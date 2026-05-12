Dấu hiệu nhà có phong thủy xấu, "chặn đứng" tài lộc, bảo sao làm mãi không giàu
GĐXH - Trong phong thủy, có những dấu hiệu rất âm thầm, không ồn ào nhưng lại âm thầm rút lộc từng ngày. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ xem được nhà mình đang mất lộc từ đâu.
Nhà thường xuyên có mùi hôi, ẩm mốc dù đã dọn dẹp
Mùi hôi không chỉ gây khó chịu mà còn được xem là nguồn ám khí khiến ngôi nhà trở nên nặng nề.
Nếu nhà bạn hay xuất hiện mùi khó chịu ở bếp, nhà vệ sinh hoặc góc phòng nào đó, rất có thể đường khí đã bị bế tắc. Và khi không khí tù đọng, lộc cũng không thể lưu thông.
Trong phong thủy, nhà có mùi lạ kéo dài thường cho thấy sự mất cân bằng giữa Thổ - Thủy. Điều này dễ dẫn đến xui rủi trong chi tiêu, làm ăn không thuận, tài lộc chảy ra nhanh hơn vào. Vì vậy, bên cạnh việc dọn dẹp, bạn nên kiểm tra nơi nào dễ ẩm mốc và xử lý dứt điểm.
Bếp núc lộn xộn, vòi nước rò rỉ
Trong quan niệm dân gian, nhà bếp chính là kho tài vận của cả gia đình. Một căn bếp lạnh lẽo, bừa bộn hay hỏng hóc chính là dấu hiệu của việc tài lộc đang bị rò rỉ. Đặc biệt, hãy chú ý đến vòi nước.
Nước trong phong thủy đại diện cho tài lộc, nếu vòi nước bị rò rỉ tí tách ngày đêm, đó chẳng khác nào điềm báo tiền bạc đang âm thầm đội nón ra đi.
Ngoài ra, bếp (Hỏa) và nhà vệ sinh (Thủy) tuyệt đối không được đối diện nhau. Sự xung khắc giữa Thủy và Hỏa sẽ tạo nên luồng khí hỗn loạn, khiến gia chủ kiếm tiền rất chật vật.
Hãy giữ cho bếp luôn sạch sẽ, đỏ lửa thường xuyên, sửa ngay những vòi nước hỏng. Nếu cửa bếp và cửa nhà vệ sinh đối nhau, hãy treo một tấm rèm dài ở cửa để ngăn cách uế khí, giữ cho "kho tiền" luôn sạch sẽ và vượng khí.
Mùi khó chịu hoặc không khí bí trước cửa
Nếu khu vực trước cửa có mùi ẩm mốc, mùi giày dép hoặc không khí tù đọng, đó là dấu hiệu cần xử lý ngay. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khi bước vào nhà.
Không khí bí thường xuất phát từ việc thiếu lưu thông gió hoặc vệ sinh chưa kỹ. Khi mùi tích tụ, không gian dễ gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm.
Để cải thiện, cần đảm bảo khu vực này luôn sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng. Có thể sử dụng thêm các giải pháp đơn giản như mở cửa thường xuyên, đặt túi hút ẩm hoặc dùng mùi hương nhẹ để tạo cảm giác dễ chịu hơn.
Cửa nhà là nơi bắt đầu và kết thúc mỗi ngày. Chỉ cần điều chỉnh vài chi tiết nhỏ, không gian sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, thông thoáng và dễ chịu hơn rõ rệt.
Vị trí nhà
"Nhất Vị và Nhị Hướng" là hai yếu tố quan trọng trong đại cục phong thủy. Các vị trí hung sát, chẳng hạn như góc nhọn của các công trình bên ngoài hoặc các luồng khí xung, có thể tạo ra ảnh hưởng xấu đối với phong thủy của ngôi nhà.
Công năng trong nhà
Việc thiết kế và sắp xếp các phòng như phòng bếp, phòng ngủ, hoặc phòng vệ sinh cũng quan trọng. Nếu các phòng không được thiết kế tốt, điều này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc và sức khỏe gia đình.
Cửa chính tối tăm, bít gió, thường xuyên ẩm thấp
Cửa chính là nơi đón khí lành, thu lộc vào nhà, vì vậy bất cứ sự tối tăm hay cản trở nào ở khu vực này đều ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận.
Nhiều nhà đặt tủ giày, chậu cây lớn hoặc treo nhiều đồ linh tinh ở cửa khiến luồng khí bị chặn lại.
Thậm chí, có nhà còn để hành lang ẩm thấp, mái hiên tróc nứt, ánh sáng không thể vào được. Những chi tiết nhỏ này khiến sinh khí khó lưu thông, từ đó tài lộc cũng dần suy giảm.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
