Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội

Thứ bảy, 13:26 10/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội, Công an phường Từ Liêm đã triệu tập bà N.V.A (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực) để làm rõ vụ việc.

Theo VTC News, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã triệu tập bà N.V.A (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực) để làm rõ phản ánh liên quan vụ túm tóc, hành hung hàng xóm gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo chỉ huy Công an phường Từ Liêm, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích xảy ra tại tòa nhà CT5-ĐN2.

Hà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cưHà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cư

GĐXH - Ngày 9/1, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị nhóm người hành hung ngay tại hành lang chung cư CT5-DN2 (đường Trần Hữu Dực).

Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh vụ xô xát tại chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực (ảnh cắt từ clip).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H (trú tại chung cư trên) đi làm về, đến trước cửa căn hộ của bà N.V.A (hàng xóm sát vách) thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, bà V.A đã chửi bới, sau đó túm tóc, dùng tay đánh vào vùng đầu và mặt chị H. Khi sự việc xảy ra, em họ của bà V.A có can ngăn nhưng người phụ nữ này không dừng lại.

Vụ việc diễn ra trong khoảng 5 phút và được camera an ninh gia đình chị H ghi lại.

Sau đó chị N.T.H đến bệnh viện khám sức khỏe. Bước đầu bác sĩ chẩn đoán chị bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực.

Nạn nhân đã có đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội - Ảnh 3.

Chị H hiện đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: NNCC

Theo Báo Lao động, quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc con trai bà V.A (đang học lớp 6) được phản ánh có biểu hiện tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác.

Chị N.T.H đã phản ánh tình trạng trên vào nhóm trao đổi chung của cư dân tòa nhà, dẫn đến việc bà V.A bức xúc và xảy ra sự việc.

Công an phường Từ Liêm đã phân công cán bộ xác minh, đồng thời lập hồ sơ và ra quyết định trưng cầu giám định thương tích theo đơn đề nghị của chị N.T.H để xử lý theo quy định.

Chia sẻ với Báo Lao Động, chị H cho biết vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Sức khỏe của chị tiến triển hơn sau một ngày nhập viện.

