Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?
Đối tượng Thái khai nhận, bản thân được Giám đốc Trung tâm cho phép đánh học viên nếu vi phạm; đồng thời dặn, nếu có đánh thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Nạn nhân P.H.N chính là một trong số các học viên bị hành hung theo phương thức này...
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, hơn nửa tháng trước, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 1, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra sự việc học viên P.H.N (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) tử vong sau khi nhập học được 2 ngày.
Sau khi tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" và khởi tố bị can 10 đối tượng, bắt tạm giam 6 đối tượng, bao gồm cả Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.
Theo cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình điều tra, các đối tượng bị khởi tố đã cúi đầu nhận tội liên quan đến cái chết của học viên P.H.N.
Là một trong những người trực tiếp hành hung dẫn đến cái chết của học viên P.H.N, đối tượng Phạm Hồng Thái (SN 1996, nhân viên bảo vệ của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà) khai nhận, trong quá trình làm việc đã được Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm cho phép đánh học viên nếu bị coi là vi phạm. Đối tượng còn khai, bản thân được Hải dặn dò nếu có đánh thì đánh từ vùng cổ trở xuống và nạn nhân N chính là một trong số các học viên bị hành hung theo phương thức này...
Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc, phối hợp với Công an phường An Sinh khẩn trương tiến hành điều tra xác minh, làm rõ vụ việc với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ và xử lý triệt để các vi phạm.
Ngoài vụ việc dẫn đến cái chết của em P.H.N, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành xác minh và tổ chức giám định thương tích đối với anh B.T.M (trú phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) - người từng bị nhân viên Trung tâm này hành hung khi đang theo học tại đây.
Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ mở rộng điều tra đến các sai phạm khác của Trung tâm và các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các gia đình từng cho con em theo học tại Trung tâm này, nếu bị hành hung thì đến Đội điều tra án xâm phạm thân nhân để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra vụ án.
Trước đó, ngày 21/12/2025, học viên P.H.N được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.
Đến sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N xảy ra mâu thuẫn với một số người tại Trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, học viên N có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến chiều cùng ngày, học viên N được gia đình đưa về nhà và tử vong.
