngày 02/11/2025

Một phần tổ 22, 22B, 23, 24 khu phố Phú Dân, phường Phú Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Một phần tổ 15, 16 khu phố 7, phường Phú Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 31/10/2025

11:30:00 ngày 31/10/2025

Tổ 6, 7, 19, 20 ấp Phước Thới, xã Tân Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

16:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp Tân An, xã Tân Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

16:00:00 ngày 31/10/2025

Tổ 8 ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa; Tổ 15, 16 ấp Tân An xã Tân Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

16:00:00 ngày 31/10/2025

Tổ 13, 14 ấp An Thái xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 31/10/2025

16:00:00 ngày 31/10/2025

Tổ 16, 17 ấp Mỹ Trung; Tổ 1 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 31/10/2025

16:00:00 ngày 31/10/2025

XX Huỳnh Văn Một, xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 31/10/2025

16:00:00 ngày 31/10/2025

Tổ 16, 17 ấp Mỹ Trung; Tổ 1 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung (bản trùng lặp)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

15:00:00 ngày 01/11/2025

Tổ 3, 4, 19 ấp An Định 2; Tổ 8, 9, 15, 22, 23 ấp An Định 1 xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

15:00:00 ngày 01/11/2025

Tổ 20 ấp An Phú 1 xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

12:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp Nhơn Phú, Nhơn Quới, Nhơn Thuận, Nhơn Hòa, Gò Dầu xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

16:00:00 ngày 01/11/2025

Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Tân Bình xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 01/11/2025

16:00:00 ngày 01/11/2025

Tổ 7 ấp Giồng Ao; Tổ 7, 8 ấp Giồng Lớn xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/11/2025

16:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp An Lợi, An Phú, An Quới, An Thạnh xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Một phần ấp Phú Đông Thượng, Phước Lý, Phước Tân, Phước Điền, An Khánh 1, An Khánh 2, Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Quới 1, Tân Quới 2, Định Thái, An Thới, An Hoà, An Trường, Định Nghĩa – xã Đồng Khởi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 02/11/2025

12:00:00 ngày 02/11/2025

Một phần ấp Hội An – Vĩnh Khánh, xã Mỏ Cày

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Một phần ấp Hội An – Vĩnh Khánh, xã Mỏ Cày

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu

Thời gian đóng điện dự kiến

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

09:00 31/10/2025

09:45 31/10/2025

Tổ 7, 8 ấp Giồng Hổ, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 31/10/2025

17:00 31/10/2025

Tổ 12, 13 ấp Vinh Thái, xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 31/10/2025

11:00 31/10/2025

Tổ 3, 3B, 3C, 4, 5, 5B ấp Bình Đại 2, xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 31/10/2025

11:00 31/10/2025

Tổ 1, 2 ấp Giồng Hổ, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 31/10/2025

13:45 31/10/2025

Tổ 9, 14 ấp Giồng Bông, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 31/10/2025

14:00 31/10/2025

Tổ 7 ấp Bình Đại 1; tổ 1, 1A, 2A, 4A ấp Bình Đại 2; tổ 4A ấp Bình Thuận, xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 31/10/2025

15:10 31/10/2025

Khách hàng: NTCN Phạm Văn Tâm – ấp Bình Trung, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:40 31/10/2025

17:00 31/10/2025

Khách hàng: DNTN Yến May – ấp Rạch Gừa, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 31/10/2025

16:45 31/10/2025

Tổ 1, 2 ấp Vinh Thái; tổ 7 ấp Vinh Huê, xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 01/11/2025

17:00 01/11/2025

Ấp Lộc Thới, Lộc Thành; một phần ấp Lộc Sơn, Lộc Hòa, Phú Mỹ – xã Lộc Thuận; một phần ấp Cả Đuối – xã Thạnh Trị

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 01/11/2025

17:00 02/11/2025

Công ty CP Điện Gió Mê Công – ấp Thừa Thạnh, xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 02/11/2025

15:00 02/11/2025

Tổ 2, 3, 4 ấp Thừa Long – xã Thới Thuận; tổ 24 ấp 6 – xã Bình Đại

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 02/11/2025

15:00 02/11/2025

Tổ 1, 2, 3, 13 ấp 5 – xã Bình Đại

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00 02/11/2025

17:00 02/11/2025

Ấp 5, 6 – xã Bình Đại; một phần ấp Thừa Long – xã Thới Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu

Thời gian đóng điện dự kiến

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

08:00 01/11/2025

17:00 01/11/2025

Một phần ấp Thạnh Trị Thượng, xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00 01/11/2025

13:00 01/11/2025

Một phần ấp Thạnh Lại, Thạnh Quí A, Thạnh Quí B, Thạnh Bình, Thạnh Lợi, Thạnh Tân, Thạnh An – xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00 01/11/2025

14:30 01/11/2025

Một phần ấp Thạnh Quí B, xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:30 01/11/2025

17:00 01/11/2025

Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Quới Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 02/11/2025

17:00 02/11/2025

Một phần ấp Thạnh Trị Hạ 1, Thạnh Trị Thượng – xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00 02/11/2025

14:30 02/11/2025

Một phần ấp Quí Thuận A, xã Quới Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:30 02/11/2025

17:00 02/11/2025

Một phần ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu

Thời gian đóng điện dự kiến

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

08:00 31/10/2025

17:00 31/10/2025

Ấp Chợ, xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 02/11/2025

10:00 02/11/2025

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 02/11/2025

11:30 02/11/2025

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 02/11/2025

14:30 02/11/2025

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 02/11/2025

17:00 02/11/2025

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu

Thời gian đóng điện dự kiến

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

06:30 31/10/2025

17:00 31/10/2025

Tổ 7, 8, 12 ấp Tân Thị, xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 31/10/2025

17:00 31/10/2025

Tổ 9, 10 ấp Hòa Thạnh A; tổ 1A, 2B ấp Hòa Thạnh B, xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 01/11/2025

17:00 01/11/2025

Tổ 1, 2, 29 ấp Tân Phước, xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 01/11/2025

10:00 01/11/2025

Tổ 7, 8, 9 ấp Hưng Bình A, xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 01/11/2025

14:30 01/11/2025

Tổ 7, 8 ấp Hưng Nghĩa 2, xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 02/11/2025

17:00 02/11/2025

Ấp Giồng Sậy, Cầu Hòa; một phần ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa; ấp Căn Cứ xã Lương Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

07:30 30/10/2025

17:00 30/10/2025

Tổ 3, 6 ấp Sơn Phụng, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 31/10/2025

17:00 31/10/2025

Một phần ấp Đông Nam, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 02/11/2025

11:00 02/11/2025

Khách hàng Công ty Anh Em

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 02/11/2025

14:00 02/11/2025

Một phần ấp 1, 2, 3, Sơn Qui, Thới Định, Định Bình xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 02/11/2025

16:00 02/11/2025

Khách hàng Ngọc Á Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 01/11/2025

16:30:00 ngày 01/11/2025

Ấp Tân Đức A, xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp Hòa Hưng, xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

