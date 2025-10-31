Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 31/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 31/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 31/10 – 2/11/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Đường Nguyễn Huệ từ vòng xoay Đông Tây đến chùa Phước Thiện; một phần phường Phú Khương; một phần phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần tổ 8 khu phố Phú Lợi, phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/11/2025
12:00:00 ngày 01/11/2025
Đường Đoàn Hoàng Minh từ vòng xoay Phú Khương đến cầu Bình Nguyên; một phần phường Phú Tân; một phần phường Phú Khương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Đường Nguyễn Đình Chiểu từ chùa Vạn Quốc đến cầu Kinh Chẹt Sậy; một phần phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Đường Trương Vĩnh Ký từ vòng xoay Mỹ Thạnh An đến đường Âu Cơ; Cống An Thuận; một phần phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/11/2025
11:00:00 ngày 02/11/2025
Đường Nguyễn Đình Chiểu từ cầu Gò Đàng đến chùa Vạn Quốc; một phần phường Phú Khương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/11/2025
12:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần tổ 22, 22B, 23, 24 khu phố Phú Dân, phường Phú Khương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần tổ 15, 16 khu phố 7, phường Phú Khương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 31/10/2025
11:30:00 ngày 31/10/2025
Tổ 6, 7, 19, 20 ấp Phước Thới, xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp Tân An, xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Tổ 8 ấp Tân Thành xã Mỹ Chánh Hòa; Tổ 15, 16 ấp Tân An xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Tổ 13, 14 ấp An Thái xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Tổ 16, 17 ấp Mỹ Trung; Tổ 1 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
XX Huỳnh Văn Một, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
15:00:00 ngày 01/11/2025
Tổ 3, 4, 19 ấp An Định 2; Tổ 8, 9, 15, 22, 23 ấp An Định 1 xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
15:00:00 ngày 01/11/2025
Tổ 20 ấp An Phú 1 xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
12:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp Nhơn Phú, Nhơn Quới, Nhơn Thuận, Nhơn Hòa, Gò Dầu xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
16:00:00 ngày 01/11/2025
Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Tân Bình xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 01/11/2025
16:00:00 ngày 01/11/2025
Tổ 7 ấp Giồng Ao; Tổ 7, 8 ấp Giồng Lớn xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/11/2025
16:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp An Lợi, An Phú, An Quới, An Thạnh xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần ấp Phú Đông Thượng, Phước Lý, Phước Tân, Phước Điền, An Khánh 1, An Khánh 2, Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Quới 1, Tân Quới 2, Định Thái, An Thới, An Hoà, An Trường, Định Nghĩa – xã Đồng Khởi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 02/11/2025
12:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp Hội An – Vĩnh Khánh, xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp Hội An – Vĩnh Khánh, xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện dự kiến
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
09:00 31/10/2025
09:45 31/10/2025
Tổ 7, 8 ấp Giồng Hổ, xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 31/10/2025
17:00 31/10/2025
Tổ 12, 13 ấp Vinh Thái, xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 31/10/2025
11:00 31/10/2025
Tổ 3, 3B, 3C, 4, 5, 5B ấp Bình Đại 2, xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 31/10/2025
11:00 31/10/2025
Tổ 1, 2 ấp Giồng Hổ, xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 31/10/2025
13:45 31/10/2025
Tổ 9, 14 ấp Giồng Bông, xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 31/10/2025
14:00 31/10/2025
Tổ 7 ấp Bình Đại 1; tổ 1, 1A, 2A, 4A ấp Bình Đại 2; tổ 4A ấp Bình Thuận, xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 31/10/2025
15:10 31/10/2025
Khách hàng: NTCN Phạm Văn Tâm – ấp Bình Trung, xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:40 31/10/2025
17:00 31/10/2025
Khách hàng: DNTN Yến May – ấp Rạch Gừa, xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 31/10/2025
16:45 31/10/2025
Tổ 1, 2 ấp Vinh Thái; tổ 7 ấp Vinh Huê, xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 01/11/2025
17:00 01/11/2025
Ấp Lộc Thới, Lộc Thành; một phần ấp Lộc Sơn, Lộc Hòa, Phú Mỹ – xã Lộc Thuận; một phần ấp Cả Đuối – xã Thạnh Trị
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 01/11/2025
17:00 02/11/2025
Công ty CP Điện Gió Mê Công – ấp Thừa Thạnh, xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 02/11/2025
15:00 02/11/2025
Tổ 2, 3, 4 ấp Thừa Long – xã Thới Thuận; tổ 24 ấp 6 – xã Bình Đại
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 02/11/2025
15:00 02/11/2025
Tổ 1, 2, 3, 13 ấp 5 – xã Bình Đại
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00 02/11/2025
17:00 02/11/2025
Ấp 5, 6 – xã Bình Đại; một phần ấp Thừa Long – xã Thới Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện dự kiến
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00 01/11/2025
17:00 01/11/2025
Một phần ấp Thạnh Trị Thượng, xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00 01/11/2025
13:00 01/11/2025
Một phần ấp Thạnh Lại, Thạnh Quí A, Thạnh Quí B, Thạnh Bình, Thạnh Lợi, Thạnh Tân, Thạnh An – xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00 01/11/2025
14:30 01/11/2025
Một phần ấp Thạnh Quí B, xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:30 01/11/2025
17:00 01/11/2025
Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Quới Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 02/11/2025
17:00 02/11/2025
Một phần ấp Thạnh Trị Hạ 1, Thạnh Trị Thượng – xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00 02/11/2025
14:30 02/11/2025
Một phần ấp Quí Thuận A, xã Quới Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:30 02/11/2025
17:00 02/11/2025
Một phần ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện dự kiến
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00 31/10/2025
17:00 31/10/2025
Ấp Chợ, xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/11/2025
10:00 02/11/2025
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 02/11/2025
11:30 02/11/2025
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 02/11/2025
14:30 02/11/2025
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 02/11/2025
17:00 02/11/2025
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện dự kiến
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
06:30 31/10/2025
17:00 31/10/2025
Tổ 7, 8, 12 ấp Tân Thị, xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 31/10/2025
17:00 31/10/2025
Tổ 9, 10 ấp Hòa Thạnh A; tổ 1A, 2B ấp Hòa Thạnh B, xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 01/11/2025
17:00 01/11/2025
Tổ 1, 2, 29 ấp Tân Phước, xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 01/11/2025
10:00 01/11/2025
Tổ 7, 8, 9 ấp Hưng Bình A, xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 01/11/2025
14:30 01/11/2025
Tổ 7, 8 ấp Hưng Nghĩa 2, xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 02/11/2025
17:00 02/11/2025
Ấp Giồng Sậy, Cầu Hòa; một phần ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa; ấp Căn Cứ xã Lương Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
07:30 30/10/2025
17:00 30/10/2025
Tổ 3, 6 ấp Sơn Phụng, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 31/10/2025
17:00 31/10/2025
Một phần ấp Đông Nam, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 02/11/2025
11:00 02/11/2025
Khách hàng Công ty Anh Em
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 02/11/2025
14:00 02/11/2025
Một phần ấp 1, 2, 3, Sơn Qui, Thới Định, Định Bình xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 02/11/2025
16:00 02/11/2025
Khách hàng Ngọc Á Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 01/11/2025
16:30:00 ngày 01/11/2025
Ấp Tân Đức A, xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp Hòa Hưng, xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
