Lừa dối vợ trong vỏ bọc người chồng mẫu mực, tôi đánh mất gia đình ở tuổi 45

Vợ tôi là người phụ nữ tri thức, thông minh và mạnh mẽ. Cô ấy cư xử chừng mực, xử lý mọi vấn đề bằng sự điềm đạm và tử tế hiếm có. Trong các mối quan hệ xã hội, vợ tôi được đồng nghiệp nể trọng. Không phải vì cô ấy khéo luồn lách, mà vì năng lực và nhân cách.

Hai con gái của tôi được mẹ dạy dỗ chu đáo nên rất ngoan và học giỏi. Tôi thường xuyên đưa đón con đi học, tham gia họp phụ huynh, không bỏ lỡ những dịp quan trọng của gia đình. Tôi tự hào về vợ, về con và hãnh diện về chính mình, một người đàn ông tưởng như trọn vẹn cả công việc lẫn mái ấm.

Có lẽ vì vợ quá tin tôi, vì gia đình êm đềm đến mức không ai đặt câu hỏi, tôi đã tự cho mình cái quyền sai lầm. Tôi lén lút ngoại tình với một đồng nghiệp. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện, rồi những buổi gặp riêng. Tôi tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là “vui vẻ” bên ngoài, rằng mình luôn là người chồng, người cha có trách nhiệm.

Khi đối diện cô ấy, ánh mắt của vợ đã cho tôi hiểu rằng, niềm tin trong cô ấy đã sụp đổ (ảnh minh họa: AI)

Quả thực, tôi không sao nhãng gia đình. Tôi vẫn đưa con đi học mỗi sáng, vẫn về nhà đúng giờ, vẫn ăn cơm cùng vợ con. Chính điều đó khiến vợ tôi không bao giờ nghi ngờ chồng. Cô ấy tin rằng người đàn ông luôn hiện diện trong từng nhịp sinh hoạt gia đình như tôi thì không thể phản bội.

Nhưng bí mật nào rồi cũng có giới hạn. Người phụ nữ tôi ngoại tình bắt đầu đòi hỏi và làm quá. Cô ấy muốn nhiều hơn những gì tôi có thể cho, đó là danh phận, bắt tôi phải ly dị vợ để cô ấy được danh chính ngôn thuận. Khi tôi từ chối, cô ấy dọa sẽ nhắn tin cho vợ tôi. Tôi đã hoảng sợ, đã van xin, đã khuyên nhủ rằng làm vậy chỉ khiến tất cả đau khổ.

Mọi chuyện rồi cũng vỡ lở. Vợ tôi khi biết chuyện, cô ấy không gào thét mà rất bình tĩnh, không truy hỏi. Nhưng khi đối diện cô ấy, ánh mắt của vợ đã cho tôi hiểu rằng, niềm tin của cô ấy đã sụp đổ.

Khi viết ra những dòng này, tôi cảm nhận rõ mình đang tuột dần khỏi tay gia đình mà mọi người mơ ước. Tôi đã đánh đổi sự bình yên, lòng tin và tình yêu bền bỉ của người vợ tử tế chỉ vì ham của lạ và ngây thơ nghĩ rằng có thể giấu được mãi.

Giờ đây, mỗi buổi sáng đưa con đi học, tôi luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Bữa cơm gia đình cũng trở nên im lặng đến ngột ngạt dù không hề có lời trách móc nào. Tôi đang rất mệt mỏi và hoang mang không biết phải làm gì để vợ tôi có thể tha thứ khi niềm tin trong cô ấy đã vỡ vụn.