Loài quái vật chưa từng biết lộ mặt ở "Suối Địa Ngục"
Loài quái vật mới thuộc chi Nanotyrannus cho thấy các nhà cổ sinh vật học đã "lạc lối" suốt nhiều thập kỷ.
Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Lindsay Zanno từ Đại học Bang North Carolina và Bảo tàng Khoa học Tự nhiên North Carolina (Mỹ) đã xác định được một loài quái vật hoàn toàn mới thuộc chi Nanotyrannus của họ khủng long bạo chúa Tyrannosauridae.
Phát hiện đột phá này xuất phát từ một bộ xương hóa thạch được khai quật từ hệ tầng Hell Creek (Suối Địa Ngục) thuộc bang Montana - Mỹ.
Bộ xương Nanotyrannus này thật ra đã được tìm thấy nhiều năm trước, và là khởi nguồn của một loạt sai lầm.
Trong suốt nhiều năm, các nhà cổ sinh vật học đã tin rằng đó là hóa thạch của một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T-rex) non.
Nó được bảo quản trong tình trạng cực kỳ tốt và trở thành nền tảng của nhiều nghiên cứu liên quan đến sự phát triển của loài quái vật lừng danh này.
Nguyên nhân của sự lầm lẫn nằm ở các đặc điểm trên bộ xương: Chi trước lớn hơn, nhiều răng hơn, ít đốt sống đuôi hơn, cùng các kiểu dây thần kinh sọ khác biệt.
Các đặc điểm này phù hợp với những gì giới khoa học dự đoán về những con T-rex non.
Trong nghiên cứu mới, nhóm của tiến sĩ Zanno đã sử dụng các vòng tăng trưởng, dữ liệu hợp nhất cột sống và giải phẫu phát triển để chứng minh rằng mẫu vật này khoảng 20 tuổi và đã trưởng thành về mặt thể chất.
Bộ xương này cũng có đôi chút khác biệt so với loài Nanotyrannus lancensis được mô tả - và gây tranh cãi - trước đây.
Vì vậy, nhóm nghiên cứu kết luận mẫu vật này này đại diện cho một loài Nanotyrannus mới và đặt tên là Nanotyrannus lethaeus.
"Hóa thạch này đã đảo ngược nhiều thập kỷ nghiên cứu về loài khủng long bạo chúa" - tiến sĩ Zanno nói với tờ Sci-News.
Loài mới này đã xác nhận tính hợp lệ của chi Nanotyrannus, một nhánh riêng biệt trong "gia tộc hung thần" Tyrannosauridae.
Đồng thời, việc nó xuất hiện trong tàn tích của hệ sinh thái chỉ 1 triệu năm trước vụ va chạm tiểu hành tinh Chicxulub - đánh dấu sự kết thúc của thời đại khủng long - chứng minh tính đa dạng cao động vật ăn thịt vào cuối kỷ Phấn Trắng.
Loài quái vật mới cũng gợi ý rằng có thể còn có nhiều loài khủng long cỡ nhỏ khác bị "nhận nhầm" là con non của một loài họ hàng lớn hơn đã biết.
