Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 31/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 31/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 31/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Đường Nguyễn Huệ từ vòng xoay Đông Tây đến chùa Phước Thiện; một phần phường Phú Khương; một phần phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Một phần tổ 8 khu phố Phú Lợi, phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/11/2025 12:00:00 ngày 01/11/2025 Đường Đoàn Hoàng Minh từ vòng xoay Phú Khương đến cầu Bình Nguyên; một phần phường Phú Tân; một phần phường Phú Khương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Đường Nguyễn Đình Chiểu từ chùa Vạn Quốc đến cầu Kinh Chẹt Sậy; một phần phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Đường Trương Vĩnh Ký từ vòng xoay Mỹ Thạnh An đến đường Âu Cơ; Cống An Thuận; một phần phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/11/2025 11:00:00 ngày 02/11/2025 Đường Nguyễn Đình Chiểu từ cầu Gò Đàng đến chùa Vạn Quốc; một phần phường Phú Khương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/11/2025 12:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần tổ 22, 22B, 23, 24 khu phố Phú Dân, phường Phú Khương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần tổ 15, 16 khu phố 7, phường Phú Khương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 31/10/2025 11:30:00 ngày 31/10/2025 Tổ 6, 7, 19, 20 ấp Phước Thới, xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp Tân An, xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Tổ 8 ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa; Tổ 15, 16 ấp Tân An xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Tổ 13, 14 ấp An Thái xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Tổ 16, 17 ấp Mỹ Trung; Tổ 1 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 XX Huỳnh Văn Một, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Tổ 16, 17 ấp Mỹ Trung; Tổ 1 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung (bản trùng lặp) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 15:00:00 ngày 01/11/2025 Tổ 3, 4, 19 ấp An Định 2; Tổ 8, 9, 15, 22, 23 ấp An Định 1 xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 15:00:00 ngày 01/11/2025 Tổ 20 ấp An Phú 1 xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 12:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp Nhơn Phú, Nhơn Quới, Nhơn Thuận, Nhơn Hòa, Gò Dầu xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 16:00:00 ngày 01/11/2025 Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Tân Bình xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 01/11/2025 16:00:00 ngày 01/11/2025 Tổ 7 ấp Giồng Ao; Tổ 7, 8 ấp Giồng Lớn xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/11/2025 16:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp An Lợi, An Phú, An Quới, An Thạnh xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Một phần ấp Phú Đông Thượng, Phước Lý, Phước Tân, Phước Điền, An Khánh 1, An Khánh 2, Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Quới 1, Tân Quới 2, Định Thái, An Thới, An Hoà, An Trường, Định Nghĩa – xã Đồng Khởi Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 02/11/2025 12:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp Hội An – Vĩnh Khánh, xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp Hội An – Vĩnh Khánh, xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện dự kiến Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 09:00 31/10/2025 09:45 31/10/2025 Tổ 7, 8 ấp Giồng Hổ, xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 31/10/2025 17:00 31/10/2025 Tổ 12, 13 ấp Vinh Thái, xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 31/10/2025 11:00 31/10/2025 Tổ 3, 3B, 3C, 4, 5, 5B ấp Bình Đại 2, xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 31/10/2025 11:00 31/10/2025 Tổ 1, 2 ấp Giồng Hổ, xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 31/10/2025 13:45 31/10/2025 Tổ 9, 14 ấp Giồng Bông, xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 31/10/2025 14:00 31/10/2025 Tổ 7 ấp Bình Đại 1; tổ 1, 1A, 2A, 4A ấp Bình Đại 2; tổ 4A ấp Bình Thuận, xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 31/10/2025 15:10 31/10/2025 Khách hàng: NTCN Phạm Văn Tâm – ấp Bình Trung, xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:40 31/10/2025 17:00 31/10/2025 Khách hàng: DNTN Yến May – ấp Rạch Gừa, xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 31/10/2025 16:45 31/10/2025 Tổ 1, 2 ấp Vinh Thái; tổ 7 ấp Vinh Huê, xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 01/11/2025 17:00 01/11/2025 Ấp Lộc Thới, Lộc Thành; một phần ấp Lộc Sơn, Lộc Hòa, Phú Mỹ – xã Lộc Thuận; một phần ấp Cả Đuối – xã Thạnh Trị Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 01/11/2025 17:00 02/11/2025 Công ty CP Điện Gió Mê Công – ấp Thừa Thạnh, xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 02/11/2025 15:00 02/11/2025 Tổ 2, 3, 4 ấp Thừa Long – xã Thới Thuận; tổ 24 ấp 6 – xã Bình Đại Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 02/11/2025 15:00 02/11/2025 Tổ 1, 2, 3, 13 ấp 5 – xã Bình Đại Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00 02/11/2025 17:00 02/11/2025 Ấp 5, 6 – xã Bình Đại; một phần ấp Thừa Long – xã Thới Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện dự kiến Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00 01/11/2025 17:00 01/11/2025 Một phần ấp Thạnh Trị Thượng, xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:00 01/11/2025 13:00 01/11/2025 Một phần ấp Thạnh Lại, Thạnh Quí A, Thạnh Quí B, Thạnh Bình, Thạnh Lợi, Thạnh Tân, Thạnh An – xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00 01/11/2025 14:30 01/11/2025 Một phần ấp Thạnh Quí B, xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:30 01/11/2025 17:00 01/11/2025 Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Quới Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 02/11/2025 17:00 02/11/2025 Một phần ấp Thạnh Trị Hạ 1, Thạnh Trị Thượng – xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00 02/11/2025 14:30 02/11/2025 Một phần ấp Quí Thuận A, xã Quới Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:30 02/11/2025 17:00 02/11/2025 Một phần ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện dự kiến Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00 31/10/2025 17:00 31/10/2025 Ấp Chợ, xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 02/11/2025 10:00 02/11/2025 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 02/11/2025 11:30 02/11/2025 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 02/11/2025 14:30 02/11/2025 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 02/11/2025 17:00 02/11/2025 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện dự kiến Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 06:30 31/10/2025 17:00 31/10/2025 Tổ 7, 8, 12 ấp Tân Thị, xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 31/10/2025 17:00 31/10/2025 Tổ 9, 10 ấp Hòa Thạnh A; tổ 1A, 2B ấp Hòa Thạnh B, xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 01/11/2025 17:00 01/11/2025 Tổ 1, 2, 29 ấp Tân Phước, xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 01/11/2025 10:00 01/11/2025 Tổ 7, 8, 9 ấp Hưng Bình A, xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 01/11/2025 14:30 01/11/2025 Tổ 7, 8 ấp Hưng Nghĩa 2, xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 02/11/2025 17:00 02/11/2025 Ấp Giồng Sậy, Cầu Hòa; một phần ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa; ấp Căn Cứ xã Lương Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 07:30 30/10/2025 17:00 30/10/2025 Tổ 3, 6 ấp Sơn Phụng, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 31/10/2025 17:00 31/10/2025 Một phần ấp Đông Nam, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 02/11/2025 11:00 02/11/2025 Khách hàng Công ty Anh Em Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 02/11/2025 14:00 02/11/2025 Một phần ấp 1, 2, 3, Sơn Qui, Thới Định, Định Bình xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 02/11/2025 16:00 02/11/2025 Khách hàng Ngọc Á Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 01/11/2025 16:30:00 ngày 01/11/2025 Ấp Tân Đức A, xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp Hòa Hưng, xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

