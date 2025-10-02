Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Loài cá xấu xí nhất thế giới

Thứ năm, 00:00 02/10/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Biểu cảm buồn bã vĩnh cửu đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội.

Khi nghĩ đến những loài cá xấu xí, chúng ta thường hình dung ra những sinh vật có gai nhọn, hàm răng sắc nhọn hay màu sắc u ám. Tuy nhiên, một danh hiệu không chính thức cho "loài cá xấu xí nhất" lại thường được trao cho một ứng cử viên đầy bất ngờ: Cá Blobfish (có tên khoa học là Psychrolutes marcidus). Vẻ ngoài độc đáo, với khuôn mặt chảy xệ và biểu cảm buồn bã vĩnh cửu, đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội và được nhiều người biết đến vì sự "xấu lạ" của mình.

Loài cá xấu xí nhất thế giới- Ảnh 1.

Cá Blobfish là một loài cá biển sâu, sống ở vùng nước lạnh ngoài khơi bờ biển Úc, Tasmania và New Zealand. Điều đặc biệt về loài cá này là chúng không có bong bóng bơi như hầu hết các loài cá khác. Thay vào đó, cơ thể chúng được cấu tạo từ một khối thịt giống như gelatin với mật độ thấp hơn nước. Nhờ cấu tạo này, chúng có thể dễ dàng nổi và di chuyển trên đáy biển mà không cần tốn nhiều năng lượng.

Vẻ ngoài độc đáo và câu chuyện buồn đằng sau

Hình ảnh quen thuộc của cá Blobfish với gương mặt chảy xệ, buồn bã chỉ là khi chúng bị đưa lên mặt nước. Sống ở độ sâu từ 600 đến 1.200 mét, chúng chịu áp lực cực lớn, giúp giữ cho cơ thể có hình dạng bình thường. Khi được kéo lên mặt biển, áp lực giảm đột ngột khiến cơ thể gelatin của chúng giãn nở, biến thành "khuôn mặt buồn bã" mà chúng ta thường thấy.

Do môi trường sống ở đáy đại dương, thức ăn của chúng chủ yếu là các loài giáp xác nhỏ và các mảnh vụn hữu cơ trôi nổi. Chúng chỉ cần há miệng và để thức ăn trôi vào. Với lối sống "thụ động" như vậy, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi chúng trông buồn bã đến thế.

Loài cá xấu xí nhất thế giới- Ảnh 2.

Loài cá xấu xí nhất thế giới- Ảnh 3.

Mặc dù có vẻ ngoài lạ lùng, cá Blobfish lại đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển sâu. Hiện nay, chúng đang phải đối mặt với nguy cơ bị đánh bắt ngẫu nhiên trong các hoạt động đánh bắt tôm hùm và các loài hải sản khác ở vùng biển sâu.

Với vẻ ngoài đặc biệt và câu chuyện đằng sau, cá Blobfish đã chiếm được sự chú ý của nhiều người. Cá Blobfish không chỉ là một loài vật độc đáo mà còn là một biểu tượng của sự bảo tồn, kêu gọi chúng ta quan tâm hơn đến những sinh vật sống ở những nơi sâu thẳm nhất của đại dương.

Thanh Huyền
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện hình ảnh rùng rợn

Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện hình ảnh rùng rợn

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Các nhà nghiên cứu đã vô tình phát hiện khoảnh khắc chưa từng thấy.

Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Hộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Từng thống trị khắp rừng núi Việt Nam, loài vật khổng lồ này nay chỉ còn chưa tới 150 cá thể sống sót.

Bí mật đau đầu nhất ẩn giấu hơn 100 năm trong bức tranh Tiếng thét huyền thoại đã được giải mã?

Bí mật đau đầu nhất ẩn giấu hơn 100 năm trong bức tranh Tiếng thét huyền thoại đã được giải mã?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Kiệt tác hội hoạ này khiến người xem mãi ám ảnh và tò mò.

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.

"Thế lực bí ẩn" đang biến nhiều hành tinh thành lỗ đen

"Thế lực bí ẩn" đang biến nhiều hành tinh thành lỗ đen

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một loại vật chất khiến giới khoa học bối rối có thể đang tồn tại trong lõi các hành tinh lớn và làm chúng mục ruỗng từ bên trong.

Loài xâm lấn châu Á khiến giới chức Mỹ lo ngại: Dài 85 cm, sống tới 10 năm, đẻ hàng trăm trứng mỗi lứa

Loài xâm lấn châu Á khiến giới chức Mỹ lo ngại: Dài 85 cm, sống tới 10 năm, đẻ hàng trăm trứng mỗi lứa

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Không chỉ ăn tạp và sinh sản cực mạnh, loài xâm lấn châu Á này còn có thể bò qua đất liền, khiến giới chức Mỹ đau đầu tìm cách kiểm soát.

Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên cao

Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên cao

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Nghiên cứu mới bác bỏ một giả thuyết đã tồn tại 100 năm về những gì đang nâng đỡ Himalaya - dãy núi cao nhất trên Trái Đất.

Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán

Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Dù có người đã trả giá tới hơn 3,6 tỷ đồng cho con cá rồng có màu vàng cam rực rỡ nhưng người chủ vẫn từ chối bán.

Dưa muối từng giúp những người Mỹ đầu tiên sống sót thế nào?

Dưa muối từng giúp những người Mỹ đầu tiên sống sót thế nào?

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Những người định cư đầu tiên ở Mỹ trong thời kỳ thuộc địa đã sử dụng phương pháp muối chua để bảo quản nhiều thực phẩm, giúp họ vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Xem nhiều

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích

Chuyện đó đây

Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.

Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán

Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán

Chuyện đó đây
Loài động vật nguy hiểm nhất ở Úc không phải rắn độc hay cá sấu, mà là...

Loài động vật nguy hiểm nhất ở Úc không phải rắn độc hay cá sấu, mà là...

Chuyện đó đây
Nhìn ra đường, dân làng bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Nhìn ra đường, dân làng bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Chuyện đó đây
7 bí mật của thế giới mà chỉ có 2 người biết câu trả lời

7 bí mật của thế giới mà chỉ có 2 người biết câu trả lời

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top