Khám phá ngay mẹo lau sàn gỗ sạch lâu giữ cho ngôi nhà luôn thơm tho, sáng bóng

Vệ sinh sàn gỗ để tránh vết bẩn lan rộng

Hút bụi hoặc quét sạch sẽ: Theo VOV, đây là bước quan trọng nhất mà nhiều người thường bỏ qua hoặc làm qua loa. Bụi bẩn, tóc, lông vật nuôi và các hạt cát li ti là nguyên nhân chính gây trầy xước bề mặt sàn gỗ khi bạn lau.

Dùng máy hút bụi có đầu hút chuyên dụng cho sàn gỗ (đầu lông mềm) để hút sạch mọi ngóc ngách, đặc biệt là các khe hở và góc tường. Nếu không có máy hút bụi, dùng chổi mềm và thu gom rác thật kỹ. Nên thực hiện hàng ngày hoặc cách ngày để loại bỏ bụi bẩn tích tụ.

Xử lý các vết bẩn cứng đầu: Nếu có các vết bẩn khô cứng, vết bẩn do thức ăn hay nước uống rơi vãi, hãy làm sạch chúng trước khi lau toàn bộ sàn. Dùng khăn ẩm mềm hoặc khăn giấy thấm một chút dung dịch vệ sinh sàn gỗ chuyên dụng để lau sạch vết bẩn. Tránh cạo hoặc chà mạnh để không làm xước sàn.

Cách lau sàn gỗ sạch bóng đơn giản

Sử dụng dung dịch tự chế từ những nguyên liệu thiên nhiên

Thay vì dùng các loại hóa chất mạnh có thể gây hại cho sàn gỗ, bạn nên sử dụng dung dịch tự chế từ những nguyên liệu thiên nhiên như giấm, nước, hoặc dầu oliu. Giấm có tác dụng khử khuẩn và làm sạch bụi bẩn mà không ảnh hưởng đến bề mặt gỗ.

Giữ cho sàn gỗ luôn sạch bóng, sang trọng là điều không quá khó nếu bạn áp dụng quy trình vệ sinh chuẩn.

Bạn có thể pha loãng giấm trắng và nước theo tỉ lệ 1:3 (1 phần giấm, 3 phần nước), cho thêm vài giọt dầu oliu để tạo độ bóng cho sàn. Dùng khăn mềm thấm vào dung dịch và lau nhẹ trên sàn gỗ. Phương pháp này vừa giúp làm sạch, vừa giữ được độ sáng bóng cho sàn.

Dùng khăn ẩm thay vì dùng nước trực tiếp

Nước là kẻ thù của sàn gỗ. Khi bị ngấm nước, sàn gỗ có thể bị cong vênh, phồng rộp hoặc nứt nẻ. Vì vậy, để làm sạch sàn gỗ, bạn nên sử dụng khăn ẩm thay vì đổ nước trực tiếp lên. Điều này giúp bảo vệ sàn khỏi các nguy cơ thấm nước và hỏng hóc. Hãy sử dụng khăn mềm, vắt ráo nước rồi lau nhẹ nhàng theo đường vân gỗ.

Sử dụng baking soda

Baking soda là một chất tẩy rửa tự nhiên, không gây hại. Khi kết hợp với nước, baking soda có thể loại bỏ các vết bẩn bám chặt trên sàn gỗ một cách hiệu quả.

Một mẹo làm sạch sàn gỗ nhanh và hiệu quả là rắc baking soda lên vết bẩn rồi dùng khăn mềm thấm nước lau nhẹ theo hình tròn. Sau đó, bạn lau sạch lại bằng khăn ẩm để loại bỏ phần bột baking soda thừa.

Dùng sáp đánh bóng bảo vệ bề mặt sàn

Sáp đánh bóng giúp tạo một lớp bảo vệ mỏng trên bề mặt sàn, ngăn ngừa bụi bẩn và vết xước. Bạn có thể mua sản phẩm sáp đánh bóng sàn chuyên dụng tại cửa hàng hoặc tự làm sáp đánh bóng từ dầu oliu và sáp ong.

Sáp đánh bóng giúp tạo một lớp bảo vệ mỏng trên bề mặt sàn, ngăn ngừa bụi bẩn và vết xước.

Cách thực hiện cũng rất đơn giản, bạn bôi một lớp mỏng sáp lên bề mặt sàn rồi dùng khăn mềm lau đều để lớp sáp thấm đều lên sàn, đánh bóng nhẹ nhàng theo đường vân gỗ.

Sai lầm khi lau sàn gỗ làm sàn bị xỉn màu, phồng rộp

Dùng quá nhiều nước hoặc không lau khô lại sàn ngay, dẫn đến tình trạng nước thấm vào lõi gỗ gây phồng rộp. Sử dụng khăn cứng, chổi thô hoặc chất tẩy rửa chứa amoniac, clo, axit mạnh làm mất lớp bảo vệ, gây xỉn màu và xước bề mặt.

Lau ngược chiều vân gỗ hoặc chà xát mạnh, tạo vết xước nhỏ tích tụ bụi bẩn theo thời gian. Không hút bụi trước khi lau ướt, khiến cát và bụi cứng ma sát trực tiếp với sàn, gây trầy xước. Để nước đọng lâu ở góc tường, chân tủ hoặc khu vực ẩm thấp dễ gây ẩm mốc và hư hỏng cục bộ.

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