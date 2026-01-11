Mới nhất
Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ hình sự

Chủ nhật, 17:19 11/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Cơ quan Công an xác định, hành vi đánh hàng xóm của bà Nguyễn Thị Vân Anh tại hành lang chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, TP Hà Nội có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 08/01/2026, chị N.T.H (SN 1982, trú tại tòa CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đi làm về đến trước cửa căn hộ của Nguyễn Vân Anh (SN 1982) thì xảy ra mâu thuẫn.

Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư bị tạm giữ hình sự - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ việc được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ video

Vân Anh đã chửi bới, túm tóc, đánh vào đầu và mặt chị H. Quá trình xảy ra sự việc có em họ của Vân Anh ra can ngăn. Sau đó, chị H đến Bệnh viện Hồng Ngọc để khám và điều trị. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương xác minh, triệu tập Vân Anh để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, Vân Anh đã thừa nhận hành vi của bản thân. Sơ bộ kết quả giám định thương tích của chị H là 0%.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân mâu thuẫn ban đầu được xác định xuất phát từ những phản ánh trong nhóm cư dân chung cư liên quan đến việc con trai bà Vân Anh nhiều lần bấm chuông, đập cửa và trêu chọc các hộ dân trong tòa nhà.

Việc chị H. đăng tải thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân được cho là khiến bà Vân Anh bức xúc, dẫn đến vụ xô xát.

Trước tính chất vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vân Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, động cơ cũng như trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan.

