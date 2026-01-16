Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng
GĐXH - Một cuộc ngoại tình đã bị phơi bày giữa phố khi người vợ đang chở con đi mua sắm. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là sự phản bội, mà còn là thái độ thờ ơ của người chồng trước vợ con.
Bắt quả tang ngoại tình
Sự việc xảy ra tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) khi người phụ nữ đang điều khiển xe máy điện chở theo con nhỏ đi mua sắm thì bất ngờ nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc của chồng mình trên đường. Hình ảnh này khiến người phụ nữ không khỏi hoang mang về khả năng ngoại tình của chồng.
Lại gần, cô sững sờ khi trên xe không chỉ có chồng mà còn xuất hiện một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu ngồi ở ghế sau, làm dấy lên nghi ngờ ngoại tình vốn âm ỉ bấy lâu.
Không chấp nhận bỏ qua, người vợ lập tức bám theo chiếc xe cho đến khi nó dừng lại trước một quán mì.
Tại đây, cô dùng xe máy chặn đầu ô tô và đối diện trực tiếp với chồng cùng người phụ nữ đi cùng, biến nghi ngờ ngoại tình thành sự thật phơi bày giữa nơi công cộng.
Phản ứng gây sốc của người chồng
Khi nhận ra vợ con đã đứng trước mặt, thay vì bước xuống giải thích hay xin lỗi, người chồng lại chọn cách khóa chặt cửa xe và kéo kín cửa sổ.
Hành động lạnh lùng này khiến người vợ không kìm được cảm xúc, liên tục đập vào cửa kính, yêu cầu hai người ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Trong lúc hỗn loạn, người chồng cố gắng lái xe rời đi để thoát khỏi hiện trường ngoại tình bị bắt quả tang.
Tuy nhiên, nhiều người dân đã đứng ra hỗ trợ người vợ, tạo thành vòng vây xung quanh chiếc ô tô, khiến cặp đôi không thể rời đi.
Trước áp lực từ đám đông, người đàn ông buộc phải bước xuống xe. Thế nhưng, thay vì tỏ ra hối hận về hành vi ngoại tình, anh ta lại lớn tiếng quát tháo vợ giữa phố.
Trong lúc đó, người vợ đang giữ chặt tóc của cô gái được cho là nhân tình, còn cô gái trẻ chỉ cúi đầu, dùng tóc che mặt, né tránh ánh nhìn của mọi người.
Hậu quả sau vụ ngoại tình ầm ĩ
Căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm khi người chồng bị cho là đã đe dọa sẽ đánh vợ nếu cô không buông tay.
Trước tình hình mất kiểm soát, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông và đưa những người liên quan rời khỏi hiện trường, chấm dứt vụ ngoại tình ồn ào giữa phố.
Theo các nguồn tin địa phương, người đàn ông đã mất việc làm sau sự việc do hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Về phía người vợ, cô đang cân nhắc việc ly hôn nhưng vẫn đối mặt với nhiều lo lắng về tài chính và tương lai của con cái sau biến cố ngoại tình gây chấn động này.
Cuộc hôn nhân từ thanh xuân và cái kết đầy cay đắng
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa khi biết rằng cặp vợ chồng đã gắn bó với nhau từ thời thanh xuân.
Người vợ theo chồng từ năm 16 tuổi, âm thầm hỗ trợ công việc kinh doanh ngành cửa, chăm sóc gia đình và con cái mà chưa từng than phiền, để rồi phải đối diện với cú sốc ngoại tình nơi công cộng.
Theo chia sẻ, vào năm 2023, người chồng quen biết cô gái trẻ tại một tiệm massage chân.
Từ những lần gặp gỡ ban đầu, mối quan hệ dần vượt quá giới hạn và trở thành cuộc ngoại tình bí mật kéo dài, cho đến khi bị phơi bày trước sự chứng kiến của vợ con và đám đông.
Trước khi sự việc xảy ra, người vợ từng phát hiện những tin nhắn mờ ám của chồng. Dù tổn thương sâu sắc, cô vẫn lựa chọn tha thứ vì con cái và mong muốn giữ gìn tổ ấm.
Thế nhưng, niềm tin ấy cuối cùng đã bị phản bội theo cách đau đớn nhất, khi hành vi ngoại tình bị bắt quả tang ngay giữa phố đông người.
Dấu hiệu ngoại tình trong hôn nhân: Khi phản bội bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ
Ngoại tình trong hôn nhân hiếm khi xảy ra như một cú sốc bất ngờ. Phần lớn các mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu âm thầm, len lỏi qua những thay đổi nhỏ trong hành vi, cảm xúc và cách một người dần né tránh đời sống vợ chồng.
Nếu quan sát đủ tinh tế, nhiều dấu hiệu ngoại tình đã xuất hiện từ rất sớm.
Khi đời sống sinh hoạt chung bắt đầu bị né tránh
Một trong những thay đổi thường gặp là việc đột nhiên không muốn giặt quần áo chung hoặc để bạn đời chạm vào đồ dùng cá nhân.
