Lương hưu 7 triệu vẫn vui vẻ, hạnh phúc: Công thức sống an nhiên của cụ bà đơn độc

Ở tuổi 62, khi chồng mất và con gái duy nhất đã lập gia đình, tôi chọn sống một mình trong căn hộ nhỏ cũ kỹ thay vì chuyển đến sống chung với con.

Mỗi tháng tôi chỉ có khoản lương hưu 2.000 NDT (khoảng 7,4 triệu đồng) và khoản tiết kiệm vỏn vẹn 100.000 NDT. Thế nhưng cuộc sống nghỉ hưu của tôi lại nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Bạn bè khuyên tôi nên đi bước nữa, để tuổi già có người nương tựa. Nhưng tôi từ chối. Tôi hiểu rõ rằng hạnh phúc của mỗi người không nằm ở việc có ai đó bên cạnh, mà nằm ở cách mình đối xử với cuộc đời này.

Qua những biến cố và cả những khoảng lặng của tuổi già, tôi rút ra bốn nguyên tắc sống giúp mình vui vẻ mỗi ngày. Nếu bạn đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu hoặc chuẩn bị cho nó, tôi tin rằng những điều này rất đáng để tham khảo.

Từ khi ngừng so sánh, tôi thấy lòng mình nhẹ đi. Tôi tận hưởng những điều nhỏ bé: tách trà buổi sáng, ánh nắng xuyên qua ô cửa, tiếng chim ngoài ban công. Ảnh minh họa

1. Đừng so sánh mình với bất kỳ ai, đó là gánh nặng vô hình của tuổi già

Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra con người sống khổ không phải vì thiếu thốn, mà vì… so sánh.

Chúng ta dễ ghen tị với người khác mà quên mất những gì mình đang có. Nhưng đeo vàng đeo bạc chưa chắc đã hạnh phúc, và bữa cơm giản dị đôi khi lại ngon đến lạ.

Như Marshall Rosenberg từng nói: "Nếu bạn muốn sống một cuộc đời khốn khổ, hãy so sánh mình với người khác."

Tôi học cách nhìn người khác để học hỏi, nhưng tuyệt đối không hạ thấp bản thân.

Thu nhập ít hay nhiều, nhà to hay nhỏ, đều không đo được giá trị của một con người. Quan trọng là sống chân thành, sống đúng với điều mình muốn.

Từ khi ngừng so sánh, tôi thấy lòng mình nhẹ đi. Tôi tận hưởng những điều nhỏ bé: tách trà buổi sáng, ánh nắng xuyên qua ô cửa, tiếng chim ngoài ban công. Hóa ra hạnh phúc chưa bao giờ ở xa.

2. Không sống chung với con: Khoảng cách giúp giữ được sự tôn trọng

Sau khi con gái lập gia đình, tôi chủ động rời khỏi vòng xoáy "ở chung để tiện chăm sóc". Lý do rất đơn giản: khoảng cách tạo nên hòa thuận.

Tôi hiểu rằng cách sống, quan điểm, thói quen của hai thế hệ khó tránh khỏi va chạm. Sống riêng giúp ai cũng có không gian của mình.

Tôi không làm phiền con cái, con cái cũng không phải cảm thấy nặng nề vì lo cho tôi từng chút.

Lâu lâu gặp nhau vài lần, bữa cơm lại đầm ấm hơn, chuyện trò cũng vui vẻ hơn. Tình cảm được nuôi dưỡng bởi những lần nhớ chứ không phải những lần khó chịu vì va chạm hằng ngày.

Tôi tin rằng đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tuổi già.

3. Tập thể dục mỗi ngày: Cột trụ của một cuộc sống nghỉ hưu an yên

Ngày nào cũng vậy, tôi xuống sân chung cư tập thể dục hai buổi. Những cơn đau nhức của tuổi già vẫn xuất hiện, nhưng nhờ vận động đều đặn, cơ thể tôi khỏe hơn, tinh thần cũng sảng khoái hơn.

Ở tuổi này, sức khỏe chính là sự tự do. Nếu không khỏe, bạn buộc phải dựa vào con cháu. Còn khi bạn giữ được đôi chân vững vàng và trái tim mạnh mẽ, bạn có thể tự quyết mọi điều.

Tôi gặp gỡ nhiều người bạn mới khi tập luyện. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa và động viên nhau. Chính những điều giản dị ấy giúp tôi cảm thấy mình vẫn gắn bó với cuộc sống này.

4. Nuôi dưỡng sở thích: Chiếc chìa khóa giúp tuổi già không trống vắng

Khi nghỉ hưu, tôi phát hiện ra sở thích chính là "mặt trời" của đời người lớn tuổi.

Tôi thích viết lách và dành cả ngày để viết những mẩu chuyện ngắn về cuộc đời mình. Khi bài được chia sẻ, tôi nhận được chút tiền nhuận bút. Không nhiều, nhưng đó là cảm giác thành tựu, thứ mà nhiều người tuổi già dễ đánh mất.

Nhờ viết, tôi quen thêm vài người bạn đồng trang lứa. Chúng tôi đọc bài của nhau, góp ý, chia sẻ chuyện đời. Thì ra tuổi già vẫn có thể náo nhiệt, chỉ cần bạn để cho tâm hồn mình được sống.

Sở thích giúp tôi biết rằng mỗi ngày vẫn đáng trân trọng. Không phải vì tôi bận rộn, mà vì tôi thấy mình còn giá trị.

Tuổi già an yên không đến từ tiền bạc, mà đến từ lựa chọn sống

Ở tuổi này, tôi hiểu rằng cuộc sống là của chính mình. Đừng chờ người khác mang hạnh phúc đến.

Hãy tự tạo cho mình niềm vui bằng việc sống độc lập, giữ sức khỏe, nuôi dưỡng sở thích và không so sánh với ai.

Tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ là sống mà không biết tận hưởng những ngày tháng cuối đời.

Nếu bạn đang bước vào tuổi nghỉ hưu, hãy nhớ: Hạnh phúc của tuổi già không nằm ở con cái, không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở thái độ của chính bạn.

Bài viết trên là chia sẻ của bà Lý được lan truyền trên nền tảng Toutiao.

Tuổi trung niên mà không chuẩn bị 3 điều này, tuổi già sẽ khổ cực GĐXH - Tuổi trung niên là cột mốc quan trọng của cuộc đời. Nếu không có sự chuẩn bị, tuổi già sẽ mệt mỏi và đầy lo toan.



