Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ
GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh điều tiết giao thông, Lê Đức Hạnh có hành vi chống đối, tấn công khiến cán bộ CSGT bị thương phải nhập viện điều trị.
Ngày 19/3, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội "Chống người thi hành công vụ".
Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 30/10/2025, tổ công tác Đội 2, Phòng CSGT Công an TP Huế làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực cầu Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ).
Thời điểm này, lượng phương tiện qua cầu đông, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn ứ. Trong lúc điều tiết, lực lượng chức năng phát hiện Hạnh điều khiển xe máy đi sai phần đường nên ra hiệu lệnh yêu cầu quay đầu để bảo đảm an toàn.
Dù được giải thích, Hạnh không chấp hành, còn có lời lẽ chống đối, lách xe bỏ đi. Chạy được khoảng 30m, bị cáo bất ngờ dừng xe, quay lại lao đến tấn công đồng chí Phạm Quang Anh đang làm nhiệm vụ.
Hạnh dùng chân đá vào vùng bụng dưới khiến cán bộ CSGT quỳ xuống đường, rồi tiếp tục đấm liên tiếp vào vùng mặt. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân khống chế, bắt giữ Hạnh đưa về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.
Vụ việc khiến cán bộ CSGT bị xây xát ở đầu gối trái và vùng dưới gò má bên phải, phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
HĐXX tuyên phạt Lê Đức Hạnh 12 tháng tù giam.
Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán 'thiên thạch' giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồngPháp luật - 47 phút trước
GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ và niềm tin vào các vật phẩm phong thủy thần bí, một nhóm đối tượng đã dàn dựng kịch bản bán “thiên thạch” giả để chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội. Vụ án vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công.
Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thânPháp luật - 49 phút trước
GĐXH - Người phụ nữ ngoài 60 tuổi ôm chặt túi đồ quê, đứng lặng trước sân tòa. Bên trong phòng xử, con trai bà, người từng là chỗ dựa lúc tuổi già vừa bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 18 bánh heroin.
Từ video TikTok, CSGT phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải 'chim mồi' trên cao tốc Nội Bài - Lào CaiPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 19/3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế xe tải về hành vi che mờ biển số và gây cản trở giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Bắt thêm đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo ThápPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, Công an TP Cần Thơ đã bắt và tạm giữ nhiều đối tượng.
Hưng Yên: Phát hiện, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thốiPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Phát hiện một phương tiện vận tải chở hàng có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối.
Khởi tố vụ án trục lợi hàng chục tỉ đồng từ nhà ở xã hộiPháp luật - 1 ngày trước
Các đối tượng lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.
Người đàn ông ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng do 'sập bẫy' kêu gọi đầu tưPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của một người đàn ông ở Đà Nẵng, Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, trú phường Sơn Trà) bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Công an thông báo truy tìm đối tượng Tuyết để phục vụ điều tra.
Vụ án Mr Pips: Cuộc 'tẩu tán' tài sản nghìn tỷ và những vali đầy vàng, USD của bố mẹ bị canPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngay sau khi "ông trùm" lừa đảo Mr Pips bị bắt giữ, bố mẹ và người thân của đối tượng này đã lập tức rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, mua gom lượng lớn vàng SJC và ngoại tệ rồi mang đi gửi người thân nhằm thoát khỏi sự phong tỏa của cơ quan chức năng.
Thanh Hóa: Chuyển 37 vụ buôn lậu, hàng giả sang cơ quan điều tra xử lý hình sựPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 832 vụ buôn lậu, trong đó 37 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.
Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công anPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".
