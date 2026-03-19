Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức dành cho thí sinh cả nước

Ngày 19/3, Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, thí sinh biết điểm thi vào ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.

Từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5, thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT làm 4 bài thi, trong đó Toán và Ngữ văn là 2 môn bắt buộc. Với 2 môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ).

Đề thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.

Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau. Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.