Hành vi tưởng chừng vô hại này đôi khi xuất phát từ mong muốn che giấu mùi nước hoa lạ, hóa đơn chi tiêu bí mật hoặc những dấu vết của các cuộc gặp riêng tư bên ngoài hôn nhân.
Song song với đó, việc ít hoặc không còn muốn đăng ảnh chung trên mạng xã hội cũng là dấu hiệu đáng lưu tâm.
Theo Bethany Ricciardi, chuyên gia về tình dục và các mối quan hệ tại nền tảng tư vấn trực tuyến TooTimid (Mỹ), việc hạn chế hình ảnh chung thường phản ánh mong muốn "giữ cửa mở" cho một mối quan hệ khác, tránh bị ràng buộc bởi hình ảnh gia đình.
Lịch trình mập mờ và khoảng cách cảm xúc ngày một lớn
Ngoại tình thường đi kèm với những lý do tăng ca, công tác hoặc bận việc bất thường.
Làm việc nhiều không phải vấn đề, nhưng nếu lịch trình trở nên khó kiểm chứng, thiếu minh bạch và người trong cuộc né tránh trò chuyện về công việc, đó có thể là cách che đậy thời gian dành cho người thứ ba.
Cùng lúc, các thiết bị cá nhân như điện thoại, email hay mạng xã hội đột ngột trở thành "vùng cấm".
Việc thay đổi mật khẩu, mang điện thoại theo mọi lúc hoặc phản ứng gay gắt khi bị hỏi han thường cho thấy người đó đang che giấu nội dung riêng tư không muốn bạn đời biết.
Chăm chút ngoại hình nhưng không còn vì gia đình
Một dấu hiệu ngoại tình khác dễ nhận thấy là sự thay đổi đột ngột trong việc chăm sóc ngoại hình.
Tập luyện gắt gao, ăn mặc chỉn chu quá mức, mua sắm quần áo mới liên tục nhưng không gắn với dịp đặc biệt hay nhu cầu chung của gia đình thường phản ánh mong muốn gây ấn tượng với ai đó bên ngoài hôn nhân.
Trong khi đó, sự quan tâm dành cho bạn đời lại giảm sút rõ rệt. Justin Lavelle, Giám đốc truyền thông tại PeopleLooker (Hoa Kỳ), cho rằng khi những tin nhắn hỏi han, lời bày tỏ tình cảm hay sự chia sẻ cảm xúc không còn hướng về gia đình, rất có thể nó đã được chuyển sang một mối quan hệ khác.
Nghi ngờ ngược và những món quà bất thường
Điều trớ trêu là nhiều người ngoại tình lại thường xuyên nghi ngờ, buộc tội bạn đời không chung thủy.
Các chuyên gia tâm lý gọi đây là hiện tượng "phản chiếu", khi người trong cuộc vô thức gán lỗi lầm của mình lên đối phương để giảm cảm giác tội lỗi.
Bên cạnh đó, việc đột nhiên tặng quà đắt tiền mà không có lý do rõ ràng cũng có thể là dấu hiệu của ngoại tình.
Theo Charlotte Rivers, chuyên gia tư vấn hôn nhân tại Anh, đây đôi khi là cách một người tự xoa dịu lương tâm sau những hành vi sai trái, hơn là sự quan tâm xuất phát từ tình cảm chân thành.
Khi lời than "không hạnh phúc" xuất hiện ngày một nhiều
Nhiều người ngoại tình thường xuyên nói rằng mình không hạnh phúc trong hôn nhân.
Một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Mỹ cho thấy, những người tự nhận "không hạnh phúc" có nguy cơ ngoại tình cao hơn đáng kể so với những người hài lòng với đời sống vợ chồng.
Cùng với đó là xu hướng thích đi chơi, sinh hoạt một mình, giảm mạnh nhu cầu dành thời gian chung cho gia đình.
Khi sự mập mờ về điểm đến, lịch trình và các mối quan hệ đi kèm với khoảng cách cảm xúc ngày càng lớn, đó là dấu hiệu cho thấy hôn nhân đang rạn nứt nghiêm trọng.
Ngoại tình không phải cú ngã bất ngờ
Nhà tâm lý học Esther Perel, tác giả cuốn The State of Affairs: Rethinking Infidelity, từng nhấn mạnh rằng ngoại tình thường là triệu chứng của một mối quan hệ đã tổn thương từ lâu, chứ không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến đổ vỡ.
Việc nhận diện sớm các dấu hiệu ngoại tình không nhằm kết tội hay đổ lỗi, mà để các cặp đôi có cơ hội đối diện với khủng hoảng khi nó chưa vượt quá tầm kiểm soát.
Đối thoại thẳng thắn, trị liệu hôn nhân hoặc lựa chọn kết thúc trong tôn trọng vẫn luôn là những con đường lành mạnh hơn so với việc để hôn nhân chìm dần trong im lặng và tổn thương kéo dài.
