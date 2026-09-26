Loại cây mùa thu nên trồng ở ban công vừa giúp thư giãn lại mang đến may mắn, bình an

Cây phong lữ thảo

Theo VOV, cây phong lữ thảo nổi tiếng với những chùm hoa tròn xinh xắn nổi bật trên nền lá xanh sẫm. Mùa thu là thời điểm phong lữ thảo bắt đầu bước vào mùa nở hoa đẹp nhất trong năm.

Sự kết hợp giữa sắc đỏ thắm, hồng phấn hay cam tươi của hoa cùng mùi hương tinh dầu thoang thoảng từ lá khi vò nhẹ sẽ mang đến cho bạn cảm giác thư thái mỗi khi ra ban công hít thở không khí buổi sáng.

Hãy đặt chậu phong lữ thảo ở nơi thoáng gió, nhận đủ ánh nắng thu để sắc hoa lên chuẩn và đậm đà nhất.

Loài cây này không ưa quá nhiều nước, đất ẩm ướt dễ làm mục rễ. Bạn chỉ nên tưới khi thấy mặt đất trong chậu đã khô ráo. Hãy đặt chậu phong lữ thảo ở nơi thoáng gió, nhận đủ ánh nắng thu để sắc hoa lên chuẩn và đậm đà nhất.

Cây kim ngân lượng

Cây kim ngân lượng còn gọi là phú quý tử, nhất mạt hương đỏ. Đây là loại cây bụi thường xanh, lá xanh bóng quanh năm, tán lá rậm rạp tràn đầy sức sống.

Điểm đặc biệt là vào mùa thu – đông, cây sai quả đỏ mọng như hồng ngọc, bền màu rất lâu. Quả đỏ tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng, vì thế cây được xem là biểu tượng chiêu tài, mang lại may mắn cho gia đình.

Sen đá ống điếu

Sen đá ống điếu thuộc họ ngọc bích, có hình dáng lá dày mọng nước, cuộn tròn như những chiếc ống nhỏ độc đáo.

Sen đá ống điếu thuộc họ ngọc bích, có hình dáng lá dày mọng nước, cuộn tròn như những chiếc ống nhỏ độc đáo.

Đặc biệt, vào mùa đông – xuân nhiều nắng, lá sẽ chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Chính nhờ đặc điểm lá cuộn vào trong mà người ta cho rằng cây này có thể "hút tiền tài" vào nhà, giống như một chiếc "két sắt thiên nhiên".

Cây lựu

Thông tin trên VTC News, lựu là loại cây thân gỗ. Trong phong thuỷ, nó tượng trưng cho sự kiên cường và vững chãi. Những quả lựu đỏ lúc lỉu còn có ý nghĩa mang lại sự may mắn, tài lộc.

Đây là loại cây được đánh giá rất dễ trồng, trong điều kiện nắng gắt hay mưa ẩm vẫn phát triển tốt. Chỉ cần bạn chọn một chiếc chậu đường kính khoảng 60cm trở lên, có độ thông thoáng để cây không bị ngập úng là có thể trồng được một cây lựu đẹp rồi.

Để cây lớn nhanh, bạn nên đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng, tưới nước thường xuyên. Mỗi tháng một lần, bạn bón phân hữu cơ để cung cấp dưỡng chất, giúp cây nhanh mọc thêm chồi và nở hoa.

Những quả lựu đỏ lúc lỉu còn có ý nghĩa mang lại sự may mắn, tài lộc.

Tuy dễ chăm sóc nhưng cây lựu lớn khá chậm. Để kích thích cây phát triển, bên cạnh việc chăm tưới, bạn cần thường xuyên tỉa cành, cắt bớt các cành yếu, cành già để giúp cành cây mới phát triển.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là lựa chọn phổ biến nhất khi nhắc đến cây phong thủy trồng ban công. Với những tán lá xanh bóng, mọc hướng lên trên tượng trưng cho sự phát triển không ngừng, kim tiền mang ý nghĩa thu hút tiền tài và cơ hội làm ăn.

Loại cây này đặc biệt hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa, đồng thời phù hợp với gia chủ tuổi Tý, Thìn và Thân. Ban công hướng Đông Nam đặt kim tiền sẽ giúp kích hoạt cung tài lộc hiệu quả.

Cây dừa cảnh

Dừa cảnh có tán lá mềm mại tượng trưng cho sự hanh thông và thuận lợi. Khi đặt ở ban công, cây giúp lưu thông khí tốt và tạo cảm giác mát mẻ cho không gian sống. Cây hợp với người mệnh Mộc và Thủy, đặc biệt phù hợp với tuổi Tý và Mão. Ban công hướng Đông hoặc Đông Nam sẽ giúp cây phát huy tác dụng phong thủy tốt nhất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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