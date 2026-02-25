Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La, ngày 25/2, Công an phường Mộc Châu đã đưa đối tượng hành hung người do đỗ xe ô tô khách trước cửa nhà về trụ sở để làm việc.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 48 phút ngày 19/2 (tức ngày mùng 3 Tết âm lịch), Công an phường Mộc Châu nhận được tin báo từ số điện thoại 0969398xxx của anh P.V.K với nội dung: Xe ô tô khách do anh điều khiển đỗ ở ven đường quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số (phường Mộc Châu) thì có người ra yêu cầu di chuyển với lý do không được đỗ xe trước cửa nhà họ. Khi anh K chưa kịp điều khiển phương tiện rời đi thì bị một người nam giới lên xe hành hung.

Nguyễn Anh Hào tại cơ quan Công an. Ảnh: CA tỉnh Sơn La

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Mộc Châu đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh người có hành vi đánh anh K là Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Anh Hào đã rời khỏi địa phương. Công an phường Mộc Châu đã tổ chức lực lượng truy tìm và đưa Hào về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Anh Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích đối với anh P.V.K xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe trước cửa nhà.

Qua quá trình xác minh, Công an phường Mộc Châu đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Hào về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện cả hai hành vi gồm cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk Nhóm tài xế nhà xe 'Chấn Huy" ở Đắk Lắk đã chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" gây thương tích 14% vì mâu thuẫn tranh giành khách.