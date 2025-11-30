Loại sầu riêng bán 700.000 đồng/kg nhưng vẫn "cháy hàng"
Một giống sầu riêng mới xuất hiện ở Vĩnh Long có giá "đắt xắt ra miếng" nhưng nhiều thương lái vẫn tìm mua.
Ngày 25-11, ông Nguyễn Duy Hiền (64 tuổi; ngụ xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long), cho biết: "Tôi vừa thu hoạch khoảng 500 kg sầu riêng Duy Hiền DH1 trên 5 cây và bán cho thương lái 700.000 đồng/kg. Mấy ngày qua, thương lái hỏi mua tiếp nhưng vườn không còn trái để bán, đến tháng 4 năm sau cây mới cho trái ở vụ mới".
Một thương lái tiết lộ lý do giống sầu riêng này có giá cao ngất ngưởng vì ưu điểm vượt trội so với các giống sầu riêng khác trên thị trường. Điển hình là trái có hình dáng bầu tròn đẹp mắt. Khi chín, cơm sầu riêng có màu vàng tươi, hạt lép trên 90%, vỏ mỏng, thịt mịn, ráo cơm, không xơ, đặc biệt là béo ngậy.
Trái chín để càng lâu càng dẻo, không hề bị đắng, nhão hay sượng múi, sượng nước, kể cả trong mùa mưa. Sau khi cắt trái già, không cần nhúng thuốc, để 3-4 ngày sẽ chín tự nhiên.
Lão nông này cũng thông tin thêm, cách đây 8 năm, trong 1 lần đi du lịch ở nước ngoài, khi ăn thử một loại sầu riêng có hương vị đặc biệt nên ông mua 4 cây giống về trồng.
Sau 5 năm, cây cho trái và ông đem biếu cho người thân, hàng xóm dùng thử và ai cũng khen ngon hơn các loại sầu riêng hiện có. Chính vì vậy, ông Hiền quyết định nhân giống sầu riêng trên và đã trồng 300 cây trong vườn nhà.
Năm 2024, giống cây này đã chính thức được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre (cũ) cấp chứng nhận cây đầu dòng, khẳng định chất lượng và tiềm năng phát triển.
Ông Hiền cho hay: "Tôi đặt tên cho giống sầu riêng này là Duy Hiền DH1. Cây cho trái chỉ sau 3,5 – 4 năm trồng, dễ ra hoa, đậu trái, mang lại năng suất cao. Trung bình 1 cây tôi thu hoạch khoảng 25 trái, trọng lượng từ 2,2 – 4 kg/trái".
