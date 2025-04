Loại quả Việt quen thuộc có nhiều công dụng ‘thần kỳ’ với sức khỏe đang vào vụ ngọt nhất trong năm bán đầy chợ giá vài chục nghìn đồng/kg

Quả roi (hay còn gọi là quả mận) là một trong những loại trái cây Việt được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị đặc trưng, giòn, ngọt mát lại có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Roi đỏ An Phước - đặc sản nổi tiếng ở miền Tây, được nhà vườn trồng nhiều để phục vụ hoạt động xuất khẩu. Trên cả thị trường truyền thống và 'chợ mạng', loại trái cây đặc sản này thường được rao bán với mức giá tương đối cao, dao động từ 30.000 - 100.000 đồng/kg (tùy loại và tùy thời điểm).

Roi đỏ An Phước nhiều nước, ngọt mát lại không có hạt nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, trong số các loại roi thì roi đỏ An Phước là loại quả bán chạy nhất. Loại quả đặc sản được trồng nhiều ở miền Tây, chúng là giống roi được ghép từ mắt giống roi Thongsamsri (Thái Lan) trên cây roi xanh đường Việt Nam. Trái roi An Phước có hình dáng như cái chuông, đế quả to, vỏ màu đỏ sẫm, bóng và nhẵn mịn. Bên trong thịt quả màu trắng xốp, giòn thơm, mọng nước, vị ngọt thanh.

Loại roi này cho quả quanh năm, nhưng chính vụ là từ tháng 11 năm trước đến tháng 6 năm sau. Phần lớn sản lượng roi thu hoạch tại các nhà vườn đều được các doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu. Một lượng nhỏ roi bán tại thị trường nội địa với giá tương đối cao.

Quả roi có vị ngọt, chua, mát, rất tốt đối với người có nhu cầu giảm cân vì có hàm lượng calo thấp và lượng chất béo bão hòa không đáng kể. Ngoài ra, quả roi cũng cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và không có cholesterol, rất tốt cho tim mạch.

Chị Thu Phương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Vào tháng tư, roi đỏ quả to, đặc ruột, lòng xanh như ngọc bích, mọng nước, ngọt mát. Giá bán tại thời điểm này dao động từ 30.000 – 50.000 đồng/kg, vừa ngon, giá cả phải chăng nên tôi ngày nào cũng nhập hàng về bán. Tranh thủ lúc roi vào độ ngon nhất nên khách thường lấy vài cân về ăn dần. Roi là loại quả có ít calo, hàm lượng nước và chất xơ cao, nhiều vitamin. Vì vậy, roi đỏ được xếp vào nhóm có tác dụng giảm béo rất tốt, đồng thời kiểm soát lượng đường nên được nhiều người ưa chuộng".

Roi đỏ được bày bán ở khắp mọi nơi, từ chợ truyền thống, chợ mạng, siêu thị, vỉa hè,...

Trên các hội nhóm roi đỏ được rao bán với mức giá chỉ khoảng 30.000 đồng/kg, lấy số lượng càng lớn giá càng rẻ.

Theo các tiểu thương, tùy vào kích thước quả roi sẽ có giá khác nhau, quả càng to, mã đẹp giá càng cao.

Tại các siêu thị lớn, roi được đóng khay sẵn để bán cho người tiêu dùng.

Roi đỏ đang vào vụ già quả nên giòn, ngọt, mọng nước nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Tuy là loại quả nội địa, nhưng giá roi khi đến tay người tiêu dùng vẫn không có giá rẻ.

Tùy vào thời điểm, giá roi đỏ sẽ có mức giá khác nhau.