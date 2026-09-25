Phong tục độc đáo Tết Trung thu một số nước trên thế giới

Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, Tết Trung thu được gọi là Chuseok, theo nghĩa đen là đêm mùa thu, là đêm trăng rằm đẹp nhất trong năm. Trước kia Chuseok diễn ra vào mùa thu - mùa của sự thu hoạch. Do đó, ngày lễ này còn mang ý nghĩa hội mùa.

Vào dịp quan trọng này, người Hàn Quốc sẽ được nghỉ 3 ngày (14, 15 và 16 tháng 8 âm lịch) để về nhà và tề tựu bên những người thân yêu và gửi cho bạn bè, người thân của họ những món quà xuất phát từ tấm lòng.

Theo trang thông tin điện tử Tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, trong ngày lễ Chuseok, người Hàn sử dụng các sản phẩm mới gặt hái được như thịt, cá, rau, hoa quả, bánh gạo... để chế biến các món ăn thành kính dâng lên tổ tiên, còn trẻ em thì mặc trang phục truyền thống như người lớn, được vui chơi và ăn bánh trung thu.

Một loại bánh truyền thống trong Tết Trung thu Hàn Quốc. (Ảnh: Visit Korea)

Bánh trung thu Hàn Quốc gọi là songpyeon, được làm từ bột gạo, đậu xanh, đường và lá thông, có hình trăng khuyết hoặc hình bán nguyệt chứ không phải hình tròn hoặc vuông như bánh trung thu ở nhiều nước châu Á. Ngoài màu trắng truyền thống, bánh còn được biến tấu với nhiều màu sắc sặc sỡ như xanh, vàng, hồng…

Thái Lan

Lễ cầu nguyện mặt trăng ở Thái Lan gắn liền với một sự tích khác xa câu chuyện thường được kể tại Trung Quốc về Hằng Nga và câu chuyện nàng lên Mặt trăng.

Truyền thuyết kể rằng vào đêm trăng rằm tháng 8, Bát tiên – 8 nhân vật huyền thoại trong văn hóa truyền thống Trung Quốc đã bay đến Cung trăng để tặng quả đào và chúc mừng sinh nhật đến Quan Âm, vị thần tượng trưng cho lòng nhân từ và nhân ái ở Trung Quốc.

Do đó, các gia đình ở Thái Lan thường cầu nguyện dưới trăng và tặng nhau những chiếc bánh hình trái đào.

Dù vậy, nhiều truyền thống của lễ Trung Thu ở Thái Lan vẫn được giữ nguyên so với ở Trung Quốc, điển hình là thói quen ăn bánh trung thu, đặc biệt là loại bánh có hương vị sầu riêng. Một loại thực phẩm thường thấy khác trong dịp lễ này ở Thái Lan chính là quả bưởi, vì hình dạng tròn xoe của nó tượng trưng cho sự đoàn tụ, sum vầy.

Vào ngày trăng rằm, người dân ở quốc gia Đông Nam Á này thường đi thuyền ngắm cảnh trên Vịnh Siam.

Nhật Bản

Thông tin trên VTC News, tại xứ sở hoa anh đào, tết Trung thu có tên gọi là Tsukimi hay Otsukimi, có nghĩa là ngắm trăng. Truyền thống này du nhập vào Nhật từ 1.000 năm trước. Otsukimi nhằm tôn vinh mặt trăng trong mùa thu, thời điểm trăng tròn vẹn, hoàn thiện nhất. Lễ hội phản ánh phần nào quan điểm duy mĩ gắn bó với thiên nhiên của xứ Phù Tang.

Trong dịp này, người dân mặc trang phục truyền thống và mang đồ cúng đến đền thờ. Ở nhà họ bày biện cây cỏ lau, biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc. Không phải bánh Trung thu, người Nhật sẽ ăn bánh gạo tsukimi dango, khoai môn, uống trà và ngắm trăng.

Lễ hội Tsukimi ở Nhật Bản là dịp ngắm trăng thanh tao, thưởng bánh Dango.

Ngày nay, người Nhật không còn sử dụng lịch âm lịch, tuy nhiên họ vẫn tổ chức Trung thu rầm rộ. Người Nhật vừa ngắm trăng, vừa ăn những món ăn truyền thống. Họ bày bánh gạo nếp thành mâm lớn để trước thềm nhà, vừa thong thả ngắm trăng, vừa chuyện trò, ăn uống. Trẻ em Nhật Bản cũng tham gia lễ hội rước đèn lồng cá chép.

Singapore

Ở Singapore, Tết Trung Thu còn gọi là Lễ Hội Lồng Đèn hoặc Lễ Hội Bánh Trung Thu. Tết Trung Thu tính theo lịch âm là ngày rằm tháng 8 hằng năm. Đây là thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ. Phố phường những ngày này được giăng đèn lồng và trưng các biểu tượng biểu trưng cho ngày hội.

Đối với người dân quốc đảo sư tử, Trung thu là thời điểm thích hợp để giao lưu thân tình, gửi lời cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, bạn bè, đối tác kinh doanh.

Ở Singapore, Tết Trung Thu còn gọi là Lễ Hội Lồng Đèn hoặc Lễ Hội Bánh Trung Thu.

Myanmar

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, cũng giống như Singapore, người dân Myanmar thường xuyên thắp đèn lồng, xem kịch biểu diễn, nhảy múa như phong tục của người Sing. Tất cả những hoạt động này đều được người dân hưởng ứng vì chúng đánh dấu niềm hân hoan cho mùa màng.

Ngoài những đất nước kể trên, Tết Trung thu cũng là nét văn hóa truyền thống của, Lào, Campuchia, Philippines, Triều Tiên… với rất nhiều hoạt động đa dạng và màu sắc riêng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết Trung thu không phải ai cũng biết GĐXH - Tết Trung thu không chỉ là dịp để trẻ em rước đèn, phá cỗ mà còn chứa đựng giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ nguồn gốc lịch sử cũng như ý nghĩa đích thực của ngày tết đoàn viên.

Cúng rằm Trung thu vào giờ nào và mâm cỗ nên đặt ở đâu mới có lộc GĐXH - Rằm Trung thu không chỉ là ngày Tết Thiếu nhi mà còn là dịp để các gia đình sum vầy, bày mâm cúng tổ tiên, cầu mong bình an và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.