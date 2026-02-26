Mới nhất
Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

Thứ năm, 07:33 26/02/2026
GĐXH - Mặc dù ngày vía Thần Tài chính thức là hôm nay (26/2/2026, mùng 10 tháng Giêng âm lịch), nhưng không khí mua vàng cầu tài lộc đã sôi sục từ đêm 25/2, tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.

Ngày 26/2, ghi nhận của phóng viên cho thấy, lúc 5h sáng, dù trời chưa sáng nhưng hàng trăm người dân đã đổ về "phố vàng" Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) kiên nhẫn xếp hàng dài để mua vàng, hy vọng "rước lộc" cho năm mới Bính Ngọ.

Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, dòng người "rồng rắn" xếp hàng trật tự trên vỉa hè phía trước cửa hàng. Nhiều người mang theo ghế nhỏ, ô dù, thậm chí cà phê để chờ đợi.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên: 

Hà Nội Tấp nập người dân mua vàng Thần Tài cầu may mắn ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 1.

Hà Nội Tấp nập người dân mua vàng Thần Tài cầu may mắn ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 2.

Điển hình là ông Tô Hòa Bình (ở phường Đống Đa, Hà Nội), người đã đến xếp hàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu từ 9h đêm qua (25/2) để trở thành khách hàng đầu tiên mua vàng ngày vía Thần Tài.

Hà Nội Tấp nập người dân mua vàng Thần Tài cầu may mắn ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 3.

Ông Bình chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đến đây xếp hàng để mua nhưng năm nay giá cao nên chỉ mua 1 chỉ vàng nhẫn tượng trưng, để lấy vía tốt, cầu mong năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt".

Hà Nội Tấp nập người dân mua vàng Thần Tài cầu may mắn ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 4.

Ông Bình cho biết: "Năm nay, tôi thấy giá vàng cao, hơn 18,4 triệu/chỉ nhưng tôi vẫn giữ thói quen này hàng năm. Vì đến đây xếp hàng từ rất sớm nên tôi được nhân viên cửa hàng vàng bạc hỗ trợ ăn nhẹ, nước uống". Đến sáng nay, ông Bình vẫn kiên trì chờ mở cửa, giữa hàng trăm người khác lần lượt kéo đến.

Hà Nội Tấp nập người dân mua vàng Thần Tài cầu may mắn ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 5.

Các cửa hàng phải mở cửa sớm từ 6h, tăng quầy giao dịch, nhân viên làm việc không ngớt để phục vụ.Ghi nhanh của phóng viên cho thấy, hầu hết, người dân xếp hàng có nhu cầu mua vàng nhẫn tròn trơn để cầu may, từ 0,5 đến 1 chỉ. Chị Đào Hải Yến (35 tuổi, ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Dù giá cao, nhưng tôi vẫn chờ mua 2 chỉ để khai thông tài lộc cả năm".

Hà Nội Tấp nập người dân mua vàng Thần Tài cầu may mắn ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 6.

Tại phố vàng Trần Nhân Tông, trong khi một số cửa hàng có hàng trăm người dân xếp hàng chờ đến giờ mở cửa để giao dịch thì nhiều cửa hàng hoàn toàn không có cảnh xếp hàng, chờ lượt.

Hà Nội Tấp nập người dân mua vàng Thần Tài cầu may mắn ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 7.

Quang cảnh tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải sáng sớm nay.

Hà Nội Tấp nập người dân mua vàng Thần Tài cầu may mắn ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 8.

Giá vàng hôm nay tiếp tục "neo đỉnh" do nhu cầu cao. Tại DOJI và các thương hiệu lớn, vàng miếng SJC niêm yết 183 - 186 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua. Vàng nhẫn 9999 khoảng 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng.

Hà Nội Tấp nập người dân mua vàng Thần Tài cầu may mắn ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 9.

Chênh lệch mua-bán rộng 3 triệu đồng/lượng. Giao dịch lớn (trên 20 triệu) chỉ chấp nhận chuyển khoản ngân hàng, tuân thủ quy định chống rửa tiền.

Theo ghi nhận bước đầu, nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài năm nay vẫn duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường, đặc biệt ở các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng ép vỉ có trọng lượng nhỏ.

Xu hướng khách hàng mua vàng lấy vía Thần tài thiên về mua vàng có trọng lượng nhỏ nhẹ lấy may. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng trẻ cũng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có thiết kế đẹp, mang ý nghĩa măy mắn, cầu tài, cầu lộc để năm mới được hanh thông thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Theo đại diện doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, để phục vụ người dân mua vàng nhân ngày vía Thần Tài, đơn vị tăng cường nhân sự tại tất cả các cơ sở, phân luồng tư vấn - thanh toán - giao nhận khoa học nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Ngoài ra, đơn vị này cũng trang bị thêm hệ thống máy mua Vàng Rồng Thăng Long và máy thanh toán tự động tại 4 cơ sở, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh đó, công tác an ninh được phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và bảo vệ nội bộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Các cơ sở mở cửa từ sớm và kéo dài thời gian phục vụ tùy theo lượng khách thực tế.

Hà Nội Tấp nập người dân mua vàng Thần Tài cầu may mắn ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 10.Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài

GĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.

