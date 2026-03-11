Lý giải ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ
GĐXH - Nên đặt mấy bát hương trên bàn thờ? Ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ là gì? Hãy tìm hiểu ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ qua bài viết sau.
Một bát hương trên bàn thờ có ý nghĩa gì?
Thường thì bàn thờ đặt một bát hương sẽ là bàn thờ ông Táo, bàn thờ Thần tài – Thổ địa, bàn thờ Phật, là nơi quy tụ linh khí đất trời, giúp phù hộ độ trì cho gia chủ làm ăn khấm khá, thịnh vượng hơn.
Đối với bàn thờ 1 bát hương không cần quá cầu kỳ, tuy nhiên gia chủ vẫn cần có sự chú ý đặc biệt khi lựa chọn. Bát hương ở ban thờ nào thì cũng kỵ nhất là việc xê dịch, dịch chuyển hay còn gọi là động bát hương.
Chính vì thế, gia chủ nên sử dụng loại phù hợp với kích cỡ ban thờ, nhưng vẫn đảm bảo có sự chắc chắn nhất.
Hai bát hương trên bàn thờ có ý nghĩa gì?
Mặc dù theo quan niệm và phong tục của người phương Đông, việc thờ cúng và những việc liên quan tới tâm linh đều gắn liền với con số lẻ, nhưng vẫn có những gia đình đặt 2 bát hương trên bàn thờ. Bàn thờ có hai bát hương thường xuất hiện ở những gia đình tầm trung tuổi, hoặc trong những trường hợp giống như đặt một bát hương.
Trên bàn thờ có hai bát hương thường thì một bát là dùng để thờ thần linh; một bát là dành cho gia tiên, tiền tổ, ông bà. Việc sắp xếp bàn thờ như thế đã phù hợp với cấp bậc trong thờ cúng.
Ba bát hương trên bàn thờ có ý nghĩa gì?
Bàn thờ có ba bát hương là sự sắp xếp hợp lý của đa số các gia đình hiện nay. Ba bát hương trên bàn thờ gồm có:
Bát hương lớn nhất đặt ở chính giữa, dùng để thờ thần Phật và thần linh, thổ địa trong gia đình, nên cần được trang trọng nhất.
Bát hương bên phải dùng để thờ bà tổ cô và ông mãnh. Bà tổ cô và ông mãnh là người chết trẻ, chưa lập gia đình, theo tục xưa truyền lại thì những người này rất linh thiêng.
Bát hương bên trái là bát hương thờ gia tiên, thờ cúng ông bà tổ tiên và những người đã khuất, nhằm bày tỏ tấm lòng đạo hiếu của con cháu và lòng nguyện cầu gia đình luôn bình an, may mắn.
Bàn thờ có ba bát hương là tốt nhất và cũng đầy đủ nhất. Vào những ngày giỗ chạp, lễ Tết, gia chủ mời đầy đủ các vị thần cùng ông bà tổ tiên về hưởng lễ lộc cùng gia đình.
Có nên đặt 4 bát hương trên bàn thờ không?
Cũng giống với việc đặt 2 bát hương, việc đặt bốn theo quan niệm là số chẵn, không nên đặt trên ban thờ, thậm chí còn bị kiêng kỵ.
Các chuyên gia phong thủy cho rằng, bàn thờ 4 bát hương sẽ gây ra nhiều điều hung hại, bởi nó sẽ đi ngược theo quy luật ngũ hành. Cụ thể như: Quá rườm rà, khó sắp xếp, đặc biệt đối với bàn thờ nhỏ. Là con số không tốt trong việc thờ cúng, theo quan niệm tâm linh và khía cạnh phong thủy.
5 bát hương trên bàn thờ có ý nghĩa gì?
Bàn thờ có 5 bát hương được khuyến khích cho các gia đình có gian thờ rộng rãi, bởi 5 hay 3 đều là con số tốt theo phong thủy thờ cúng của các gia đình Việt. Cách sắp xếp bàn thờ 5 bát hương cũng tương tự như thứ tự sắp xếp bàn thờ 3 bát hương.
Bát hương ở vị trí chính giữa, to nhất dùng để thờ thần linh. Bên cạnh vẫn là bát hương thờ bà tổ cô, ông mãnh; thờ tổ tiên, ông bà hoặc người thân mới mất.
Trong phong thủy, số 5 là một con số tốt, vậy nên gia chủ khi đặt 5 bát hương cũng sẽ mang tới may mắn, sự phát triển, sinh sôi về đường tài lộc cho gia đình.
Nguyên tắc đặt bát hương trên bàn thờ
Bát hương được đặt trên bàn thờ phải là loại bền, đẹp, sáng. Bát hương cần được rửa sạch sẽ bằng nước thơm. Đặt bát hương theo thứ tự cấp bậc để tuân theo đúng nguyên tắc phong thủy.
Bát hương đặt ở chính giữa ban thờ, không nên để méo, lệch, xê dịch, chông chênh. Nếu như đặt sai bát hương, sẽ ảnh hưởng tới tài lộc, may mắn của cả gia đạo.
Lưu ý khi thờ cúng tổ tiên, để tránh phạm phải những điều kiêng kỵ. Thường xuyên lau chùi, vệ sinh bát hương cũng như vậy phẩm trên bàn thờ, để bày tỏ lòng biết ơn, quý trọng tới thần linh, gia tiên. Sử dụng nước sạch hoặc nước thơm khai vận để lau rửa, lau bàn thờ cũng như vật phẩm thờ cúng bằng khăn sạch.
Vào ngày lễ, nên mua đồ cúng tươi, hoa quả để dâng lên bàn thờ. Tránh mua đồ nhựa hoặc để đồ thờ cúng lâu ngày gây ô uế, phạm tới thần linh. Trong quá trình lau dọn bát hương, nên hạn chế tối đa việc dịch chuyển bát hương ra khỏi vị trí cũ.
Vệ sinh bàn thờ thường xuyên để thoáng mát, sạch sẽ. Bài trí bàn thờ theo nguyên tắc "đông bình – tây quả, từ trái qua phải, từ phải qua trái" để mang tới tài lộc, may mắn cho gia đạo.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
