Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Câu chuyện của Liu Shuang, nữ thạc sĩ 32 tuổi người Hàng Châu (Trung Quốc), đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô quyết định rẽ hướng từ công việc lương gần 1 tỷ đồng/năm sang… làm bảo mẫu. Sự chuyển hướng này không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn phản ánh quan điểm mới về việc sử dụng bằng cấp trong xã hội hiện đại.

Bằng cấp cao nhưng chọn nghề bảo mẫu: Lựa chọn gây tranh luận

Năm 2020, khi Liu đăng tải CV tìm việc làm bảo mẫu, nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Lý lịch của cô "không giống một bảo mẫu bình thường" khi Liu thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, có bằng thạc sĩ, từng làm tại nhiều tổ chức lớn trong và ngoài nước. Công việc trước đó của cô trong lĩnh vực giáo dục mầm non mang lại mức lương 300.000 NDT/năm (hơn 1,1 tỷ đồng) – con số đáng mơ ước.

Khi được hỏi vì sao từ bỏ "chiếc ghế vàng", Liu chỉ bình thản đáp: "Làm bảo mẫu là bước khởi nghiệp đầu tiên. Tôi tin rằng nghề này cũng cần những người có trình độ cao."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để tạo nên hàng triệu lượt thảo luận. Người ủng hộ cho rằng chẳng có luật nào cấm người học giỏi làm bảo mẫu; quan trọng là dám bước khỏi vùng an toàn. Người phản đối lại tiếc nuối cho tấm bằng thạc sĩ – "lãng phí năng lực", "không xứng với học vấn".

Trong một lĩnh vực vốn có mức thu nhập thấp, Liu vẫn được săn đón nhờ học vấn và kinh nghiệm, điều mà bảo mẫu mới vào nghề khó có được. Ảnh minh họa

Năng lực tạo ra giá trị, nghề nào cũng có thể "sáng" nếu bạn xuất sắc

Thực tế nhanh chóng chứng minh lựa chọn của Liu không hề "điên rồ". Ngay sau khi CV lan rộng, nhiều gia đình giàu có chủ động liên hệ, sẵn sàng trả 20.000 NDT/tháng (khoảng 74 triệu đồng), làm giờ hành chính và nghỉ cuối tuần.

Công việc của cô chỉ tập trung chăm trẻ, không phải làm việc nhà hay các tác vụ khác.

Một công ty còn công khai lý do muốn tuyển Liu: "Trình độ và lý lịch của cô ấy phù hợp với những dịch vụ cao cấp mà thị trường đang thiếu."

Rõ ràng, sự khác biệt không đến từ nghề nghiệp, mà đến từ năng lực của người làm nghề. Trong một lĩnh vực vốn có mức thu nhập thấp, Liu vẫn được săn đón nhờ học vấn và kinh nghiệm, điều mà bảo mẫu mới vào nghề khó có được.

Bằng cấp vẫn là thước đo nhanh nhất trong thị trường lao động cạnh tranh

Không chỉ câu chuyện của Liu, xã hội Trung Quốc từng xôn xao trước thông tin một nhà hàng lẩu ở Trịnh Châu tuyển nhân viên phục vụ… đòi bằng cao đẳng hoặc đại học. Mức lương lên tới 200.000 NDT/năm (gần 745 triệu đồng). Khi bài đăng xuất hiện, nhiều người chế giễu: "Phục vụ bàn giờ cũng cần đại học sao?"

Nhưng sự thật lại phũ phàng: dù ai cũng nói "bằng cấp không quan trọng", nhưng trong thực tế tuyển dụng, nó vẫn là cách dễ nhất để nhà tuyển dụng đánh giá năng lực của ứng viên trong vài phút.

Trong bối cảnh nhiều ngành nghề đang cắt giảm nhân sự, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khoảng cách giữa đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thể hiện rõ ở chức vụ và thu nhập. Người có bằng cấp cao, có năng lực học hỏi nhanh sẽ được ưu tiên ngồi vào những "chiếc ghế tốt" hơn.

Có câu nói rất thật: "Nếu bạn coi bằng cấp của mình là tờ giấy vụn, bạn sẽ bị thị trường lao động coi như đồ bỏ đi."

Bản chất của việc học: Không phải để hơn người, mà để có nhiều lựa chọn hơn

Trên Zhihu từng có câu hỏi "Bản chất của việc học là gì?".

Có người trả lời để mở mang kiến thức, có người nói để đổi lấy thu nhập cao. Tất cả đều đúng nhưng cốt lõi hơn cả là học tập mang cho bạn quyền lựa chọn.

Với người giàu, tài sản lớn nhất không phải tiền bạc, mà là vô số cơ hội vô hình. Với người bình thường, học hành chính là cách ít ỏi để tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời.

Giống như câu thoại trong phim Hell or High Water: "Nghèo không đáng sợ. Đáng sợ là cái nghèo được truyền từ đời này sang đời khác."

Một người không có cơ hội học tập thường không có cơ hội chọn nghề, không có cơ hội thử sai, càng không có cơ hội được nhìn nhận đúng năng lực. Học chính là cách để phá vỡ ranh giới ấy.

Bằng cấp không hứa đưa bạn lên đỉnh cao, nhưng giúp bạn đứng vững

Không ai dám chắc bằng thạc sĩ sẽ giúp bạn giàu có. Nhưng nó cho bạn một "nền móng vững" để đi những con đường rủi ro hơn.

Người như Liu Shuang dũng cảm rẽ hướng, nhưng cô vẫn được săn đón vì cô có giá trị riêng để đổi lấy cơ hội tốt hơn người khác.

Bằng cấp không phải chiếc chìa khóa vạn năng. Nhưng đối với nhiều người, nó vẫn là cánh cửa quan trọng mở ra tương lai ít áp lực hơn, nhiều lựa chọn hơn.

Cuối cùng, bạn làm nghề gì không quan trọng. Quan trọng là bạn có thể tạo ra giá trị gì trong nghề đó và học vấn chính là thứ giúp bạn làm điều đó tốt hơn.