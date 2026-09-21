Mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu đồng, sau 20 năm có bao nhiêu tiền

Tiết kiệm bằng bỏ ống

Theo Tạp chí Thanh niên Việt, mỗi tháng để dành 2 triệu đồng, một năm để dành được 24 triệu đồng. Sau 20 năm, tổng số tiền gốc là 480 triệu đồng.

Gần nửa tỷ đồng nghe không hề nhỏ. Với nhiều gia đình, đó có thể là thành quả của hàng nghìn lần từ chối mua sắm, hạn chế ăn ngoài, không đổi xe mới hoặc bớt đi những chuyến du lịch.

Nhưng trong bài toán dưỡng già, câu hỏi quan trọng không phải chỉ là: "Sau 20 năm tôi có bao nhiêu tiền?", mà phải là: Đến lúc nghỉ hưu, số tiền ấy còn mua được bao nhiêu năm sống?

Tiết kiệm bằng gửi lấy lãi suất ngân hàng

Tiền lãi hàng tháng phụ thuộc vào mức lãi suất từng ngân hàng áp dụng. (Ảnh minh họa)

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, tuy nhiên, trường hợp mang số tiền 2 triệu đồng một tháng đi gửi tiết kiệm ngân hàng trong thời gian tương ứng, thì tiền vốn và lãi sẽ là bao nhiêu?

Gửi tiết kiệm/tích lũy an toàn (Lãi suất trung bình 6%/năm): Tổng tiền (Gốc + Lãi): Khoảng 924 triệu đồng.

Đầu tư sinh lời cao hơn (Lãi suất trung bình 8%/năm): Tổng tiền (Gốc + Lãi): Khoảng 1,17 tỷ đồng.

Bảng so sánh giữa bỏ ống và gửi tiết kiệm 2 triệu đồng

🔎 Phương án 💰 Tiền gốc sau 20 năm 📈 Tổng tiền nhận về 💡 Lãi suất giả định 📌 Giữ tiền mặt 480 triệu 480 triệu 0% / năm 📌 Gửi góp ngân hàng 480 triệu ~924 triệu 6% / năm 📌 Gửi góp ngân hàng 480 triệu ~1,17 tỷ 8% / năm





Lưu ý, 1,17 tỷ đồng là giá trị danh nghĩa theo giả định trên. Sau 20 năm, sức mua thực tế của khoản tiền này sẽ thấp hơn do tác động của lạm phát.



