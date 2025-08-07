Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
GĐXH - Theo Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của giáo viên, học sinh được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Do đó, học sinh các cấp cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày.
Theo thông báo của Bộ Nội vụ, lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ ngày 30/8 (thứ Bảy) đến hết ngày 2/9 (thứ Ba). Trong đó có hai ngày nghỉ hằng tuần và hai ngày nghỉ lễ.
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.
Đối với người lao động không thuộc nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ phù hợp với tình hình thực tế.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của giáo viên và học sinh thường sẽ áp dụng lịch nghỉ giống như công chức, viên chức.
Do đó, học sinh các cấp cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày. Trường hợp các trường tổ chức học vào thứ Bảy (bậc THCS, THPT) thì sẽ chủ động điều chỉnh lịch nghỉ dựa trên tình hình và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, cơ sở giáo dục.
Nguyễn Phương Ngân trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Dược Hà Nội với GPA 3.81/4, khóa luận 9.5 điểm, khép lại hành trình ấn tượng khi từng là thủ khoa đầu vào.
Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất được Bộ GD-ĐT yêu cầu trước 17h ngày 22/8.
GĐXH - Một số trang mạng xã hội gần đây đăng tin về tuyển dụng giáo viên mầm non đến THCS tại Nghệ An năm 2025. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT khẳng định tỉnh chưa có kế hoạch tuyển dụng, do chưa có hướng dẫn và phân cấp thẩm quyền sau khi áp dụng mô hình chính quyền hai cấp.
Khoảng 0,79% trong hơn 1,12 triệu học sinh lớp 12 trượt tốt nghiệp THPT 2025, tương đương hơn 8.800 em.
GĐXH - NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, dự đoán điểm chuẩn các ngành học của Học viện Tài chính năm 2025 có dải điểm chuẩn trải rộng có thể từ 22 – 28 điểm.
Những ngày qua, hàng trăm giáo viên của các trường học ở vùng xuôi đã vác theo cuốc, xẻng, lên các trường miền núi ở Nghệ An để hỗ trợ, dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ.
GĐXH - Ngày 5/8, Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho các cơ sở giáo dục phổ thông.
Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2025, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 22/8.
Mùa tuyển sinh năm ngoái, những ngành học nào có điểm chuẩn cao nhất, mời quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.
Theo Luật Nhà giáo, từ 1/1/2026, giáo viên mầm non nếu có nguyện vọng sẽ được nghỉ hưu trước 5 năm. Giáo viên mầm non nữ đủ 52 tuổi vào năm 2026 có thể được nghỉ hưu nếu có nguyện vọng.
