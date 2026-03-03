Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải
GĐXH - Danh tính 3 đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Mười và Trần Duy Thăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1992); Nguyễn Ngọc Mười (SN 1983) và Trần Duy Thăng (SN 1986, cùng trú tại Tổ dân phố Vĩnh Khê, phường An Hải, TP Hải Phòng), về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 1/3, trên địa bàn phường An Dương xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên có hành vi dừng, đỗ ô tô gây cản trở giao thông, chửi bới, đánh gây thương tích anh L.X.T (SN 1992, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) tại nơi đông dân cư và nhiều phương tiện qua lại.
Sự việc bắt nguồn từ việc anh L.X.T điều khiển xe ô tô tải BKS 30L - 395.xx lưu thông đến khu vực TDP Giữa Lương Quy (phường An Dương, TP Hải Phòng) thì gặp xe ô tô CX5 BKS 15K - 019xx (đuôi xe có dán chữ "Bê tông Đức Minh…) đang đỗ ở giữa đường.
Khi anh L.X.T đỗ xe vào bên phải để nhường đường cho xe ô tô CX5 đi thì người lái xe ô tô CX5 hạ kính cửa bên lái, bất ngờ nhổ nước bọt về phía anh T. rồi đỗ xe vào ven đường. Lúc này, có 3 nam giới (chưa xác định từ đâu) lao vào đánh anh T. khiến nạn nhân bị thương ở mũi, phải vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.
Ngay khi nhận được thông tin, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Dương tổ chức điều tra, xác minh và triệu tập 4 đối tượng đánh anh L.X.T lên cơ quan Công an làm rõ.
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thânPháp luật - 37 phút trước
GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng
Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.
Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêmPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, Công an TP Huế triệu tập và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip gây mất an ninh trật tự.
Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ MườiPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tạm giữ tài xế Trần Anh Phương để làm rõ hành vi cố tình chèn ép xe máy chở theo trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân ngã nhào xuống đường.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3Pháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 1/3 - 2/3), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tình trạng vi phạm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm tại nội đô ở mức cao, trong khi ý thức chấp hành trên các tuyến cao tốc có dấu hiệu tích cực hơn.
Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha TrangPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng tại tầng hầm 1 khách sạn 5 sao tại Nha Trang phát hiện, bắt quả tang nhiều người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép.
Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đườngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan chức năng phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang làm việc với tài xế xe bán tải đã có hành vi chèn ép khiến một gia đình 3 người ngã văng sát gầm xe rơ-moóc trên đường Vành đai 3.
Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau khi người này đánh gây thương tích bạn đồng hương.
Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ ĐềPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.
Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ MườiPháp luật
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tạm giữ tài xế Trần Anh Phương để làm rõ hành vi cố tình chèn ép xe máy chở theo trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân ngã nhào xuống đường.