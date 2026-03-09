Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

Thứ hai, 10:01 09/03/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Chú ý dọn dẹp một số vị trí vượng tài cần quét dọn sạch sẽ trong nhà này không chỉ giúp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp mà còn giúp gia đình bạn đón nhận nhiều may mắn, tài lộc hanh thông.

Phòng tắm, nhà vệ sinh

Theo phong thủy, phòng tắm được coi là nơi dễ tích tụ nhiều chất bẩn và ẩm ướt, có nhiều điều cấm kỵ, nguyên tắc quan trọng nhất là tránh "bừa bộn và ẩm ướt".

Phòng tắm, phòng vệ sinh là nơi ẩm ướt, rất dễ có mùi hôi. Nếu không dọn dẹp, vi khuẩn, nấm mốc sẽ sinh sôi mạnh, về lâu dài nó sẽ làm giảm sút chất lượng của môi trường sống, có thể khiến con người dễ bị bệnh hơn.

Nhà vệ sinh và sàn nhà luôn phải sạch sẽ, không có nước đọng và chắc chắn không có mùi hôi. Bằng cách này, bạn cũng có thể hạn chế nấm mốc phát triển. Khi không có nấm mốc trong nhà, may mắn sẽ đến một cách tự nhiên.

Việc giữ vệ sinh khu vực này cũng rất đơn giản. Chỉ cần xả bồn cầu khi đi vệ sinh hàng ngày, lau sạch vết nước trên sàn sau khi tắm, thường xuyên lau dọn vệ sinh mặt bồn cầu, trần nhà, tường phòng tắm và các góc chết khác. Như vậy phòng tắm sẽ luôn sạch sẽ và gọn gàng quanh năm.

Vị trí vượng tài cần quét dọn sạch sẽ trong nhà để hút tài lộc - Ảnh 1.

Phòng tắm, phòng vệ sinh là nơi ẩm ướt, rất dễ có mùi hôi. Nếu không dọn dẹp, vi khuẩn, nấm mốc sẽ sinh sôi mạnh, về lâu dài nó sẽ làm giảm sút chất lượng của môi trường sống, có thể khiến con người dễ bị bệnh hơn.

Cách tốt để vệ sinh phòng tắm: Có thể loại bỏ cặn bẩn bằng chất tẩy rửa cặn phòng tắm/axit citric, loại bỏ các góc chết trên sàn bằng chổi đầu tam giác và lau sạch tường bằng cây lau nhà phẳng.

Nếu phòng tắm, phòng vệ sinh không có cửa sổ thoáng khí, bạn nên lắp đặt thêm quạt hút mùi để thông gió, giảm độ ẩm trong phòng. Tần suất dọn dẹp nhà vệ sinh nên là ít nhất 1 lần/tuần.

Cửa chính – nơi đón khí vào nhà

Cửa chính là "miệng khí" của cả không gian sống. Đây là nơi mọi dòng năng lượng đi vào. Nếu khu vực này bừa bộn, tối tăm, chất đầy giày dép, thùng hàng, đồ hỏng… thì không chỉ cản lối đi mà còn chặn luôn cả dòng khí tốt.

Một lối vào sáng sủa, sạch sẽ tạo cảm giác rộng mở. Hãy bỏ bớt những đôi giày không còn sử dụng, dọn gọn tủ kệ, lau sạch tay nắm cửa, thay bóng đèn nếu ánh sáng yếu. Cửa chính càng thông thoáng, khí vào càng mạnh, tâm trạng người trong nhà cũng nhẹ hơn.

Vị trí vượng tài cần quét dọn sạch sẽ trong nhà để hút tài lộc - Ảnh 2.

Đây là nơi mọi dòng năng lượng đi vào. Nếu khu vực này bừa bộn, tối tăm, chất đầy giày dép, thùng hàng, đồ hỏng… thì không chỉ cản lối đi mà còn chặn luôn cả dòng khí tốt.

Về mặt tâm lý, cửa chính gọn gàng tạo cảm giác kiểm soát và chủ động. Mỗi lần bước vào nhà là một lần cảm nhận sự chỉn chu. Tín hiệu này tác động ngược lại lên tinh thần, giúp tư duy sáng hơn, quyết định nhanh hơn và cơ hội đến cũng dễ nắm bắt hơn.

Nhà bếp

Nhà bếp cũng là một trong những vị trí vượng tài cần quét dọn sạch sẽ trong nhà mà bạn cần lưu tâm.

Bếp là nơi được sử dụng hằng ngày. Trong quá trình nấu nướng, khó tránh khỏi việc dầu mỡ bắn lên tạo thành các vết bẩn, mảng bám ở mặt bếp, tường bếp... Không lau dọn thường xuyên, các vết bẩn này ngày càng bám chặt, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn phát triển, gây hại cho sức khỏe của con người.

Vị trí vượng tài cần quét dọn sạch sẽ trong nhà để hút tài lộc - Ảnh 3.

Nhà bếp cũng là một trong những vị trí vượng tài cần quét dọn sạch sẽ trong nhà mà bạn cần lưu tâm.

Trong phong thủy, nhà bếp không nên để "bẩn", nếu bừa bộn, nhiều dầu mỡ, các thành viên trong gia đình sẽ có tâm trạng không tốt, thường xuyên cãi vã, bất hòa, cuộc sống không được suôn sẻ.

Khu vực thông gió của ban công

Ban công là một trong những lỗ thông gió quan trọng của ngôi nhà, tài lộc và vận may của gia đình đều đi qua đây, nếu ban công bẩn thỉu, bừa bộn thì vận may tự nhiên sẽ không đến.

Hơn nữa, ban công thường được kết nối với phòng khách và cũng là điểm nhấn trong ngôi nhà, nếu bừa bộn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng và cảm giác vui vẻ trong cuộc sống.

Đây cũng là lý do vì sao nhiều người bỏ ra số tiền lớn để mua máy sấy, lắp giá treo quần áo bên hông... chỉ để giữ cho ban công luôn sạch sẽ, gọn gàng, biến nó thành nơi sống thoải mái.

Vị trí vượng tài cần quét dọn sạch sẽ trong nhà để hút tài lộc - Ảnh 4.

Ban công là một trong những lỗ thông gió quan trọng của ngôi nhà, tài lộc và vận may của gia đình đều đi qua đây, nếu ban công bẩn thỉu, bừa bộn thì vận may tự nhiên sẽ không đến.

Ngoài ra, bạn cũng không nên chất đống một đống hộp các tông và đồ lặt vặt trên ban công. Hãy giữ cho ban công sạch sẽ và gọn gàng, điều này sẽ giúp ngôi nhà của bạn trông tươm tất và mang đến tâm trạng thoải mái.

Những cách tốt để vệ sinh ban công: mua máy sấy, giá treo quần áo gắn bên hông và vứt bỏ các thùng, hộp không dùng tới.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

