Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài
GĐXH - Mặc dù ngày vía Thần Tài chính thức là hôm nay (26/2/2026, mùng 10 tháng Giêng âm lịch), nhưng không khí mua vàng cầu tài lộc đã sôi sục từ đêm 25/2, tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Ngày 26/2, ghi nhận của phóng viên cho thấy, lúc 5h sáng, dù trời chưa sáng nhưng hàng trăm người dân đã đổ về "phố vàng" Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) kiên nhẫn xếp hàng dài để mua vàng, hy vọng "rước lộc" cho năm mới Bính Ngọ.
Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, dòng người "rồng rắn" xếp hàng trật tự trên vỉa hè phía trước cửa hàng. Nhiều người mang theo ghế nhỏ, ô dù, thậm chí cà phê để chờ đợi.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Video: Ghi nhận của phóng viên cho thấy, lúc 5h sáng, dù trời chưa sáng nhưng hàng trăm người dân đã đổ về "phố vàng" Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) kiên nhẫn xếp hàng dài để mua vàng, hy vọng "rước lộc" cho năm mới Bính Ngọ.
Theo ghi nhận bước đầu, nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài năm nay vẫn duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường, đặc biệt ở các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng ép vỉ có trọng lượng nhỏ.
Xu hướng khách hàng mua vàng lấy vía Thần tài thiên về mua vàng có trọng lượng nhỏ nhẹ lấy may. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng trẻ cũng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có thiết kế đẹp, mang ý nghĩa măy mắn, cầu tài, cầu lộc để năm mới được hanh thông thuận lợi trong công việc và cuộc sống.
Theo đại diện doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, để phục vụ người dân mua vàng nhân ngày vía Thần Tài, đơn vị tăng cường nhân sự tại tất cả các cơ sở, phân luồng tư vấn - thanh toán - giao nhận khoa học nhằm giảm thời gian chờ đợi.
Ngoài ra, đơn vị này cũng trang bị thêm hệ thống máy mua Vàng Rồng Thăng Long và máy thanh toán tự động tại 4 cơ sở, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, thuận tiện.
Bên cạnh đó, công tác an ninh được phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và bảo vệ nội bộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Các cơ sở mở cửa từ sớm và kéo dài thời gian phục vụ tùy theo lượng khách thực tế.
GĐXH - Nếu các quyết tâm về tiền bạc chỉ là 1 danh sách dài công việc mà bạn biết mình “lẽ ra” phải làm, nhưng lại chưa làm, có thể bạn sẽ tiếp tục gặp thất bại trong quản lý túi tiền ở năm Bính Ngọ 2026.
GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, phong tục xông nhà bằng mùi già vẫn được nhiều người Hà Nội gìn giữ. Những bó mùi thơm được mua từ chiều 29 Tết, phơi khô cẩn thận, chờ sáng Mùng 1, Mùng 2 tỏa hương khắp nhà, như một nghi thức đón lộc đầu xuân.
GĐXH - Sau giai đoạn trầm lắng và thanh lọc mạnh mẽ, thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ phát triển mới. Theo bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), năm 2025 chính là năm kích hoạt chu kỳ này, tạo nền tảng quan trọng để thị trường bước vào giai đoạn khởi sắc rõ nét hơn trong năm 2026.
GĐXH - Những lưu ý quan trọng khi mua vàng hay bạc tích lũy nếu không xác định rõ, rất dễ mua nhầm.
GĐXH - Theo bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), 2026 đúng là năm sẽ có nhiều thuận lợi hơn cho người mua nhà ở thực.
GĐXH - Trước nhu cầu mua sắm tăng cao những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như MM Mega Market, GO! đồng loạt điều chỉnh giờ hoạt động, kéo dài đến 23- 24h, thậm chí có trung tâm mở cửa 24/24 để đáp ứng nhu cầu của người dân và khách hàng doanh nghiệp.
Những ngày cận Tết, không khí mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử nóng lên. Đơn hàng tăng vọt theo từng giờ khiến hệ thống giao nhận căng mình vận hành, nhiều đơn vị vận chuyển buộc phải thông báo hẹn giao sau Tết vì quá tải.
GĐXH - Giá đất bị đẩy lên cao gấp nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn theo thông tin quy hoạch chưa rõ ràng. Khi 'sóng' qua nhanh, nhiều nhà đầu tư chấp nhận bỏ cọc sau đấu giá.
GĐXH - Làm được rồi mới thấy tiết kiệm chi tiêu dịp Tết không khó như tôi từng nghĩ.
GĐXH - Những ngày cuối tháng Chạp, khi không khí Tết Bính Ngọ 2026 đã lan tỏa khắp phố phường, nhiều gia đình lại tranh thủ ngày cuối tuần để sắm đào, quất, lễ, về các nghĩa trang để tạ mộ, tưởng nhớ người đã khuất và mời tổ tiên về sum vầy cùng con cháu trong dịp năm mới.
