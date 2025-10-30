Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

Thứ năm, 13:36 30/10/2025
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 31/10 -2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 31/10 -2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 30/10 – 2/11/2025 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 31/10 -2/11/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A – phường Hiệp Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 31/10/2025

12:30:00 ngày 31/10/2025

Khóm 7, 9, 10, 11, 12A, 13A – phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 01/11/2025

16:30:00 ngày 01/11/2025

Ấp 8, 9, 10, 10A, 10B, Kinh Lớn, Gò Muồng, Xóm Mới, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Khúc Tréo A – xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp 1A, 2A, 3B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, 10A, 10B – xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 02/11/2025

13:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Chất Đốt, Thạnh Long – xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp Chất Đốt – xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 02/11/2025

14:00:00 ngày 02/11/2025

Xã Phong Hiệp; xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A; Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A – xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp Ninh Thạnh Đông – xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thạnh, Phước Hậu, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Trường – xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp 8A, 8B, 9A, 9B – xã Phong Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:30:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Bà Ai I, Bà Ai II, Tà Suôl, Bình Dân, Phước Hòa, Cai Giảng – xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc (Cà Mau)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

13:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước, Tà Óc, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng, Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa, Tà Suôl – xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc; Ấp Ninh Chài, Ninh Phước – xã Ninh Quới; Ấp Ninh Phước, Tà Óc, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm – xã Vĩnh Lộc; Xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng – xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập – xã Vĩnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp Ninh Thạnh Tây, Chòm Cao, Xẻo Dừng – xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau)

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng – xã Hồng Dân (Cà Mau)

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới (Cà Mau)

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 02/11/2025

16:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Kos Thum, Thống Nhất, Ninh Thạnh Tây, Cai Giảng – xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:30:00 ngày 31/10/2025

16:30:00 ngày 31/10/2025

Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền – xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 31/10/2025

16:30:00 ngày 31/10/2025

Ấp Minh Điền, Trung Điền, Phước Điền, Mỹ Điền – xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh – xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 01/11/2025

14:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp Gò Cát, Long Hà – xã Long Điền; Ấp 2, Ấp 3 – xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 02/11/2025

16:30:00 ngày 02/11/2025

Ấp Lung Lá, Phan Mầu, Hòa Phong, Kinh Xáng, Chòi Mòi, Cây Giá, Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A – xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 31/10/2025

11:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp Vĩnh Mẫu – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

16:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp 14 – xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 31/10/2025

13:30:00 ngày 31/10/2025

Ấp Cái Tràm B – xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 31/10/2025

16:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp Chùa Phật, 15A – xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

15:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân – xã Hòa Bình; Ấp 12, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu, Cây Gừa – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 01/11/2025

16:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp 21 – xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

