Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

Theo ghi nhận bước đầu, nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài năm nay vẫn duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường, đặc biệt ở các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng ép vỉ có trọng lượng nhỏ.

Xu hướng khách hàng mua vàng lấy vía Thần tài thiên về mua vàng có trọng lượng nhỏ nhẹ lấy may. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng trẻ cũng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có thiết kế đẹp, mang ý nghĩa măy mắn, cầu tài, cầu lộc để năm mới được hanh thông thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Theo đại diện doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, để phục vụ người dân mua vàng nhân ngày vía Thần Tài, đơn vị tăng cường nhân sự tại tất cả các cơ sở, phân luồng tư vấn - thanh toán - giao nhận khoa học nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Ngoài ra, đơn vị này cũng trang bị thêm hệ thống máy mua Vàng Rồng Thăng Long và máy thanh toán tự động tại 4 cơ sở, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh đó, công tác an ninh được phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và bảo vệ nội bộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Các cơ sở mở cửa từ sớm và kéo dài thời gian phục vụ tùy theo lượng khách thực tế.