Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ ngày 30/8 (thứ Bảy) đến hết ngày 2/9 (thứ Ba). Trong đó có hai ngày nghỉ hằng tuần và hai ngày nghỉ lễ.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Lễ Quốc khánh 2/9/2025 được nghỉ mấy ngày? GĐXH - Công chức viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh 2025 04 từ thứ Bảy, 30/8 đến hết thứ 3, ngày 2/9/2025.

Theo quy định, học sinh sẽ được nghỉ Quốc khánh 2/9 tới 4 ngày. Ảnh minh họa: THPD

Đối với người lao động không thuộc nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ phù hợp với tình hình thực tế.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của giáo‍ viên‍ và‍ học‍ sinh‍ thường‍ sẽ‍ áp‍ dụng‍ lịch‍ nghỉ‍ giống‍ như‍ công‍ chức,‍ viên‍ chức.

Do đó, học sinh các cấp cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày. Trường hợp các trường tổ chức học vào thứ Bảy (bậc THCS, THPT) thì sẽ chủ động điều chỉnh lịch nghỉ dựa trên tình hình và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, cơ sở giáo dục.