Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 31/10 -2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 31/10 -2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 31/10 -2/11/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A – phường Hiệp Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 31/10/2025 12:30:00 ngày 31/10/2025 Khóm 7, 9, 10, 11, 12A, 13A – phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 01/11/2025 16:30:00 ngày 01/11/2025 Ấp 8, 9, 10, 10A, 10B, Kinh Lớn, Gò Muồng, Xóm Mới, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Khúc Tréo A – xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp 1A, 2A, 3B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, 10A, 10B – xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 02/11/2025 13:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Chất Đốt, Thạnh Long – xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp Chất Đốt – xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 02/11/2025 14:00:00 ngày 02/11/2025 Xã Phong Hiệp; xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A; Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A – xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp Ninh Thạnh Đông – xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thạnh, Phước Hậu, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Trường – xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp 8A, 8B, 9A, 9B – xã Phong Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:30:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Bà Ai I, Bà Ai II, Tà Suôl, Bình Dân, Phước Hòa, Cai Giảng – xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc (Cà Mau) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 13:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước, Tà Óc, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng, Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa, Tà Suôl – xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc; Ấp Ninh Chài, Ninh Phước – xã Ninh Quới; Ấp Ninh Phước, Tà Óc, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm – xã Vĩnh Lộc; Xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng – xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp Ninh Thạnh Tây, Chòm Cao, Xẻo Dừng – xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng – xã Hồng Dân (Cà Mau) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới (Cà Mau) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 02/11/2025 16:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Kos Thum, Thống Nhất, Ninh Thạnh Tây, Cai Giảng – xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:30:00 ngày 31/10/2025 16:30:00 ngày 31/10/2025 Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền – xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 31/10/2025 16:30:00 ngày 31/10/2025 Ấp Minh Điền, Trung Điền, Phước Điền, Mỹ Điền – xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh – xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/11/2025 14:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp Gò Cát, Long Hà – xã Long Điền; Ấp 2, Ấp 3 – xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 02/11/2025 16:30:00 ngày 02/11/2025 Ấp Lung Lá, Phan Mầu, Hòa Phong, Kinh Xáng, Chòi Mòi, Cây Giá, Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A – xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 31/10/2025 11:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp Vĩnh Mẫu – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp 14 – xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 31/10/2025 13:30:00 ngày 31/10/2025 Ấp Cái Tràm B – xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp Chùa Phật, 15A – xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 15:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân – xã Hòa Bình; Ấp 12, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu, Cây Gừa – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 01/11/2025 16:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp 21 – xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp