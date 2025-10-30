Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 31/10 -2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 31/10 -2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 31/10 -2/11/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A – phường Hiệp Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 31/10/2025
12:30:00 ngày 31/10/2025
Khóm 7, 9, 10, 11, 12A, 13A – phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 01/11/2025
16:30:00 ngày 01/11/2025
Ấp 8, 9, 10, 10A, 10B, Kinh Lớn, Gò Muồng, Xóm Mới, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Khúc Tréo A – xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp 1A, 2A, 3B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, 10A, 10B – xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 02/11/2025
13:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Chất Đốt, Thạnh Long – xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp Chất Đốt – xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 02/11/2025
14:00:00 ngày 02/11/2025
Xã Phong Hiệp; xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A; Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A – xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp Ninh Thạnh Đông – xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thạnh, Phước Hậu, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Trường – xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp 8A, 8B, 9A, 9B – xã Phong Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:30:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Bà Ai I, Bà Ai II, Tà Suôl, Bình Dân, Phước Hòa, Cai Giảng – xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc (Cà Mau)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
13:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước, Tà Óc, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng, Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa, Tà Suôl – xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc; Ấp Ninh Chài, Ninh Phước – xã Ninh Quới; Ấp Ninh Phước, Tà Óc, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm – xã Vĩnh Lộc; Xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng – xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp Ninh Thạnh Tây, Chòm Cao, Xẻo Dừng – xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau)
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng – xã Hồng Dân (Cà Mau)
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới (Cà Mau)
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 02/11/2025
16:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Kos Thum, Thống Nhất, Ninh Thạnh Tây, Cai Giảng – xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:30:00 ngày 31/10/2025
16:30:00 ngày 31/10/2025
Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền – xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 31/10/2025
16:30:00 ngày 31/10/2025
Ấp Minh Điền, Trung Điền, Phước Điền, Mỹ Điền – xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh – xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/11/2025
14:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp Gò Cát, Long Hà – xã Long Điền; Ấp 2, Ấp 3 – xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 02/11/2025
16:30:00 ngày 02/11/2025
Ấp Lung Lá, Phan Mầu, Hòa Phong, Kinh Xáng, Chòi Mòi, Cây Giá, Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A – xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 31/10/2025
11:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp Vĩnh Mẫu – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp 14 – xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 31/10/2025
13:30:00 ngày 31/10/2025
Ấp Cái Tràm B – xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp Chùa Phật, 15A – xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
15:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân – xã Hòa Bình; Ấp 12, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu, Cây Gừa – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 01/11/2025
16:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp 21 – xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
