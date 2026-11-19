Tiếp nối thành công từ kỳ tổ chức đầu tiên, Hội Đông y TP. Hà Nội sẽ phối hợp cùng Đại học Phenikaa và Công ty Cổ phần Đông Tây y Trường Xuân tổ chức Ngày hội Đông y Hà Nội lần thứ II năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 13/12/2026 tại Đại học Phenikaa (đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, Hà Nội), với lễ khai mạc chính thức vào sáng 12/12, quy tụ khoảng 600 đại biểu.

Mang thông điệp "Tinh hoa Đông y Thăng Long – Hà Nội: Kết nối truyền thống, ứng dụng công nghệ vì sức khỏe cộng đồng", ngày hội năm nay được thiết kế thành một không gian mở, kết nối chặt chẽ giữa thầy thuốc, nhà khoa học, doanh nghiệp dược liệu với người dân Thủ đô.

Chiều ngày 19/11/2026 Hội Đông y thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo, thông tin về kế hoạch tổ chức Ngày hội Đông y Hà Nội lần thứ II năm 2026.

1.000 suất khám và tư vấn sức khỏe miễn phí

Hoạt động thu hút sự quan tâm lớn nhất của người dân là chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe nhân đạo diễn ra trong hai ngày 11 và 12/12. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ phục vụ khoảng 1.000 lượt người, đặc biệt ưu tiên người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về quy mô chuyên môn, đại diện Ban tổ chức cho biết công tác khám chữa bệnh được chuẩn bị bài bản với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ y bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và Bệnh viện Phenikaa.

Cụ thể, khu vực khám sẽ bố trí 16 bàn khám cùng đầy đủ trang thiết bị y tế, cận lâm sàng và tổ cấp cứu túc trực tại chỗ để đảm bảo an toàn tối đa. Do thời gian diễn ra trong hai ngày, các bác sĩ sẽ tập trung khám sàng lọc, tư vấn điều trị các bệnh lý thông thường và cấp phát quà, dược liệu hỗ trợ. Với những trường hợp phát hiện bệnh lý phức tạp cần điều trị chuyên sâu, người dân sẽ được hướng dẫn chuyển tuyến đến các cơ sở y tế phù hợp để tiếp tục theo dõi.

Không gian trải nghiệm dược liệu và hội thảo chuyên sâu

Bên cạnh hoạt động vì cộng đồng, Ngày hội Đông y Hà Nội 2026 còn mang đến nhiều hoạt động chuyên môn và trải nghiệm phong phú:

Triển lãm Đông y Hà Nội (11 – 13/12): Quy tụ khoảng 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại dược liệu sạch, tư liệu quý, bài thuốc gia truyền và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn pháp lý. Đây là dịp để người dân tìm hiểu nguồn gốc dược liệu an toàn, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh Đông dược.

Hội thảo khoa học quốc tế (12/12): Với chủ đề "Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Chính sách, kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển tại Thủ đô Hà Nội", hội thảo dự kiến có khoảng 40 báo cáo khoa học. Các chuyên gia sẽ cùng thảo luận về giải pháp ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả và tính an toàn của y học cổ truyền trong đời sống hiện đại.

Lễ biểu dương, ghi nhận (13/12): Khép lại ngày hội là lễ vinh danh khoảng 20 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển nền Đông y Thủ đô.

Theo đại diện Hội Đông y TP. Hà Nội, toàn bộ nguồn lực tổ chức sự kiện được kết hợp giữa ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch. Song song với việc tổ chức ngày hội, Hội cũng đang đẩy mạnh đề án xây dựng hệ thống phòng khám y học cổ truyền chất lượng cao và siết chặt quy chế đạo đức nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu giúp người dân Thủ đô ngày càng yên tâm khi tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh bằng Đông y.

Bộ Y tế tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng cao Sơn La GĐXH - ngày 08/03/2025, Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Y tế, Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đoàn thanh niên các Bệnh viện tuyến Trung ương cùng Sở Y tế tỉnh Sơn La và các đơn vị trực thuộc tổ chức Chương trình Khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho hơn 470 bà con nhân dân và học sinh của xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.