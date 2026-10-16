Dấu hiệu nhà nhiều sinh khí, phong thủy rất tốt

Nhìn cổng nhà biết ngay gia chủ vượng phúc khí tài lộc

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, xét về cả thẩm mỹ, phong thủy và ứng dụng thực tiễn thì gia chủ phải đặc biệt chú trọng đến phong thủy – bởi trong phong thủy ví cổng nhà là "miệng", có vai trò thúc đẩy vượng khí, tài lộc, phúc khí của cả nhà.

Cổng nhà là vị trí đầu tiên nhìn thấy trước khi bước vào bên trong ngôi nhà. Về thẩm mỹ, cái cổng nhà đẹp, độc đáo tạo ấn tượng tốt và tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà - phản ánh gu thẩm mỹ, tầm đẳng cấp của chủ nhân - do đó cổng nhà phải hài hòa, cân đối với tổng thể công trình.

Ở góc độ phong thủy, cổng nhà ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài - là khí trường công cộng. Bước qua cánh cổng là không gian riêng tư, là vùng từ trường bên trong của cả nhà. Cổng nhà là nơi hai luồng trường khí này chuyển đổi. Nếu bố trí đúng phong thủy, hai luồng khí gặp nhau vẫn hài hòa và tương dung. Còn nếu trực xung tương tranh thì rất xấu, ảnh hưởng đến vận khí, tài lộc, sức khỏe, hung cát của gia đình.

Có những ngôi nhà vừa bước vào đã thấy thoải mái dù diện tích không lớn, nội thất cũng chẳng quá cầu kỳ.

Báo Giao dục và Thời đại cho biết, lối vào của cổng cần được thiết kế thoáng đãng, dễ đi lại và đảm bảo sự sáng sủa. Cần dẹp bỏ các tạp vật gây cản trở lối ra vào (như cây cối, cột, vách tường…). Đây được xem là tác nhân có thể cản trở vận khí, tài lộc và sức khỏe chủ nhân.

Nếu lối đi chật hẹp, vận khí vào nhà ít hoặc bị mất cân bằng. Tốt nhất, cần mở rộng lối đi hoặc không trồng những cây to, rậm rạp ở gần cổng.

Cây xanh tươi tốt

Cũng theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, nếu vừa mở cửa đã bắt gặp một chậu cây xanh mướt, đó là điềm lành. Cây cối biểu trưng cho sự sống, sự phát triển và thịnh vượng. Đặc biệt, những loài lá tròn, dày, bóng như kim tiền, phát tài, ngọc bích… thường được xem là "cây gọi lộc", mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy. Ngoài ra, mảng xanh còn thanh lọc không khí, tạo cảm giác thư thái và giúp tâm trạng gia chủ nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài mệt mỏi.

Vật phẩm cát tường

Ngay nơi cửa ra vào, người xưa thường treo hoặc đặt những món mang ý nghĩa may mắn: tranh chữ Phúc – Lộc – Thọ, đèn lồng đỏ, hồ lô, tượng voi, cá chép vượt vũ môn…

Nếu vừa mở cửa đã bắt gặp một chậu cây xanh mướt, đó là điềm lành.

Mỗi vật phẩm đều gắn với một lời cầu chúc: voi tượng trưng cho chiêu tài, hồ lô cho sức khỏe và trường thọ, cá chép cho sự thăng tiến. Bày biện khéo léo vừa làm đẹp không gian, vừa giúp lối vào trở thành điểm quy tụ phúc khí.

Ánh sáng và không khí trong nhà hài hòa

Thông tin trên VTC News, một ngôi nhà phong thủy tốt phải có đủ ánh sáng tự nhiên, không quá tối tăm, u ám. Ánh sáng tượng trưng cho dương khí - yếu tố tích cực trong phong thủy. Ngược lại, một ngôi nhà thiếu sáng, ẩm thấp, dễ tích tụ âm khí, ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức khỏe.

Ngoài ánh sáng, sự lưu thông không khí cũng rất quan trọng. Nhà có nhiều cửa sổ, thông gió tốt, không bị tù bí sẽ giúp luồng khí luân chuyển tự nhiên, cân bằng năng lượng giữa âm và dương.

Bố cục hài hòa, gọn gàng

Sự bừa bộn trong nhà không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn là điểm trừ lớn về mặt phong thủy. Nhà gọn gàng, bố cục hợp lý sẽ giúp năng lượng lưu thông thông suốt, tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu.

Ngoài ra, các không gian chức năng cần được sắp xếp hợp lý: phòng ngủ không đặt gần bếp hay nhà vệ sinh; giường không kê đối diện gương lớn; bàn thờ nên đặt nơi cao ráo, yên tĩnh… Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng góp phần làm nên tổng thể hài hòa cho ngôi nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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