Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1992); Nguyễn Ngọc Mười (SN 1983) và Trần Duy Thăng (SN 1986, cùng trú tại Tổ dân phố Vĩnh Khê, phường An Hải, TP Hải Phòng), về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 1/3, trên địa bàn phường An Dương xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên có hành vi dừng, đỗ ô tô gây cản trở giao thông, chửi bới, đánh gây thương tích anh L.X.T (SN 1992, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) tại nơi đông dân cư và nhiều phương tiện qua lại.

Sự việc bắt nguồn từ việc anh L.X.T điều khiển xe ô tô tải BKS 30L - 395.xx lưu thông đến khu vực TDP Giữa Lương Quy (phường An Dương, TP Hải Phòng) thì gặp xe ô tô CX5 BKS 15K - 019xx (đuôi xe có dán chữ "Bê tông Đức Minh…) đang đỗ ở giữa đường.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Khi anh L.X.T đỗ xe vào bên phải để nhường đường cho xe ô tô CX5 đi thì người lái xe ô tô CX5 hạ kính cửa bên lái, bất ngờ nhổ nước bọt về phía anh T. rồi đỗ xe vào ven đường. Lúc này, có 3 nam giới (chưa xác định từ đâu) lao vào đánh anh T. khiến nạn nhân bị thương ở mũi, phải vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Ngay khi nhận được thông tin, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Dương tổ chức điều tra, xác minh và triệu tập 4 đối tượng đánh anh L.X.T lên cơ quan Công an làm rõ.