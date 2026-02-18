Mới nhất
Giữ hương Tết xưa bằng nồi nước mùi già đầu năm, giá chỉ từ 20.000 đồng/bó

Thứ tư, 18:19 18/02/2026 | Xu hướng
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, phong tục xông nhà bằng mùi già vẫn được nhiều người Hà Nội gìn giữ. Những bó mùi thơm được mua từ chiều 29 Tết, phơi khô cẩn thận, chờ sáng Mùng 1, Mùng 2 tỏa hương khắp nhà, như một nghi thức đón lộc đầu xuân.

Ngày 18/2, ghi nhận tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội trong những ngày đầu Tết Nguyên đán, không ít gia đình vẫn giữ truyền thống đun nồi nước mùi già để xông nhà, mở cửa đón khí xuân.

Hương thơm nồng ấm lan tỏa khắp không gian, hòa cùng mùi nhang trầm đầu năm, tạo nên một nghi thức quen thuộc được nhiều người gìn giữ như cách "gọi lộc", cầu mong bình an.

Bà Nguyễn Thị An (68 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) chia sẻ, tục xông nhà bằng mùi già vốn gắn với phong vị Tết Hà thành xưa. Ngay từ chiều 29 Tết, các gia đình đã tranh thủ ra chợ chọn mua những bó mùi già đã ra hoa, lấm tấm hạt nhỏ, thân ngả nâu tía.

Giữ hương Tết xưa bằng nồi nước mùi già và phong tục xông nhà truyền thống - Ảnh 2.

Giữa nhịp sống hiện đại, phong tục xông nhà bằng mùi già vẫn được nhiều người Hà Nội gìn giữ. Ảnh: NVCC

Bà An cho biết, theo quan niệm dân gian, mùi càng "già" thì hương càng đậm và giữ được lâu, thích hợp để đun nước tắm Tất niên và dùng xông nhà sáng đầu năm.

Sau khi tắm gột rửa bụi trần cuối năm, phần mùi còn lại sẽ được treo nơi khô ráo. Đến sáng Mùng 1, mùi được đun sôi, nước dùng để lau nhà, xông khắp các phòng với mong muốn thanh lọc không khí, xua đi điều không may của năm cũ.

"Không chỉ riêng ngày Mùng 1 Tết, nhiều gia đình xông nhà đón lộc đầu xuân bằng mùi già cả 3 ngày Tết. Bởi hương mùi dịu mà sâu, thoảng qua từng góc nhà, mang lại cảm giác ấm cúng, tươi mới", An cho hay.

Giữ hương Tết xưa bằng nồi nước mùi già và phong tục xông nhà truyền thống - Ảnh 3.

Những bó mùi thơm được mua từ chiều 29 Tết, phơi khô cẩn thận, chờ sáng Mùng 1, Mùng 2 tỏa hương khắp nhà, như một nghi thức đón lộc đầu xuân.

Nhiều người cho rằng, việc xông nhà đầu năm không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn giúp khởi đầu năm mới trong trạng thái nhẹ nhõm, thư thái. Giữa nhịp sống hiện đại, phong tục giản dị này vẫn được duy trì như một cách giữ lại mùi Tết truyền thống giữa lòng phố thị.

Theo bà An, mùi già những ngày cận Tết có giá dao động từ 10.000 - 20.000 đồng mỗi bó nhỏ, bó lớn khoảng 70.000 - 80.000 đồng. 

Dù không phải mặt hàng đắt đỏ, nhưng luôn "cháy hàng" vào chiều cuối năm. Những xe  mùi già từ ngoại thành nối nhau về phố, kịp đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân.

Giữ hương Tết xưa bằng nồi nước mùi già và phong tục xông nhà truyền thống - Ảnh 4.

Với nhiều gia đình Hà Nội, vài bó mùi già trữ sẵn trong bếp không chỉ để tắm gột rửa bụi trần, mà còn là cách giữ gìn một phong tục đẹp: Xông nhà đón lộc, gửi gắm ước vọng bình an, hanh thông trong năm mới.

Giữa bao đổi thay, nồi nước mùi già sáng những ngày đầu Tết Nguyên đán vẫn âm thầm tỏa hương trong nhiều căn nhà Hà Nội - mộc mạc, giản dị nhưng gửi gắm ước vọng về một năm mới an lành, hanh thông.

Với nhiều gia đình Hà Nội, vài bó mùi già trữ sẵn trong bếp không chỉ để tắm gót rửa bụi trần, mà còn là cách giữ gìn một phong tục đẹp: Xông nhà đón lộc, gửi gắm ước vọng bình an, hanh thông trong năm mới.

