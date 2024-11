Người mẹ khóc nghẹn khi con trai bị lừa bán, đánh đập

Ngày 11/11, Phòng cảnh sát Hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, vừa tiếp nhận trình báo của một người mẹ về việc con trai bị lừa bán ra nước ngoài, bị đánh đập.

Người mẹ trình bày, ngày 13/10, người con trai (20 tuổi) vào TP Đà Nẵng xin việc làm. Ít hôm sau, con trai gọi điện về bảo "được người quen trên mạng rủ sang Campuchia làm việc".

"Nghe con trai nói, tôi đã không đồng ý và tìm mọi cách ngăn cản cháu cũng như cảnh báo về việc sẽ bị lừa bán… Thế nhưng nó vẫn quyết đi" – người mẹ kể.

Đến ngày 20/10, người con gọi về báo "con đã bán điện thoại để có tiền sang Campuchia". Từ đó, gia đình mất liên lạc với con trai. Ngày 3/11, người mẹ nhận được tin nhắn qua Zalo của con, thông báo đã bị bán sang Campuchia, gần khu vực biên giới Thái Lan. Một ngày sau, tin nhắn tương tự gửi về. Dù gia đình có gắng liên lạc lại nhưng bên kia không hồi âm.

Chiều 6/11, người mẹ nhận được hình ảnh, video một người bị đánh bầm dập, chảy nhiều máu và kèm tin nhắn chuộc con, nếu không nhận xác về mà chôn.

"Nhìn hình ảnh tôi không nhận ra được đó có phải là con trai mình không nhưng tôi rất lo lắng, hoảng loạn. Dù cố gắng liên lạc lại bảo bao nhiêu tiền cũng chuộc về nhưng bên kia không hồi âm" – người mẹ khóc nghẹn nói và mong muốn các cơ quan chức năng tìm cách giải cứu con mình.

