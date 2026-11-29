Hội chợ Chuyển đổi số - Tiêu dùng xanh và Hà Nội đêm không ngủ 2026: Càng khuya càng giảm, nhiều mặt hàng ưu đãi lên tới 100%
GĐXH - Tại hơn 200 điểm bán lẻ trên địa bàn Thủ đô, chuỗi sự kiện kích cầu mua sắm cuối năm của Hà Nội mang đến loạt ưu đãi sâu theo khung giờ tối, kết hợp trải nghiệm công nghệ số và quảng bá sản phẩm thân thiện với môi trường.
Hội chợ khuyến mại Chuyển đổi số - Tiêu dùng xanh và Hà Nội đêm không ngủ - HaNoi Midnight Sale năm 2026 là chuỗi hoạt động nổi bật thứ hai trong khuôn khổ Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2026.
Hơn 200 điểm bán đồng loạt kích cầu, ưu đãi chạm mức 100% sau 22h
Với thông điệp "Trải nghiệm công nghệ số - Kết nối tiêu dùng xanh" và "Đại tiệc sắm - Càng khuya càng giảm", chương trình năm nay tạo dấu ấn khi triển khai đồng bộ tại 10 hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị lớn trên địa bàn Thủ đô như: GO! Thăng Long, MM Mega Market Phạm Văn Đồng, MM Mega Market Hoàng Mai, BRGmart Phạm Ngọc Thạch, Co.opmart Hà Đông, MediaMart, Pico, Lan Chi, Nguyễn Kim...
Tại mỗi điểm bán chính, Ban tổ chức bố trí không gian trưng bày rộng trên 50m², tập trung giới thiệu các nhóm sản phẩm xanh, hàng hữu cơ, sản phẩm tái chế, sản phẩm ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường và các mặt hàng OCOP xếp hạng cao của Hà Nội.
Điểm hấp dẫn nhất đối với người tiêu dùng là chính sách giảm giá theo khung giờ tối nhằm kích thích nhu cầu mua sắm về đêm, cụ thể:
Từ 17h đến 22h: Mức giảm giá lên tới 50% cho hàng nghìn mặt hàng thiết yếu, điện máy, gia dụng.
Sau 22h: Mức ưu đãi bứt phá, có thể lên tới 100% đối với một số sản phẩm và chương trình khuyến mại đặc biệt.
Không chỉ dừng lại ở 10 điểm cầu chính, sức nóng của chương trình còn lan tỏa tới hơn 200 điểm bán hàng thuộc các hệ thống bán lẻ lớn như Central Retail (GO!, Tops Market), BRGmart, Fujimart, WinMart, Aeon, Lotte, Co.opmart, MediaMart, Pico...
Tại đây, hàng nghìn sản phẩm đồng loạt giảm giá trên 50%, đi kèm quà tặng và nhiều ưu đãi hoàn tiền khi thanh toán không dùng tiền mặt.
Đẩy mạnh trải nghiệm thanh toán số và bán hàng đa nền tảng
Ghi nhận của phóng viên vào những ngày cuối tuần cho thấy, không chỉ được tiêu dùng thỏa thích với giá tốt, người dân được linh hoạt mua sắm trực tiếp tại siêu thị hoặc đặt hàng qua các ứng dụng, website bán lẻ; đồng thời trực tiếp trải nghiệm các phương thức thanh toán hiện đại như quét mã QR Code, thanh toán chạm NFC, mở tài khoản nhận hoàn tiền ngay tại quầy.
Bên cạnh đó, hoạt động livestream bán hàng được tổ chức sôi nổi ngay tại các siêu thị, kết nối trực tiếp với các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee.
Để tăng sức lan tỏa tới tận cơ sở, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã phối hợp với 126 xã, phường để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và khuyến khích các địa phương tổ chức phiên livestream quảng bá sản phẩm, hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn.
Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thị trường bán lẻ đang dịch chuyển mạnh mẽ khi người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ cũng như giá trị của sản phẩm đối với sức khỏe và môi trường. Do đó, việc kết hợp chuyển đổi số với tiêu dùng xanh và mở rộng kinh tế đêm là hướng đi tất yếu để thương mại Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững.
Thực tế cho thấy hiệu quả rõ rệt từ các đợt kích cầu quy mô lớn của thành phố. Trước đó, tại Chương trình Khuyến mại tập trung chủ đề "Mua sắm thông minh - Kết nối số" diễn ra ở Khu đô thị An Bình City (quy mô 100 gian hàng), chỉ sau 5 ngày đã thu hút hơn 30.000 lượt khách, các phiên livestream đạt hàng trăm nghìn lượt xem với tổng doanh thu ước đạt hơn 50 tỷ đồng.
Để chương trình lần này phát huy hiệu quả thực chất, lãnh đạo Sở Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị phân phối phải đảm bảo chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin khuyến mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ưu tiên quảng bá hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP.
Trong thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho thị trường bán lẻ và gia tăng tỷ trọng kinh tế số của Thủ đô.
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