Lộ diện 3 hành tinh mới giống Trái Đất
Một "hệ Mặt Trời đôi" cách Trái Đất 73,5 năm ánh sáng có thể sở hữu tới 3 mục tiêu cho các sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.
Theo Sci-News, các nhà khoa học vừa xác định thêm 2 hành tinh và một "ứng cử viên hành tinh" - tức dữ liệu chưa thực sự rõ ràng - thuộc nhóm "hành tinh kích cỡ Trái Đất".
Đó là các thế giới cùng thuộc nhóm hành tinh đá như Trái Đất, kích cỡ không quá chênh lệch và được cho là những thế giới có cơ hội sở hữu sự sống cao nhất.
Ba hành tinh mới đã được tìm thấy trong hệ sao TOI-2267, gồm sao lùn đỏ loại M5 TOI-2267A và sao lùn đỏ loại M6 TOI-2267B.
TOI-2267A và TOI-2267B quay cách nhau khoảng 6 năm ánh sáng và cách Trái Đất khoảng 73,5 năm ánh sáng, trong chòm sao Tiên Vương (Cepheus).
Sử dụng các kính viễn vọng SPECULOOS và TRAPPIST cũng như phần mềm SHERLOCK, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát hiện 3 tín hiệu hành tinh thông qua phương pháp quá cảnh, tức nắm bắt sự thay đổi trong tín hiệu ánh sáng khi các hành tinh băng "ngang mặt" ngôi sao theo góc nhìn từ Trái Đất.
Trong đó có 2 hành tinh rất rõ ràng là TOI-2267b và TOI-2267c.
Nếu quay quanh TOI-2267A, chúng sẽ có bán kính lần lượt bằng hoặc cỡ 1,14 lần bán kính Trái Đất. Còn nếu quay quanh TOI-2267B, chúng sẽ có bán kính lần lượt là 1,22 và 1,36 lần bán kính Trái Đất.
Ngoài các tín hiệu được cho là của TOI-2267b và c, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra tín hiệu mạnh thứ 3 với chu kỳ là 2,03 ngày.
Nó được cho là một hành tinh cũng thuộc nhóm "có kích thước Trái Đất" như hai hành tinh kia, nhưng tín hiệu chưa rõ ràng nên vẫn được xếp vào nhóm "ứng cử viên hành tinh".
Các nhà khoa học ước tính thế giới chưa được đặt tên này có kích thước khoảng 0,95 lần bán kính Trái Đất nếu quay quanh TOI-2267A, hoặc 1,13 lần nếu quay quanh TOI-2267B.
"Phát hiện của chúng tôi đã phá vỡ nhiều kỷ lục, vì đây là cặp sao có hành tinh nhỏ gọn và lạnh nhất được biết đến và cũng là hệ sao đôi đầu tiên có thể có các hành tinh quay quanh cả 2 ngôi sao" - nhà thiên văn học Francisco Pozuelos từViện Vật lý thiên văn Andalucía (Tây Ban Nha), đồng tác giả, cho biết.
