Lương hưu cao vẫn không 'vừa mắt' con rể, 1 năm sau tôi lặng lẽ xách vali về quê

Dưới đây là câu chuyện của tôi, một người từng nghĩ rằng có con gái bên cạnh và có lương hưu ổn định là đủ để tuổi già bình yên.

Cả đời dồn hết cho con gái

Tôi họ Lưu, lấy vợ muộn và chỉ có một cô con gái. Từ nhỏ, vợ chồng tôi đã xác định, dù thu nhập không cao nhưng sẽ cố gắng để con có điều kiện học hành tốt nhất.

Những năm còn đi làm, chúng tôi tiết kiệm từng đồng, cũng là để sau này có khoản lương hưu đủ sống và có thể hỗ trợ con khi cần.

Con gái tôi ngoan ngoãn, tự giác học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mong con về quê thi công chức để có công việc ổn định.

Nhưng con quyết định ở lại thành phố lập nghiệp. Dù không đồng tình hoàn toàn, tôi vẫn ủng hộ vì tin rằng con có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.

Khi con kết hôn, vợ chồng tôi lo toàn bộ chi phí cưới hỏi, còn vay mượn gần 100.000 NDT để mua nhà cho con.

Thời điểm ấy, tôi nghĩ đơn giản: mình có lương hưu, sau này vẫn sống được, nên giúp con càng nhiều càng tốt.

Đều đặn trích lương hưu trợ cấp cho con

Khi trả hết nợ, nhờ có lương hưu ổn định, vợ chồng tôi mỗi tháng vẫn gửi cho con gái từ 2.000–3.000 NDT.

Chúng tôi từng trải qua khó khăn nên sống rất tiết kiệm. Khoản lương hưu không chỉ để chi tiêu cho bản thân mà còn dùng để hỗ trợ con cái.

Thời điểm ấy, tôi không hề nghĩ rằng một ngày mình sẽ phải tính toán lại từng đồng lương hưu cho riêng mình.

Mất vợ, tôi mang theo lương hưu lên thành phố ở cùng con

Sau khi vợ tôi đột ngột qua đời, tôi rơi vào trạng thái cô đơn cùng cực. Con gái là người thân duy nhất còn lại.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện về ở với con, dù trước đó từng từ chối lời đề nghị "nghỉ hưu cùng các con".

Tôi mang theo quần áo, giấy tờ, sổ tiết kiệm và cả khoản lương hưu hàng tháng lên thành phố.

Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, có con bên cạnh, có lương hưu đủ sống, tuổi già chắc sẽ không quá tệ.

Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Lương hưu có, nhưng tiếng nói không còn trọn vẹn

Tôi không lên nhà con để hưởng thụ. Việc nhà chia đôi, tôi làm một nửa, con gái làm một nửa. Con rể gần như không động tay vào việc gì.

Có lần tôi nhẹ nhàng góp ý, mong con rể san sẻ với vợ, nhưng cậu ấy cho rằng đàn ông kiếm tiền đã đủ vất vả, việc nhà là của phụ nữ.

Tôi cảm thấy bất công cho con gái. Nhưng mỗi lần tôi nói nhiều hơn vài câu, không khí trong nhà lại nặng nề.

Con rể không cãi tôi trực tiếp, nhưng lại trách móc con gái vì "để bố xen vào chuyện gia đình".

Lúc đó tôi mới hiểu dù mình có lương hưu, có đóng góp tài chính, nhưng khi đã sống trong nhà con, vai trò của mình vẫn rất mong manh.

Khi con rể muốn đón bố mẹ ruột lên, tôi hiểu vị trí của mình

Một ngày, con rể đề nghị đón bố mẹ ruột lên ở cùng. Lý do rất chính đáng: cha mẹ già cần được chăm sóc. Nhưng phương án sắp xếp khiến tôi choáng váng, tôi sẽ phải ngủ chung phòng với bố của con rể.

Tôi hiểu ngay, nếu bố mẹ con rể lên, tôi chỉ có một lựa chọn là rời đi.

Căn nhà tôi từng bỏ tiền mua cho con gái nay đã là tài sản chung sau hôn nhân. Tôi không có quyền phản đối.

Dù tôi vẫn có lương hưu hàng tháng, nhưng về mặt pháp lý và tình cảm, tôi không còn vị trí vững chắc trong ngôi nhà ấy.

Sau hai ngày suy nghĩ, tôi quyết định thu dọn đồ đạc, trở về quê.

Nhờ có lương hưu, tôi giữ được quyền lựa chọn tuổi già

Hiện tại, tôi có lương hưu 5.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 17 triệu đồng. Số tiền này không khiến tôi giàu có, nhưng đủ để tôi tự lo sinh hoạt, thuốc men, và nếu cần có thể vào viện dưỡng lão mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con.

Tôi nhận ra một điều quan trọng, nếu không có khoản lương hưu này, tôi liệu có thể rời đi trong yên lặng và giữ được lòng tự trọng? Hay tôi sẽ phải nhẫn nhịn sống tiếp vì không còn đường lui?

Tuổi già đáng sợ nhất không phải là bệnh tật, mà là mất đi quyền lựa chọn.

Đừng đưa hết tiền cho con, hãy giữ lại cho mình

Cha mẹ thường có xu hướng dốc hết tiền tích cóp cho con cái, từ tiền cưới hỏi, mua nhà đến trợ cấp hàng tháng từ chính khoản lương hưu của mình.

Nhưng sau 70 năm sống trên đời, tôi mới hiểu rằng giữ lại một phần lương hưu cho mình không phải là ích kỷ, mà là cách để bảo toàn lòng tự trọng và duy trì sự độc lập tài chính, bởi chỉ khi còn tự chủ về tiền bạc, người già mới thực sự giữ được tiếng nói và vị thế của mình trong gia đình.

Tôi vẫn yêu con gái như trước. Nếu con thật sự khó khăn, tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng. Nhưng tôi sẽ không còn đưa toàn bộ khoản lương hưu của mình cho con nữa.

Tuổi già, hóa ra không chỉ cần tình thân, mà còn cần một nền tảng tài chính vững vàng.

Sau một năm sống ở nhà con, tôi hiểu rằng: con cái có cuộc sống của con cái, còn cha mẹ phải có tuổi già của riêng mình.

Và muốn tuổi già bình yên, điều đầu tiên cần làm là bảo vệ khoản lương hưu của chính mình.

Câu chuyện của ông Lưu đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.

