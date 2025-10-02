Loài cá xấu xí nhất thế giới
Biểu cảm buồn bã vĩnh cửu đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội.
Khi nghĩ đến những loài cá xấu xí, chúng ta thường hình dung ra những sinh vật có gai nhọn, hàm răng sắc nhọn hay màu sắc u ám. Tuy nhiên, một danh hiệu không chính thức cho "loài cá xấu xí nhất" lại thường được trao cho một ứng cử viên đầy bất ngờ: Cá Blobfish (có tên khoa học là Psychrolutes marcidus). Vẻ ngoài độc đáo, với khuôn mặt chảy xệ và biểu cảm buồn bã vĩnh cửu, đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội và được nhiều người biết đến vì sự "xấu lạ" của mình.
Cá Blobfish là một loài cá biển sâu, sống ở vùng nước lạnh ngoài khơi bờ biển Úc, Tasmania và New Zealand. Điều đặc biệt về loài cá này là chúng không có bong bóng bơi như hầu hết các loài cá khác. Thay vào đó, cơ thể chúng được cấu tạo từ một khối thịt giống như gelatin với mật độ thấp hơn nước. Nhờ cấu tạo này, chúng có thể dễ dàng nổi và di chuyển trên đáy biển mà không cần tốn nhiều năng lượng.
Vẻ ngoài độc đáo và câu chuyện buồn đằng sau
Hình ảnh quen thuộc của cá Blobfish với gương mặt chảy xệ, buồn bã chỉ là khi chúng bị đưa lên mặt nước. Sống ở độ sâu từ 600 đến 1.200 mét, chúng chịu áp lực cực lớn, giúp giữ cho cơ thể có hình dạng bình thường. Khi được kéo lên mặt biển, áp lực giảm đột ngột khiến cơ thể gelatin của chúng giãn nở, biến thành "khuôn mặt buồn bã" mà chúng ta thường thấy.
Do môi trường sống ở đáy đại dương, thức ăn của chúng chủ yếu là các loài giáp xác nhỏ và các mảnh vụn hữu cơ trôi nổi. Chúng chỉ cần há miệng và để thức ăn trôi vào. Với lối sống "thụ động" như vậy, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi chúng trông buồn bã đến thế.
Mặc dù có vẻ ngoài lạ lùng, cá Blobfish lại đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển sâu. Hiện nay, chúng đang phải đối mặt với nguy cơ bị đánh bắt ngẫu nhiên trong các hoạt động đánh bắt tôm hùm và các loài hải sản khác ở vùng biển sâu.
Với vẻ ngoài đặc biệt và câu chuyện đằng sau, cá Blobfish đã chiếm được sự chú ý của nhiều người. Cá Blobfish không chỉ là một loài vật độc đáo mà còn là một biểu tượng của sự bảo tồn, kêu gọi chúng ta quan tâm hơn đến những sinh vật sống ở những nơi sâu thẳm nhất của đại dương.
Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện hình ảnh rùng rợnChuyện đó đây - 4 giờ trước
Các nhà nghiên cứu đã vô tình phát hiện khoảnh khắc chưa từng thấy.
Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợChuyện đó đây - 1 ngày trước
Hộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.
Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Từng thống trị khắp rừng núi Việt Nam, loài vật khổng lồ này nay chỉ còn chưa tới 150 cá thể sống sót.
Bí mật đau đầu nhất ẩn giấu hơn 100 năm trong bức tranh Tiếng thét huyền thoại đã được giải mã?Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Kiệt tác hội hoạ này khiến người xem mãi ám ảnh và tò mò.
Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tíchChuyện đó đây - 2 ngày trước
Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.
"Thế lực bí ẩn" đang biến nhiều hành tinh thành lỗ đenChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một loại vật chất khiến giới khoa học bối rối có thể đang tồn tại trong lõi các hành tinh lớn và làm chúng mục ruỗng từ bên trong.
Loài xâm lấn châu Á khiến giới chức Mỹ lo ngại: Dài 85 cm, sống tới 10 năm, đẻ hàng trăm trứng mỗi lứaChuyện đó đây - 4 ngày trước
Không chỉ ăn tạp và sinh sản cực mạnh, loài xâm lấn châu Á này còn có thể bò qua đất liền, khiến giới chức Mỹ đau đầu tìm cách kiểm soát.
Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên caoChuyện đó đây - 4 ngày trước
Nghiên cứu mới bác bỏ một giả thuyết đã tồn tại 100 năm về những gì đang nâng đỡ Himalaya - dãy núi cao nhất trên Trái Đất.
Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bánChuyện đó đây - 5 ngày trước
Dù có người đã trả giá tới hơn 3,6 tỷ đồng cho con cá rồng có màu vàng cam rực rỡ nhưng người chủ vẫn từ chối bán.
Dưa muối từng giúp những người Mỹ đầu tiên sống sót thế nào?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Những người định cư đầu tiên ở Mỹ trong thời kỳ thuộc địa đã sử dụng phương pháp muối chua để bảo quản nhiều thực phẩm, giúp họ vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tíchChuyện đó đây
Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.