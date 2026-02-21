Không phải chỉ tiết kiệm mới thoát nghèo, đây là 6 thói quen cần duy trì để dư được 100 triệu đồng năm Bính Ngọ 2026

Không phải chỉ tiết kiệm mới thoát nghèo

Giữa những dự đoán kinh tế 2026 vẫn còn nhiều khó khăn thì khi nhắc đến quản lý tài chính trong năm Bính Ngọ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các bước tiết kiệm cần thiết.

Mục tiêu tiết kiệm rất tốt. Song đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng vẫn chỉ nằm trên kế hoạch mà chưa biến thành hiện thực? Nếu các quyết tâm về tiền bạc chỉ là 1 danh sách dài công việc mà bạn biết mình "lẽ ra" phải làm nhưng lại chưa làm, có thể bạn sẽ tiếp tục gặp thất bại trong quản lý túi tiền ở năm nay. Tốt hơn, đó là cách bạn xây dựng mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc và thay đổi thói quen chi tiêu để thoát nghèo trong năm nay.

5 thói quen cần duy trì để dư được 100 triệu đồng năm Bính Ngọ 2026

Trả cho bản thân trước tiên

Ông Warren Buffett từng nói: "Đừng tiết kiệm số tiền còn lại sau khi tiêu xài, mà hãy tiêu số tiền còn lại sau khi đã tiết kiệm".

Nghĩa là nếu bạn đợi đến cuối tháng mới tiết kiệm, rất có thể sẽ chẳng còn lại đồng nào. Nhưng nếu bạn ưu tiên tiết kiệm trước, bạn sẽ buộc phải cân đối chi tiêu với phần tiền còn lại. Từ đó, bạn sẽ tránh lãng phí và vẫn tích lũy được kể cả với mức thu nhập khiêm tốn.

Nhiều người trung lưu cho rằng mình không thừa tiền để tiết kiệm, nhưng nếu thay đổi cách tiếp cận như Buffett khuyên, bạn có thể sẽ ngạc nhiên vì mình vẫn tiết kiệm được khá nhiều.

Cắt giảm những khoản chi không cần thiết

Một trong những bí quyết để đạt được sự ổn định tài chính là biết loại bỏ những chi phí không cần thiết. Khi bạn sống với ngân sách eo hẹp hơn, bạn sẽ dễ dàng nhận ra đâu là nhu cầu thật sự và đâu là khoản chi tiêu dư thừa. Dù số tiền tiết kiệm ban đầu không lớn, theo thời gian, nó sẽ tích lũy thành khoản đáng kể.

Đừng bỏ qua việc chi tiêu những khoản tiền nhỏ

Là những người bình thường, hầu hết chúng ta đều chỉ có một thu nhập từ tiền lương hàng tháng. Do đó, bạn đừng nên phung phí tiền bạc vào những khoản chi nhỏ, đặc biệt dễ dàng bị bỏ qua, chẳng hạn như tiền uống trà sữa hàng ngày hay phí vận chuyển khi mua hàng online,...

Tuy ở thời điểm mua hàng, bạn sẽ thấy số tiền này không phải con số đáng kể nhưng nếu cộng dồn lại thì chúng sẽ trở thành con số lớn. Mỗi đồng tiền chúng ta có được thì đều khó lòng kiếm ra nên hãy học cách trân trọng chúng.

Lập ngân sách chi tiêu theo ngày

Với những người "tiết kiệm chưa được thành công lắm" trong năm 2024, có lẽ, một trong những lý do chính là không ghi chép chi tiêu, nên cũng chẳng hiểu tiền "chạy" đâu mất. Nhắc tới chuyện quản lý tài chính nói chung, ai cũng biết phải ghi chép chi tiêu mới được.

Đó là nguyên tắc cơ bản kinh điển. Nhưng với những người hay quên, chuyện ấy lại không đơn giản. Vậy có cách nào để quản lý chi tiêu hiệu quả không nếu bỏ qua việc ghi chép?

Đừng chi tiêu quá mức

Nếu tạm thời bạn vẫn chưa biết cách làm thế nào để tăng lương và đa dạng thu nhập thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chi tiêu ít đi. Trước mọi hình thức tiêu dùng, điều quan trọng là bạn cần phải phân biệt, đâu là món hàng bạn "muốn" và bạn "cần". Hãy tự hỏi, liệu món đồ đó có thực sự đáng để bạn bỏ tiền mua chúng hay không?

Đừng mua sắm quá nhiều, bạn thực sự không cần quá nhiều món đồ để có cuộc sống tốt hơn. Hãy nhớ, chỉ đặt mua những món đồ thiết yếu mà bạn thực sự cần. Việc mua sắm quá tay không chỉ làm tổn hại tài chính mà còn gây ra sự tích trữ hàng hoá không cần thiết, tích tụ bụi trong nhà, làm ảnh hưởng cả chất lượng sống của bạn.

Đừng quan tâm quá nhiều đến cuộc sống của người khác

Nếu bạn muốn tiến gần hơn đến sự giàu có, đừng ngại nói về tiền bạc, và hãy nói về chủ đề này một cách khéo léo. Dù là với ai đi nữa, tiền bạc thực sự có ý nghĩa quan trọng với cuộc sống của chúng ta.

Mặt khác, chúng ta không nên dành quá nhiều chú ý cho cuộc sống của người khác. Chúng ta không nên dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cuộc sống tưởng chừng như hào nhoáng của người khác. Điều quan trọng nhất là bản thân chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc.

Chúng ta không cần ghen tị với những gì người khác có, từ đó lãng phí tiền bạc vào những món đồ chỉ để thể hiện đẳng cấp của bản thân. Chúng ta chỉ nên trân trọng món đồ mình thực sự thích và thấy cần thiết.