Một loại quýt Trung Quốc đang bán đầy chợ Việt giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg
GĐXH - Loại quýt này có hương vị thơm ngon, ngọt đậm, giá cả phải chăng nên được nhiều người tiêu dùng Việt ưa chuộng.
Những ngày gần đây, ghi nhận tại thị trường hoa quả, ngoài các loại trái cây quen thuộc được bày bán như: Cam canh, quýt sim, táo, bưởi, roi đường,…thì quýt đường cũng góp mặt và nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, quýt đường (hay còn gọi là quýt siêu ngọt, quýt hương, quýt vòng tay, quýt Thái…) hiện đang bán rất nhiều trên thị trường với giá bán lẻ dao động khoảng 25.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại). Còn giá bán buôn, lấy cả rành khoảng chục kg sẽ chỉ khoảng 5.000 – 12.000 đồng (tùy chất lượng và giai đoạn). Quýt đường được ưa chuộng vì vỏ mỏng, dễ bóc, tép mọng nước, vị ngọt đậm và mùi thơm đặc trưng nên được nhiều người ưa chuộng.
"Trên thị trường hiện nay quýt đường chia ra làm 2 loại, một loại quýt siêu ngọt, quả mọng nước sẽ có giá cao hơn một loại có vị chua và vỏ xộp. Đối với dòng ngọt sẽ có giá nhập vào khoảng 280.000 đồng/rành (10kg), còn đối với loại chua sẽ chỉ có giá dưới 200.000 đồng/rành (10kg). Do thị trường có rất nhiều loại quýt khác nhau đang bày bán, mỗi loại lại có hương vị, xuất xứ khác nhau, vì vậy người tiêu dùng nên chọn địa chỉ uy tín và tùy thuộc vào nhu cầu của mình để mua hàng", chị Nguyễn Hòa (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.
Khi hỏi về nguồn gốc, xuất xứ của loại quýt này, một số người bán cho biết là hàng của Thái Lan hoặc đưa từ miền Nam ra. Tuy nhiên cũng nhiều tiểu thương không ngại chia sẻ mặt hàng này được nhập từ Trung Quốc về.
"Thời điểm này, quýt Trung Quốc đang vào mùa nên lượng hàng đổ về chợ đầu mối hằng đêm rất lớn. Phần lớn quýt đường hay quýt siêu ngọt đang đổ đống bán trên thị trường là hàng Trung Quốc. Nhiều tiểu thương không thành thật, do muốn bán được hàng và không muốn người tiêu dùng lo ngại trái cây Trung Quốc nên đã giới thiệu là quýt Thái hay quýt Việt cho dễ bán chứ thực ra đó là quýt Trung Quốc. Khác với các loại hoa quả khác, loại quýt này lúc nào trông cũng tươi, vàng cam bắt mắt, lá xanh ngắt, thậm chí có quả bên ngoài còn nguyên nhưng bóc ra bên trong hỏng hết.
Tuy nhiên loại quả này cũng dễ dập vỏ, chỉ cần có một vết cuống chọc vào là rất dễ thối, hỏng. Không thể phủ nhận, do màu sắc bắt mắt, hương thơm dễ chịu, vị ngọt lịm, không có hạt, dễ ăn, giá lại rẻ nên nhiều người chuộng quýt này", anh T.H (tiểu thương tại Long Biên, Hà Nội) cho hay.
Nhiều người tiêu dùng dù biết đây là loại quả của Trung Quốc nhưng vẫn tiêu thụ hàng thường xuyên. "Tôi rất thích loại quýt này vì nó có mùi thơm đặc trưng, vỏ dễ bóc, vị lại ngọt đậm rất dễ ăn. So với những loại quả khác thì tôi thấy giá của quýt đường khá rẻ, phù hợp với túi tiền, có đợt tôi đặt hàng online giá chưa tới 10.000 đồng/kg. Cứ vào dịp cuối năm là tôi thấy quả này xuất hiện nhiều trên thị trường, tôi cũng có hỏi người bán là hàng ở đâu thì người ta nói của Trung Quốc, biết là vậy nhưng do hương vị cuốn hút của nó nên không cưỡng lại được, thỉnh thoảng ăn để đổi món".
Quýt đường đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam.
