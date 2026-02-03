Tôi đã thay đổi 4 thói quen này nên đã giữ được phần lớn tiền thưởng Tết, ra giêng tha hồ thảnh thơi
GĐXH - Làm được rồi mới thấy tiết kiệm chi tiêu dịp Tết không khó như tôi từng nghĩ.
Trước đây tôi luôn nghĩ mình tiêu tết khá tiết kiệm rồi. Không mua đồ sang, không đi du lịch, không sắm quá nhiều đồ ngon, vật lạ...thế mà qua Tết, nhìn lại tài khoản vẫn thấy cứ rỗng tuếch, chẳng hiểu tiền trôi đi đâu. Mãi đến khi thử thay đổi thói quen chi tiêu, tôi mới nhận ra đó không bắt nguồn từ những khoản chi lớn, đặc biệt là bỏ qua duy nhất 1 tính cách, đó là 'bệnh sĩ', tài khoản của tôi đã đầy dần trở lại.
Nghe thì đơn giản, nhưng trước đây tôi chưa bao giờ làm triệt để. Vấn đề của kiểu suy nghĩ này là cái gì cũng "không quá đắt", và nhiều cái "không quá đắt", rồi cái này đáng phải chi, không quá nhiều đâu...cộng lại thành một con số rất lớn.
Tôi từ bỏ thói quen tặng quà cho tất cả thiên hạ
Trước đây vào mỗi dịp cận Tết, tôi thường lên cả 1 danh sách tặng quà cho rất nhiều người. Từ ông bà, bố mẹ, anh chị, con cái, các cháu rồi đến cả hàng xóm, đồng nghiệp.... Việc làm này đã tiêu tốn kha khá khoản thưởng tết của tôi dù quà tặng không phải là đắt đỏ.
Hai năm nay, tôi đã cắt giảm gần hết chi phí quà tặng, chỉ dành quà cho những người thân yêu ruột thịt, những người ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi nhận ra rằng, tặng quà nhiều người chỉ đem lại niềm vui nhất thời chứ không thể mang lại lợi ích về lâu dài. Điều quan trọng vẫn là cách sống của mình, cách làm của mình với mọi người xung quanh.
Lời khuyên:
Việc từ bỏ thói quen tặng quà cho tất cả mọi người là một bước tiến quan trọng hướng tới lối sống tối giản, tiết kiệm chi phí và giảm bớt áp lực tâm lý. Hành động này giúp tập trung nguồn lực tài chính, thời gian cho bản thân và những mối quan hệ thực sự chất lượng, thay vì cảm thấy áp lực phải làm hài lòng tất cả mọi người.
Tôi từ bỏ thói quen mua quần áo theo trend dịp Tết
Trước đây cứ vào dịp tết là tôi lại lên kế hoạch mua sắm quần áo cho cả gia đình. Việc này cũng tiêu tốn kha khá số tiền thưởng. Nhưng nhiều bộ quần áo sau khi mặc đúng 1 lần dịp Tết là để lại không mặc tới, vô cùng lãng phí.
Cho đến khi tôi hiểu được vóc dáng của mình, nắm được gu thẩm mĩ cơ bản, tôi đã tiết chế được rất nhiều trong khoản mua sắm quần áo thời trang. Về màu sắc, tôi chỉ mua những màu cơ bản như đỏ, đen, trắng, xám, nâu. Nhưng màu này sẽ ít bị lỗi mốt, dễ sử dụng, dễ mix. Trước khi quyết định mua 1 món đồ, tôi dùng quy tắc số 5. Sau năm ngày vẫn thích, sau 5 năm vẫn dùng được tôi sẽ lựa chọn.
Lời khuyên:
Việc từ bỏ thói quen mua sắm quần áo theo xu hướng (trend) dịp Tết giúp tiết kiệm chi phí, giảm áp lực tài chính và tránh lãng phí. Thay vì chạy theo mẫu mã mới nhất, người tiêu dùng đang chuyển hướng sang thời trang tối giản, tiện dụng, bền vững và có thể sử dụng lâu dài, thay vì chỉ diện một vài lần trong dịp lễ.
Tôi từ bỏ thói quen mừng tuổi mệnh giá lớn
Trước đây, tiền mừng tuổi cũng là một nỗi lo lớn của gia đình tôi. Tôi rất ngại khi mừng tuổi ít sẽ bị mọi người để ý, không vui.
Nhưng sau khi hiểu được ý nghĩa của tục lì xì, tôi đã thoải mái hơn khi mừng tuổi người già hay trẻ nhỏ những đồng tiền may mắn. Tôi đã tập và thoải mái với thói quen đó và bỏ qua được những suy nghĩ của người khác (nếu có) về mình.
Lời khuyên:
Việc từ bỏ thói quen mừng tuổi mệnh giá lớn giúp trả lại ý nghĩa đích thực của lì xì là cầu may mắn, giảm áp lực tài chính và tránh tị nạnh. Lì xì nên mang tính biểu tượng (10-20 nghìn đồng) để đề cao tình cảm, sự quan tâm thay vì vật chất.
Tôi từ bỏ việc sắm đồ tràn lan dịp Tết
Những năm trước, năm nào tôi cũng hối hận vì đã mua quá nhiều đồ ăn vào dịp Tết. Tủ lạnh kín những món đồ quen thuộc như thịt đông, giò, chả, nem chua, xúc xích, lạp sườn... và rất nhiều loại hoa quả.
Với tâm lý "cả năm mới có một dịp Tết nên cứ mua hết sức, sắm hết mình", tôi luôn rơi vào tình trạng ngập trong đồ ăn. Hết 3 ngày Tết, có không ít những món buộc phải bỏ đi vì tủ lạnh hết chỗ chứa.
Hai năm trở lại đây, đồ Tết với tôi chỉ nhỉnh hơn đồ ngày thường 1 chút. Chợ hay siêu thị vẫn mở không lo thiếu. Tôi làm mâm cơm đơn giản, chút trà bánh nhâm nhi là đã đủ đầy. Tết thế là thảnh thơi.
Lời khuyên:
Việc từ bỏ thói quen sắm sửa tràn lan dịp Tết giúp tiết kiệm chi phí, giảm bớt áp lực dọn dẹp và mang lại sự tinh giản, trọn vẹn hơn. Thay vì mua sắm vô tội vạ, xu hướng hiện nay là tập trung vào chất lượng, trải nghiệm sum vầy bên gia đình, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ thông minh để đón Tết "chill" và ý nghĩa hơn.
