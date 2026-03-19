Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức dành cho thí sinh cả nước
GĐXH - Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.
Ngày 19/3, Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, thí sinh biết điểm thi vào ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.
Từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5, thí sinh đăng ký dự thi.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT làm 4 bài thi, trong đó Toán và Ngữ văn là 2 môn bắt buộc. Với 2 môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ).
Đề thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.
Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11.
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.
Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau. Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.
Hình thức thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhấtGiáo dục - 8 giờ trước
GĐXH - Thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân là kỳ thi tuyển sinh đại học thứ hai dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành, nhằm tuyển chọn vào lực lượng CAND. Năm 2026, kế hoạch tuyển sinh có điểm gì mới?.
Thông tư 29 sửa đổi về dạy và học thêm: Nới nhu cầu, siết tiêu cực có hết bất cập?Giáo dục - 17 giờ trước
Sau một năm thực hiện, Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm bộc lộ nhiều bất cập, mục tiêu giảm áp lực chưa đạt, trong khi chi phí học thêm ngoài nhà trường lại tăng. Trước thực tế này, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi theo hướng không cấm nhu cầu chính đáng, đồng thời siết chặt quản lý để hạn chế tiêu cực.
Vụ học sinh lớp 7 ở Hưng Yên uống thuốc trừ sâu: Hiệu trưởng phủ nhận do bạo lực học đườngGiáo dục - 18 giờ trước
Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng (Hưng Yên) cho biết, có sự việc học sinh lớp 7 của trường uống thuốc trừ sâu, nhập viện nhưng may mắn sức khỏe đã ổn định. Sự việc không do bạo lực học đường.
Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn vào ngành Công an năm 2026Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Học viện cảnh sát nhân dân thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo đại học chính quy, năm học 2026 – 2027. Nhiều quy định thí sinh cần lưu ý.
Hà Nội giảm tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số lượng thí sinh dự thi tăng vọtGiáo dục - 2 ngày trước
Theo công bố của Hà Nội, sẽ chỉ có khoảng 60% học sinh vào các trường THPT công lập, Trung tâm GDNN- GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 40% em còn lại sẽ theo học các trường tư thục. Việc nới lỏng điều kiện dự tuyển cũng có thể khiến số lượng học sinh dự thi tăng vọt so với mọi năm.
Đưa giáo dục di sản vào trường học, lan tỏa giá trị văn hóa cố đôGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Thời gian qua, việc đưa giáo dục di sản vào trường học tại Huế đang góp phần giúp học sinh hiểu hơn về giá trị của Quần thể Di tích Cố đô Huế, từ đó bồi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa cố đô.
Thuộc đối tượng này sẽ được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kỳ tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT nêu rõ các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kỳ tuyển sinh đại học 2026. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.
Hà Nội tính phương án di dời toàn bộ trường đại học có diện tích nhỏ khỏi nội đôGiáo dục - 4 ngày trước
Theo quy hoạch mới của Hà Nội, các trường đại học có diện tích đất nhỏ, cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn sẽ phải di dời khỏi nội đô, nhường đất cho giáo dục phổ thông.
Cuộc đua vào lớp 10 ở Nghệ An căng thẳng nhất từ trước đến nayGiáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Hơn 57.000 học sinh Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, tỷ lệ đậu vào các trường công lập chỉ khoảng 70%, có nghĩa số còn lại sẽ học ở các trường ngoài công lập, khiến cuộc cạnh tranh giành một suất học công lập trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Thay đổi mới về chính sách nhận học bổng từ 15/3 tới, hàng triệu học sinh cần nắm rõ các thông tin quan trọngGiáo dục - 6 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 15/3, chính sách nhận học bổng của học sinh được quy định cụ thể theo Nghị định 66/2026/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin chi tiết.
