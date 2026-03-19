Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ

Ngày 19/3, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 30/10/2025, tổ công tác Đội 2, Phòng CSGT Công an TP Huế làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực cầu Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ).

Bị cáo Hạnh tại tòa.

Thời điểm này, lượng phương tiện qua cầu đông, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn ứ. Trong lúc điều tiết, lực lượng chức năng phát hiện Hạnh điều khiển xe máy đi sai phần đường nên ra hiệu lệnh yêu cầu quay đầu để bảo đảm an toàn.

Dù được giải thích, Hạnh không chấp hành, còn có lời lẽ chống đối, lách xe bỏ đi. Chạy được khoảng 30m, bị cáo bất ngờ dừng xe, quay lại lao đến tấn công đồng chí Phạm Quang Anh đang làm nhiệm vụ.

Hạnh dùng chân đá vào vùng bụng dưới khiến cán bộ CSGT quỳ xuống đường, rồi tiếp tục đấm liên tiếp vào vùng mặt. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân khống chế, bắt giữ Hạnh đưa về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Vụ việc khiến cán bộ CSGT bị xây xát ở đầu gối trái và vùng dưới gò má bên phải, phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

HĐXX tuyên phạt Lê Đức Hạnh 12 tháng tù giam.

