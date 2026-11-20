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Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, đơn vị phát hiện hai vụ việc liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, CSGT phát hiện xe ô tô BKS 75C-087.84 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Đồng Hà đến Huế, Đội CSGT đường bộ số 2 bố trí tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến và tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

CSGT kiểm tra số hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, gồm: 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE (Thái Lan), 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE (Thái Lan), 360 hộp nhãn hiệu OAIS (Thái Lan), 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổng giá trị hàng hóa hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và kiểm tra tải trọng phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô BKS 50H-141.58 do Trương Đình Hải (SN 1996, trú tại TDP 5, xã A Lưới 2) điều khiển có hành vi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép từ trên 10% đến 30%.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và Công ty TNHH TMDV VCDL Xuân Thảo (địa chỉ tại TPHCM) về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm về quá tải trọng.

Đáng chú ý, trong quá trình yêu cầu hạ tải, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 5 tấn vải và 3 bao áo khoác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.